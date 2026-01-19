Tudd meg, milyen ásvány passzol leginkább a csillagjegyedhez: ha igazi erőre vágysz, ezt használd

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A harmonikus, sikeres és érzelmileg kiegyensúlyozott élethez időnként nem árt némi asztrológiai segítség. Ismerd meg a csillagjegyekhez tartozó ásványok erejét!

Ne gondold, hogy véletlen, ha bizonyos kristályokat szívesebben viselsz, miközben akár a legdrágább ásványok hidegen hagynak. Az asztrológia és a kristályterápia szerint ugyanis minden csillagjegynek megvan a maga ásványa. Ha te is szeretnéd támogatni a mindennapi energiádat, ismerd meg, melyik a te köved!

ezek az ásványok tartoznak a csillagjegyekhez az asztrológia szerint
Meríts erőt a csillagjegyed ásványaiból!
Forrás: 123rf.com

A csillagjegyekhez tartozó ásványok

  • Most megtudhatod, hogy milyen ásványok illenek hozzád az asztrológia szerint.
  • Mindegyiknek más hatása van, ezért érdemes megtalálnod a sajátodat.
  • Megmutatjuk, hogyan használd őket a mindennapokban.

Az asztrológia és az ásványok világa elsőre misztikusnak tűnhet, mégis meglepően sokan fordulnak feléjük stresszesebb időszakokban vagy életük fordulópontjain. Épp, ahogy a születési hónapod szerinti szerencseszínedben, az ásványok erejében sem kell hinned, hiszen hatásukat akkor is kifejtik, ha ne bízol bennük. A különböző csillagjegyekhez társított ásványok célja ugyanakkor nem az, hogy csodát tegyenek. Inkább finoman erősítik az adott állatövi jegy erősségeit, és segítsenek megteremteni a belső egyensúlyt.

A 12 csillagjegy és a hozzájuk tartozó ásványok

  • Kos csillagjegy

A tüzes és lendületes Kos energiákhoz leginkább a karneol passzol, amely erősíti az önbizalmat, míg a gránát a szenvedélyt, a hematit pedig a földeltséget támogatja.

  • Bika csillagjegy

A Bikák számára a rózsakvarc érzelmi biztonságot nyújt, miközben a jáde segítségével megélhetik a belső nyugalmat.

  • Ikrek csillagjegy

Az Ikrek szellemi pörgését az achát képes stabilizálni, míg a citrin derűt, a tigrisszem pedig fókuszt hozhat az életükbe.

  • Rák csillagjegy

A Rákok érzékeny lelkével leginkább a holdkő, a gyöngy és a rózsakvarc harmonizál, ezek mind a lelki egyensúlyban nyújtanak segítséget számukra.

csillagjegyekhez tartozó ásványok
Számos formában hívhatod segítségül a csillagjegyekhez tartozó ásványokat.
Forrás: 123rf.com
  • Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánok ragyogását a napkő és a citrin emeli ki igazán, miközben a tigrisszem segíthet az egyensúly megtalálásában és megtartásában.

  • Szűz csillagjegy

A Szüzek belső feszültségét legjobban az amazonit, a jáspis és a mohaachát képes oldani, mivel segítenek rendet tenni a háborgó lelkükben.

  • Mérleg csillagjegy

A Mérlegek harmóniakeresését elsősorban a rózsakvarc támogatja, de ezen az úton jó társa lehet a jáde és az akvamarin is.

  • Skorpió csillagjegy

A Skorpiók intenzív és szenvedélyes energiáit az obszidián, az ametiszt és a malachit képes némiképp földelni, miközben egy pillanatig sem tompítják.

  • Nyilas csillagjegy

A folyamatosan mozgásban lévő Nyilasok kalandvágyó lelkéhez a türkiz, a lapis lazuli és a topáz illik legjobban.

  • Bak csillagjegy

A Bakok számára a fekete turmalin, az obszidián és az okenit képes elhozni a várt a stabilitást, miközben támogatják az elengedés folyamatait is.

  • Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők gondolkodását a fluorit és az ametiszt képes megtisztítani, míg a kék topáz a szociális energiákat erősíti.

  • Halak csillagjegy

A Halak álmodozó világához az ametiszt, a kék achát és a holdkő kapcsolódik.

Így használd a csillagjegyedhez és személyiségedhez illő ásványokat!

A legtöbben azonnal az ékszerekre gondolnak ha szóba kerülnek az ásványok, pedig számos más formában is képesek támogatni az életedet. Amennyiben nem szeretnéd őket magadon viselni, lakásdíszként is remekül betölthetik a szerepüket. Fontos azonban, hogy olyan helyiségben helyezd el, ahol gyakran tartózkodsz. Érdemes továbbá hetente megtisztítanod őket – például holdfényben vagy füstölő segítségével –, hogy mindig maximális hatásfokkal tudjanak segíteni neked. A csillagjegyedhez tartozó ásványok, bár valóban képesek erejükkel támogatni a testi és lelki egészséget, nem helyettesítik az orvosi vagy pszichológiai segítséget. 

