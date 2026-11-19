Még csak nemrég derült ki, hogy Anne Hathaway világra hozta harmadik gyerekét, de máris kikotyogták a kicsi nemét. A titkot egy ártatlannak szánt Instagram-posztban Az ördög Pradát visel 2 jelmeztervezője fedte fel, annak ellenére, hogy a jelek szerint Anne még megtartotta volna magának a részleteket.

Anne Hathaway kismamapocakját először az Odüsszeia jáliusi, londoni premierjén mutatta meg.

Forrás: Northfoto

Véletlenül kiszivárgott milyen nemű Anne Hathaway harmadik gyereke.

A titkot Az ördög Pradát visel 2 jelmeztervezője egy Instagram-sztoriban fedte fel.

Mutatjuk!

Mindenki Anne Hathaway gyerekének születését várta

Mindenki Anne Hathaway harmadik gyerekének születését várta, miután a színésznő júniusban Az ördög Pradát visel 2 című film sajtókörútján egy Instagram-videóban jelentette be az örömhírt. A felvételen egy fehér, lenvászonból készült ruhaszettben lépett a kamera elé, amiben megmutatta gömbölyödő pocakját. A bejelentéshez Barbara Lewis Baby, I'm Yours című dalát választotta, és ha ez nem lenne elég, pont ugyanezt a mondatot írta a videó mellé is.

Bár akkor Anne sokakat meglepett a baba érkezésének bejelentésével, a részleteket – így a kicsi nemét is – igyekezett titokban tartani a nyilvánosság előtt.

A baba születésére is csak azért derült fény kedden, mert a 44 éves színésznőt New York utcáin lencsevégre kapták, amint egy hordozóban vitte magával az újszülöttet.

A rajongóknak azonban nem kellett sokáig találgatniuk, néhány órával később Az ördög Pradát visel 2 Emmy-díjas jelmeztervezője, Molly Rogers egy Instagram-sztoriban gratulált a büszke anyukának, ám ezzel véletlenül el is szólta magát. A közösségi médiában ugyanis egy miniatűr patchwork ruhába és kalapba öltöztetett plüssmacit osztott meg – utalva Anne karakterének, Andy Sachsnak a filmbeli szettjére –, mellé pedig ezt írta:

Gratuláció jár a büszke anyukának, Anne Hathawaynek és a család legújabb tagjának… egy kislánynak!

Annak ellenére, hogy Molly Rogers posztját feltehetően csak egy szívből jövő kedves gesztusnak szánta, a színésznő rajongói azonnal kiszúrták az elszólást, és a hír szinte futótűzként kezdett el terjedni az interneten. Bár Anne egyelőre még nem reagált a kiszivárgott információra, a család számára még így is, hogy kiderült a titok egy hatalmas örömhír volt a kislány születése, hisz a színésznőnek és férjének, Adam Shulmannak, akivel már 14 éve élnek boldog házasságban, ezelőtt két fia született.