Tudd meg, milyen ásvány passzol leginkább a csillagjegyedhez: ha igazi erőre vágysz, ezt használd

Ne gondold, hogy véletlen, ha bizonyos kristályokat szívesebben viselsz, miközben akár a legdrágább ásványok hidegen hagynak. Az asztrológia és a kristályterápia szerint ugyanis minden csillagjegynek megvan a maga ásványa. Ha te is szeretnéd támogatni a mindennapi energiádat, ismerd meg, melyik a te köved!

Meríts erőt a csillagjegyed ásványaiból!

Forrás: 123rf.com

A csillagjegyekhez tartozó ásványok Most megtudhatod, hogy milyen ásványok illenek hozzád az asztrológia szerint.

Mindegyiknek más hatása van, ezért érdemes megtalálnod a sajátodat.

Megmutatjuk, hogyan használd őket a mindennapokban.

Az asztrológia és az ásványok világa elsőre misztikusnak tűnhet, mégis meglepően sokan fordulnak feléjük stresszesebb időszakokban vagy életük fordulópontjain. Épp, ahogy a születési hónapod szerinti szerencseszínedben, az ásványok erejében sem kell hinned, hiszen hatásukat akkor is kifejtik, ha ne bízol bennük. A különböző csillagjegyekhez társított ásványok célja ugyanakkor nem az, hogy csodát tegyenek. Inkább finoman erősítik az adott állatövi jegy erősségeit, és segítsenek megteremteni a belső egyensúlyt.

A 12 csillagjegy és a hozzájuk tartozó ásványok

Kos csillagjegy

A tüzes és lendületes Kos energiákhoz leginkább a karneol passzol, amely erősíti az önbizalmat, míg a gránát a szenvedélyt, a hematit pedig a földeltséget támogatja.

Bika csillagjegy

A Bikák számára a rózsakvarc érzelmi biztonságot nyújt, miközben a jáde segítségével megélhetik a belső nyugalmat.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek szellemi pörgését az achát képes stabilizálni, míg a citrin derűt, a tigrisszem pedig fókuszt hozhat az életükbe.

Rák csillagjegy

A Rákok érzékeny lelkével leginkább a holdkő, a gyöngy és a rózsakvarc harmonizál, ezek mind a lelki egyensúlyban nyújtanak segítséget számukra.

Számos formában hívhatod segítségül a csillagjegyekhez tartozó ásványokat.

Forrás: 123rf.com

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánok ragyogását a napkő és a citrin emeli ki igazán, miközben a tigrisszem segíthet az egyensúly megtalálásában és megtartásában.

Szűz csillagjegy

A Szüzek belső feszültségét legjobban az amazonit, a jáspis és a mohaachát képes oldani, mivel segítenek rendet tenni a háborgó lelkükben.

Mérleg csillagjegy

A Mérlegek harmóniakeresését elsősorban a rózsakvarc támogatja, de ezen az úton jó társa lehet a jáde és az akvamarin is.

Skorpió csillagjegy

A Skorpiók intenzív és szenvedélyes energiáit az obszidián, az ametiszt és a malachit képes némiképp földelni, miközben egy pillanatig sem tompítják.

Nyilas csillagjegy

A folyamatosan mozgásban lévő Nyilasok kalandvágyó lelkéhez a türkiz, a lapis lazuli és a topáz illik legjobban.

Bak csillagjegy

A Bakok számára a fekete turmalin, az obszidián és az okenit képes elhozni a várt a stabilitást, miközben támogatják az elengedés folyamatait is.

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők gondolkodását a fluorit és az ametiszt képes megtisztítani, míg a kék topáz a szociális energiákat erősíti.

Halak csillagjegy

A Halak álmodozó világához az ametiszt, a kék achát és a holdkő kapcsolódik.