Alvás: a felnőtt élet egyik legkomolyabb kérdésköre. Ha túl kevés, az a baj, ha túl sok, az a baj, de valljuk be, a felnőtt életben már csak egy elérhetetlen vágyálomnak tűnik még az "elég" is, nemhogy a túl sok.

Az internet tele van alvással kapcsolatos mémekkel, és néha olyan, mintha az egész életünk ekörül forogna. Mindenkinek vannak olyan ismerősei, akik bármennyit alszanak, mégis mindig fáradtak, és vannak azok az ismerősök, akik mindig ezer fokon pörögnek, és a hitvallásuk, hogy "majd alszom a sírban".

Bár a humor szintjén ez még rendben is van, és mindenkinek vannak olyan időszakai az életben, amikor az alvás háttérbe szorul, ez azonban hosszú távon egyáltalán nem előremutató. Egy-egy vizsgaidőszak, hajnalig tartó bulik hétköznap, vagy csak a különböző mindennapi teendők éjszakába nyúló elvégzése még nem feltétlenül okoz problémát, ha valóban csak néhány alkalomról van szó. Azonban, ha folyamatosan a határaidat feszegeted, és egyszemélyes versenyt csinálsz abból, hogy minél kevesebb alvással maradj életben, van egy rossz hírem:

A szakértők nem véletlenül mondják, hogy az egészség megőrzéséhez 7-9 óra alvásra van szüksége egy felnőtt embernek, hiszen az alváshiánynak számtalan negatív hatása van. Ebbe beletartoznak egészségügyi és nem egészségügyi problémák is, de egyiket sem érdemes félvállról venni.

A kevés alvás könnyen vezethet memóriaproblémákhoz, feledékenységhez, figyelmetlenséghez. A fáradt ember ügyetlen, lassan reagál helyzetekre, ráadásul nagyobb eséllyel rosszul, ezért például vezetésnél is jóval figyelmetlenebb; ezzel pedig növeli a balesetek esélyét. Így pedig már nemcsak ön-, de közveszélyes is.

Talán jó ötletnek tűnik vizsgaidőszakban hajnalig fennmaradni, majd néhány óra alvás után folytatni a magolást, de sajnos ez a taktika is könnyen visszaüthet. Az alváshiány a memóriaproblémák mellett koncentrációs zavarokat is okoz, ezért a diákok is jobban járnak, ha több szünetet tartanak, éjszaka pedig hagyják, hogy a sok információ alvás közben épüljön be. Kipihenten sokkal eredményesebb lesz újra nekiállni, mint kimerülten újra és újra ugyanazokat az oldalakat átolvasni úgy, hogy mindketten tudjuk: már az első mondatot sem fogtad fel.

A kialvatlan ember ingerlékeny, nyűgös, és bár a közelében lenni sem egy kellemes élmény, mégiscsak annak a legrosszabb, aki még csak el sem tud menekülni a saját hisztisségétől. És még nem is ez a legrosszabb: a kialvatlan ember nagyobb eséllyel lesz depressziós, ráadásul a szexuális étvágyat is megszünteti. Hiszen ki akarná gyűrni a lepedőt, amikor arra is alig van ereje, hogy elvánszorogjon az ágyig? Ilyenkor gyakoribbak a falásrohamok és a súlygyarapodás, ezért a diétázóknak is jobb, ha kiegyensúlyozott alvási szokásokkal támogatják meg a fogyókúrát.

Dohányzás, megfelelő fényvédelem mellőzése, szoláriumozás, rendszeres alkoholfogyasztás, kevés alvás. Hogy mi a közös bennük? Mindegyik csúnyán öregíti a bőrt. Így ha vesszőparipád a fiatalságod megőrzése, nem elég a különféle kencékben keresni a megoldást, hanem oda kell figyelni arra is, hogy meglegyen a mindennapos szépítő alvás.

Ezen kényelmetlenségeken felül pedig még olyan betegségeknek is növeli az esélyét a kevés alvás, mint az Alzheimer-kór, a látásproblémák, mint a csőlátás, a kettős látás, a homályos látás, de akár hallucinációkat is okozhat. Gyengíti az immunrendszert, növeli a szívbetegségek és a daganatos megbetegedések kockázatát is.

Ha odáig már eljutottál, hogy tudod, hogy többet kéne aludnod, de a bioritmusod mára teljesen felborult, és úgy érzed, teljesen esélytelen, hogy kialakíts egy normális, élhető rendszert, alább összegyűjtöttünk néhány tippet, ami segíthet: