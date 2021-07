Az ország kétharmada kimondottan várja már, hogy lokális eseményekre mehessen és ezek az élmények nagyon is hiányoztak a pandémia alatt. Még ennél is többen tervezik, hogy a közeljövőben részt is vegyenek egy vagy több helyi rendezvényen. Azonban az egyes generációk és eltérő lakóhelyen élők más-más fontossági sorrendbe helyezik az ilyen kezdeményezések fontosságát és az aktív részvételt - derül ki a Dreher 24 reprezentatív* felméréséből.