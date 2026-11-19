Nem véletlen, hogy Buzsik Borka megjelenését rendszeresen figyelemmel követik a divatrajongók: Szoboszlai Dominik felesége a hétköznapi szettekben és a különleges alkalmakon is magabiztosan képviseli a nőies eleganciát. Legújabb fotóin ismét egy látványos összeállításban mutatta meg stílusérzékét, ezúttal pedig a luxus és a kifinomultság került a középpontba.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik mindig stílusosak.

Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominik felesége ezúttal egy egészen különleges oldalát mutatta meg.

Borka ruhatárában a sportos darabok és a luxust idéző összeállítások is helyet kapnak.

Korábbi outfitjei között is akad néhány igazán emlékezetes divatpillanat.

Buzsik Borka új fotója: sikkes szettben mutatta meg magát

Szoboszlai Dominik felesége ezúttal bundában, peplumos krémszínű felsőben és magas sarkú csizmában készített képeket, a végeredmény pedig igazán királynői lett. A látványos darabok egyszerre sugároznak magabiztosságot, nőiességet és időtlen eleganciát. Borka ismét megmutatta, hogy nem fél a karakteresebb ruhadaraboktól, ha azok harmonikus összhatást teremtenek.

A futballista feleségének ruhatárában egyébként is jól megfér egymás mellett a visszafogott elegancia és a merészebb, feltűnőbb divat. Buzsik Borka stílusát a nőies elegancia, a kifinomultság és a modern divatérzékenység jellemzi. Ruhatárában a klasszikus, időtálló darabok éppúgy helyet kapnak, mint a merészebb, figyelemfelkeltő összeállítások, amelyekkel bátran hangsúlyozza nőiességét. Legyen szó egy különleges estélyiről, egy lazább hétköznapi szettről vagy egy sportos edzőruháról, mindig ügyel az összhangra és a részletekre. Megjelenéseiben egyszerre van jelen a visszafogott luxus és a trendkövető magabiztosság.

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