Egyre népszerűbb a spirituális állattartás – Nem hiszed el, mi mindent jelent ez!

Az állatok elképesztő antennákkal rendelkeznek, és szinte szivacsként szívják magukba a környezetük energiáit. Nem csoda, hogy az alternatív, spirituális szemléletű gondoskodás a négylábú kedvenceinket is elérte. Ha te is imádod a holisztikus dolgokat, miért hagynád ki négylábú társadat a jóból? A spirituális állattartás hívei szerint a kristályok és a hangtálak által keltett finom rezgések az ő életüket is harmonikusabbá tehetik.

A spirituális állattartás hívei szerint kell a négylábúaknak is a luxus wellness.

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Spirituális állattartás: Amerikából jöttem, spiri kutyusom van!

De honnan indult ez az egész őrület? Ha a térképen keresnénk a háziállatok kényeztetésének egyik legfőbb fellegvárát, minden bizonnyal Los Angelesben lyukadnánk ki. Bár a kristályok és a hangtálak használata ősrégi spirituális hagyományokhoz kapcsolódik, háziállatokra kiterjesztve valószínűleg Hollywood jár az élen: a helyi négylábúaknak kínált szolgáltatások között találkozhatunk kutya-reikivel, kristályos auratisztítással és hangtálfürdővel is.

A hollywoodi luxuskényeztetések igénye mögött a New Age filozófia egyik alapgondolata áll: minden mindennel összefügg, és minden élőlény saját energetikai rendszerrel bír. Ezzel a szemlélettel a kutyusod vagy a cicád nem csupán egy háziállat, hanem egy veled egyenrangú, érző lélek, aki spirituális szinten is kapcsolódik hozzád – és sok szempontból téged szimbolizál, tükröt tart neked.

Ha magunknak megvesszük a kristályokat a jobb alvás vagy pozitívabb hangulat reményében, a spiri állattartók szerint négylábú társunknak is ugyanúgy kijár a holisztikus wellness.

A kristályokkal való energetikai gyógyítás a spirituális állatgondozás egyik legkülönösebb irányzata.

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Jöhetnek a kristályok!

A litoterápia, vagyis a kristályokkal való energetikai gyógyítás a spirituális állatgondozás egyik legkülönösebb irányzata. A legfontosabb azonban a biztonság: a köveket mindig a kedvenced számára elérhetetlen helyen tartsd vagy a nyakörvében, fekhelye közelébe rögzítsd úgy, nehogy véletlenül lenyelje őket!

Rózsakvarc – a feltétel nélküli szeretet köve

Ha a kutyusod túlérzékeny, esetleg menhelyről érkezett, és úgy véled, hogy múltbéli traumát hordoz magával, spirituálisan a rózsakvarc lehet a jelképes támogatója. Ez a gyönyörű, halvány rózsaszín ásvány a feltétel nélküli szeretet és a bizalom szimbóluma – energiája segíthet a régi sebek meggyógyításában és a kettőtök közötti kötelék megerősítésében.