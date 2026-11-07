Letartóztatták Meghan Markle apját: gyermekek ellen elkövetett súlyos bűncselekmények miatt nyomoz az FBI

Az ügy még októberben robbant ki, amikor Thomas Markle fia, ifjabb Thomas Markle azt állította, hogy apja Fülöp-szigeteki otthonában több dobozban is gyermekekről készült tiltott felvételeket talált. A férfi ezt követően értesítette a hatóságokat. A Fülöp-szigeteki nyomozás során digitális eszközökön is találtak ilyen tartalmakat, az ügyben pedig azóta is vizsgálódnak. Most az amerikai hatóságok is léptek: az FBI Markle-t egy floridai idősotthonban tartóztatta le. Az ügyben egyelőre nem született jogerős ítélet, Meghan Markle apja pedig korábban határozottan tagadta, hogy köze lenne a gyermekekről készült felvételekhez.

Thomas Markle

Forrás: Northfoto

Meghan Markle már korábban megszólalt Thomas Markle ügyéről

A történtek különösen érzékenyen érintik Meghan Markle-t, aki évekkel ezelőtt megszakította kapcsolatát az apjával. A hercegné októberben azt mondta, hogy „mélyen megrázta” a hír, és hozzátette: már 2018-ban is tudomást szerzett az apjával kapcsolatos aggasztó állításokról.

Meghan azt állította, hogy éppen azért tartotta távol Thomas Markle-t a saját gyermekeitől, Archie-tól és Lilibettől, hogy megvédje őket. Azt is hangsúlyozta, hogy gondolatai azokkal a gyerekekkel vannak, akik az apja miatt sérülhettek.

Az ügy közben a család egy másik tagját is érinti: a Fülöp-szigeteki hatóságok Thomas Markle fiát, Meghan féltestvérét is megnevezték a nyomozásban, de őt nem gyanúsítottként kezelik. Ő volt az, aki jelezte a hatóságoknak, hogy mit talált az apjánál.

Thomas Markle amerikai letartóztatása most újabb fordulatot jelent a súlyos ügyben, amelynek vizsgálata több országban is zajlik.

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