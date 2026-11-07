Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 7., szombat Rezső

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
ügy

Letartóztatták Meghan Markle apját: gyermekek ellen elkövetett súlyos bűncselekmények miatt nyomoz az FBI

ügy meghan markle thomas markle gyermek
Simon Péter
2026.11.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az FBI őrizetbe vette idősebb Meghan Markle 82 éves apját. Thomas Markle-t Floridában vették őrizetbe, miután gyermekekről készült szexuális tartalmú felvételek birtoklásának gyanúja miatt indult vizsgálat ellene.

Az ügy még októberben robbant ki, amikor Thomas Markle fia, ifjabb Thomas Markle azt állította, hogy apja Fülöp-szigeteki otthonában több dobozban is gyermekekről készült tiltott felvételeket talált. A férfi ezt követően értesítette a hatóságokat. A Fülöp-szigeteki nyomozás során digitális eszközökön is találtak ilyen tartalmakat, az ügyben pedig azóta is vizsgálódnak. Most az amerikai hatóságok is léptek: az FBI Markle-t egy floridai idősotthonban tartóztatta le. Az ügyben egyelőre nem született jogerős ítélet, Meghan Markle apja pedig korábban határozottan tagadta, hogy köze lenne a gyermekekről készült felvételekhez.

© JLPPA/Good Morning Britain/Bestimage Meghan Markle's estranged father has given what has been billed as possibly his last-ever interviewpleading for his daughter to contact him. And called it cruel to be kept from seeing his grandchildren. Thomas Markle 79, still affected by a stroke he suffered in early 2022, appealed for a reconciliation with Meghan ,42, and a chance to meet grandchildren Archie ,four, and Lillibet , two, before he dies. He told UK programme Good Morning Britain he would also like it to be part of a process by which Meghan and husband Prince Harry, 39, also make peace with Harry's father King Charles ,74, and elder bother Prince William,41. Thomas, speaking from San Diego, California, has recovered his speech following the stroke. He says that he has shared grandchildren with the King of England for a whole year and neither has seen them. Both he and King Charles have been described as hardworking, shy and grumpy at times, and he is willing to acknowledge the fact this may not have helped solve the situation. But, despite being heartbroken that his daughter failed to make contact or ask about him in the wake of his stroke, he is keen to reach out if only for one conversation - in whichever format she chooses.
Thomas Markle
Forrás: Northfoto

Meghan Markle már korábban megszólalt Thomas Markle ügyéről

A történtek különösen érzékenyen érintik Meghan Markle-t, aki évekkel ezelőtt megszakította kapcsolatát az apjával. A hercegné októberben azt mondta, hogy „mélyen megrázta” a hír, és hozzátette: már 2018-ban is tudomást szerzett az apjával kapcsolatos aggasztó állításokról.

Meghan azt állította, hogy éppen azért tartotta távol Thomas Markle-t a saját gyermekeitől, Archie-tól és Lilibettől, hogy megvédje őket. Azt is hangsúlyozta, hogy gondolatai azokkal a gyerekekkel vannak, akik az apja miatt sérülhettek.

Az ügy közben a család egy másik tagját is érinti: a Fülöp-szigeteki hatóságok Thomas Markle fiát, Meghan féltestvérét is megnevezték a nyomozásban, de őt nem gyanúsítottként kezelik. Ő volt az, aki jelezte a hatóságoknak, hogy mit talált az apjánál.

Thomas Markle amerikai letartóztatása most újabb fordulatot jelent a súlyos ügyben, amelynek vizsgálata több országban is zajlik.

Olvass tovább!

Megdöbbentő részletek derültek ki: Meghan Markle féltestvére is érintett lehet a botrányban

A hatóságok Thomas Markle Jr. lehetséges szerepét is vizsgálják.

Kerekesszékben fotózták le Meghan Markle apját: lesifotók mutatják meg milyen állapotban van a súlyos bűncselekményekkel vádolt férfi

Hosszú idő után először készült nyilvános fotó Meghan Markle 82 éves édesapjáról, akit Floridában, kerekesszékben kaptak lencsevégre. Thomas Markle ellen a Fülöp-szigeteken indult vizsgálat, miután fia állítása szerint gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaéléseket ábrázoló felvételeket talált az otthonában. Thomas Markle tagadja a vádakat, a legújabb hírek szerint pedig demenciával küzd.

Harry herceg és Meghan Markle új otthonba költözött: a hercegné a pokolban érzi magát

A sussexi pár ismét lakóhelyet váltott, két gyermekükkel ezúttal egy tehetős barátjuk angliai birtokán rendezkedett be. Harry herceg és Meghan Markle először a főépületben lakott, ám időközben egy másik ingatlanba költöztek át. Úgy tudni, hogy kaliforniai luxusotthonukat megtartják.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu