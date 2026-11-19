Mariah Carey november 17-én São Paulóban kezdte meg a 2026-os Christmas Time turnéját. A koncerten készült videók futótűzként terjednek a közösségi oldalakon, pláne azért, mert az énekesnő a Fantasy című dal előadása közben feltűnően mereven mozgott, miközben a háttértáncosok segítették.

Mariah Carey São Paulóban kezdte meg a 2026-os Christmas Time turnéját.

Forrás: TheNEWS2 via ZUMA Press Wire

Mariah Carey-vel valami nem stimmel...

Aggódnak a rajongók a karácsonykirálynő Mariah Careyért, sokan úgy gondolják, valami betegsége lehet és ideje lenne pihennie. Az egyik felvételen jól látszik, hogy a táncosok segítik az énekesnő mozgását. Mariah Careyről egyébként nem ez az egyetlen videó, amit furcsállnak a követői. Néhány nappal a koncert előtt egy másik Brazíliában készült felvétel is nagy figyelmet kapott: Carey egy másik nő karjába kapaszkodva ment oda a rajongókhoz, ami szintén sokakban aggodalmat keltett. Felmerült, az is, hogy nem biztos, hogy a járásával, hanem inkább a szemével van baja Mariah-nak.

...vagy csupán az éneklésre koncentrál?

A felvételek után többen azt találgatták, hogy az énekesnőnek nehézséget okozhat a járás, mások pedig a látásával kapcsolatban fogalmaztak meg kérdéseket. Voltak, akik azonan azt mondják, Mariah Carey korábban sem a látványos tánckoreográfiáiról volt ismert, koncertjein elsősorban az énekhangjára helyezte a hangsúlyt és ez most is így van.

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