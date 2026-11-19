Minden évben akad egy szó, amely különösen jól összefoglalja, milyen változások foglalkoztatják a világot. 2026-ban a Cambridge Dictionary szerkesztői egy olyan kifejezést szavaztak meg az év szavának, amelyet mindannyian ismerünk, ám a technológia fejlődésével egészen új jelentőséget kapott. A választás sokat elárul arról, hogyan gondolkodunk önmagunkról és a jövőről a mesterséges intelligencia korában.

Meglepő lehet, mi lett az év szava 2026-ban.

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Egyetlen szó, amely tökéletesen összefoglalja 2026 legnagyobb változásait.

A döntés hátterében egy olyan technológia áll, amely már a mindennapjainkat is átformálja.

A szakértők szerint olyan kérdésekkel kell szembenéznünk, amelyekre korábban nem is gondoltunk.

Ez lett az év szava 2026-ban

A Cambridge Dictionary november 18-án jelentette be, hogy a human, vagyis az „ember” szót választotta 2026 év szavának. A döntés elsőre talán szokatlannak tűnhet, hiszen nem egy frissen született internetes kifejezésről vagy technológiai újdonságról van szó. A szótár szerkesztői szerint azonban éppen ez a szó ragadja meg legpontosabban az idei év egyik legfontosabb társadalmi változását. A mesterséges intelligencia fejlődése ugyanis egyre több területen alakítja át a mindennapjainkat. Miközben az algoritmusok már szövegeket írnak, képeket készítenek, problémákat oldanak meg, sőt egyes munkaköröket is átalakíthatnak, mind gyakrabban merül fel a kérdés: mi az, amitől igazán ember az ember?

Francesca Woodward, a Cambridge University Press vezetőségének tagja az AFP francia hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy az emberek egyre inkább megpróbálják felidézni, mit is jelent embernek lenni. Szerinte a „human" szó különösen pontosan ragadja meg 2026 szellemiségét, amikor a technológiai fejlődés hatására újraértékeljük saját tulajdonságainkat és képességeinket.

A Cambridge Dictionary szerkesztői azt is megfigyelték, hogy a szó egyre gyakrabban jelenik meg olyan szókapcsolatokban, amelyek az ember és a technológia közötti különbségekre hívják fel a figyelmet. A kifejezés tehát nem pusztán az emberi természetet jelöli, hanem egyre inkább azokat a tulajdonságokat is, amelyek megkülönböztetnek bennünket a gépektől. Tom McClelland, a Cambridge-i Egyetem tudományfilozófusa szerint az idei év szavának kiválasztása azért is különösen érdekes, mert éppen most alakul át az emberiségről alkotott képünk. A kutató olyan alapvető kérdéseket vetett fel, mint hogy vajon a tudat, a kreativitás vagy az együttérzés tesz-e minket igazán emberivé.