2026. ápr. 9., csütörtök Erhard

Ha ezeket a ruhákat hordod, akkor a Z generáció szerint ciki az öltözködési stílusod

Simon Benedek
2026.04.09.
A divat nagyon gyorsan változik és természetes, hogy a különböző generációk nem feltétlenül ugyanúgy öltözködnek. Ezúttal a Z generáció véleménye alapján szelektáltuk, hogy melyek számítanak ma már ciki öltözködési stílusnak.

A divat gyorsan változik, és míg egyes trendek néhány éve még a csúcson voltak, ma már a Z generáció szemében egyenesen „cringe”, vagyis ciki öltözködési kategóriába esnek. Ha szeretnéd elkerülni, hogy az öltözködésed elavultnak tűnjön, érdemes egy pillantást vetni a ruhatáradra, és ellenőrizni, hogy nem esel-e a régi trendek csapdájába.

Ciki öltözködés: egy fiatal Z generációs nő bő ruhákban.
A Z generációsok szerint a szűk ruhák már ciki öltözködésnek számítanak. 
  • A Z generáció számára sok korábbi trend már „ciki”.
  • Ha szeretnéd követni a modern trendeket, érdemes újragondolni a ruhatáradat.
  • A fiatalok ma inkább kényelmes, oversized darabokat részesítenek előnyben.

Ez az 5 ciki öltözködési stílus szúrja a Z generáció szemét

A Z generáció furcsa korosztály: nagy részük már a digitális világban nőtt fel és számos változást tapasztaltak életükben. Például a divat terén is. Ez az a korosztály, amely a bő farmerek után, a színes szűk nadrágokat hordta, miközben ma már újra a bővebb fazon a menő a szemükben. De nem csak a nadrágok terén fejtik ki velős véleményüket a Gen Z tagjai – számolt be a The Guardian. Mutatjuk a szemükben ciki öltözködési stílusokat!

Túl szűk ruhák

A Gen Z szerint a szűkebb fazonok is a ciki öltözködés kategóriájába esnek
A Gen Z szerint a szűkebb fazonok is a ciki öltözködés kategóriájába esnek
Régebben divatos ruhának számított, ha az adott darab tökéletesen hozzásimult a viselőjéhez, ma viszont a fiatalok szerint a túl szoros felsők, nadrágok és farmerek inkább öregítik viselőjüket és ódivatú ruhának számítanak. Helyettük a bővebb, sportos fazonok, például laza tréningnadrágok vagy edzőnadrágok, valamint oversized pulcsik és felsők hódítanak. 

Bőrkabátok

A testhez simuló bőr sem trendi már
A testhez simuló bőr sem trendi már
A klasszikus, testre simuló motoros bőrkabátok ma már nem számítanak trendinek. A 2026-os divatot követők inkább a nagy, lazább bőrkabátokat viselik, amelyek modernebbé teszik az összhatást. 

Betűrt ing

Az elől betűrt ing is ciki öltözködés
Az elől betűrt ing is ciki öltözködés
Régen menő volt az ing elejének betűrése a nadrágba, viszont ma már inkább ciki. Bár egykor a kifinomultság jele volt, a fiatalok szemében már idejétmúlt trend.

Keresztpántos táskák

A crossbody is tiltólistás a Z generációnál
A crossbody is tiltólistás a Z generációnál
A crossbody, vagyis keresztpántos táska régebben fiatalosnak számított, ám a Z generáció már nem tartja trendinek. Ha még mindig ezt hordod, de szeretnéd követni a divatot, akkor érdemes kipróbálni nagyobb, oversize táskákat vagy minimalista hátizsákokat, amelyek modern, divatos hatást keltenek.

Magasan felhúzott zoknik

Mára térdig érő zokni is lejárt öltözködés stílus
Mára térdig érő zokni is lejárt öltözködés stílus
A Z generáció szigorúan ítéli meg a zoknikat. Szerintük ma már ciki, ha a bokád kilátszik a nadrág alól, valamint a hosszú, vastagabb sportzoknik is fokozatosan kimennek a divatból, így a magasan felhúzott zoknik is idejétmúltak.

Ezek is érdekelhetnek a Z generációval kapcsolatban:

Boomerek kedvesnek szánt mondatai, amelyekel vérig sértik a Z generációsokat

A generációk közötti kommunikációs különbségek az online térben, otthon és a munkahelyeken is megmutatkoznak.

A Z generáció forradalma a hálószobában: egyre furcsábbak a fiatalok szexuális szokásai

Már megszokhattuk, hogy a generációs különbségeknek hála a Z generáció szinte mindent másképp csinál, mint az előző korosztályok. Ezúttal a fiatalok szexuális szokásai kerülnek terítékre.

A Z-generáció filmekből és sorozatokból tanul az intim együttlétről

Netflix and chill? A legújabb kutatások kapcsolatot véltek felfedezni a Z-generáció és a filmek, illetve sorozatok intim jelenetei között. Így befolyásolja a streaming a fiatalabb generációt.

 

 

