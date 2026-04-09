Ha ezeket a ruhákat hordod, akkor a Z generáció szerint ciki az öltözködési stílusod

A divat gyorsan változik, és míg egyes trendek néhány éve még a csúcson voltak, ma már a Z generáció szemében egyenesen „cringe”, vagyis ciki öltözködési kategóriába esnek. Ha szeretnéd elkerülni, hogy az öltözködésed elavultnak tűnjön, érdemes egy pillantást vetni a ruhatáradra, és ellenőrizni, hogy nem esel-e a régi trendek csapdájába.

A Z generációsok szerint a szűk ruhák már ciki öltözködésnek számítanak.

A Z generáció számára sok korábbi trend már „ciki”.

Ha szeretnéd követni a modern trendeket, érdemes újragondolni a ruhatáradat.

A fiatalok ma inkább kényelmes, oversized darabokat részesítenek előnyben.

Ez az 5 ciki öltözködési stílus szúrja a Z generáció szemét

A Z generáció furcsa korosztály: nagy részük már a digitális világban nőtt fel és számos változást tapasztaltak életükben. Például a divat terén is. Ez az a korosztály, amely a bő farmerek után, a színes szűk nadrágokat hordta, miközben ma már újra a bővebb fazon a menő a szemükben. De nem csak a nadrágok terén fejtik ki velős véleményüket a Gen Z tagjai – számolt be a The Guardian. Mutatjuk a szemükben ciki öltözködési stílusokat!

Túl szűk ruhák

A Gen Z szerint a szűkebb fazonok is a ciki öltözködés kategóriájába esnek

Régebben divatos ruhának számított, ha az adott darab tökéletesen hozzásimult a viselőjéhez, ma viszont a fiatalok szerint a túl szoros felsők, nadrágok és farmerek inkább öregítik viselőjüket és ódivatú ruhának számítanak. Helyettük a bővebb, sportos fazonok, például laza tréningnadrágok vagy edzőnadrágok, valamint oversized pulcsik és felsők hódítanak.

Bőrkabátok

A testhez simuló bőr sem trendi már

A klasszikus, testre simuló motoros bőrkabátok ma már nem számítanak trendinek. A 2026-os divatot követők inkább a nagy, lazább bőrkabátokat viselik, amelyek modernebbé teszik az összhatást.

Betűrt ing

Az elől betűrt ing is ciki öltözködés

Régen menő volt az ing elejének betűrése a nadrágba, viszont ma már inkább ciki. Bár egykor a kifinomultság jele volt, a fiatalok szemében már idejétmúlt trend.

Keresztpántos táskák

A crossbody is tiltólistás a Z generációnál

A crossbody, vagyis keresztpántos táska régebben fiatalosnak számított, ám a Z generáció már nem tartja trendinek. Ha még mindig ezt hordod, de szeretnéd követni a divatot, akkor érdemes kipróbálni nagyobb, oversize táskákat vagy minimalista hátizsákokat, amelyek modern, divatos hatást keltenek.