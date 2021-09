Bizarr. Gusztustalan. Gyomorforgató. Ezek a szavak jutnak az eszünkbe, ha azt halljuk: rántott békacomb, sült szöcske vagy száznapos tojás. De akadnak nemcsak ételek, hanem italok is, amelyektől eláll a szavunk.

Az, hogy mi visszataszító és mi kívánatos, nagyban függ attól, hogy hova születtünk és miképp szocializálódtunk.A rothadó gyümölcsből készülő ital vagy a sertésbélbe töltött véres hús sem hangzik jól, mi magyarok mégis szeretjük a pálinkát és a véres hurkát is. A pacalról, disznósajtról és resztelt májról nem is beszélve. Szóval, míg más népek tuti kiakadnának, ha eléjük tennénk egy tál hagymás sült vért, addig hazánkban a téli disznóvágáskor ez az étel teljesen hétköznapi fogás.

Nem mondom, hogy az alábbi italok hallatán összefut a nyál a számban, de tény, hogy egyes vidékeken ezeket pont annyira természetesnek tekintik, mint nálunk a vizezett bort, azaz a fröccsöt.



Kopi Luwak - Indonézia

Kezdjük is a sort a világ egyik leghíresebb – vagy inkább leghírhedtebb – kávéjával, amely egyben a legdrágábbak közé is tartozik, ez pedig nem más, mint a Kopi Luwak. Mi a bizarr egy kávéban? Nos, az, hogy ez a „kakis kávé". Igen, kakis! A kávé ugyanis úgy készül, hogy a cibetmacska megeszi a pirosló kávébabot, ám megemészteni csak a puha húsát tudja, a magot – azaz az általunk ismert kávébabot – pedig érintetlenül kiüríti magából. Az emésztés során azonban a kávébab veszít mind a savasságából, mind a keserű ízéből – ez pedig különlegessé teszi. Az ürüléket ezután összegyűjtik, a babokat kiválogatják, megmossák, kiszárítják, megpörkölik és már készülhet is belőle a legexkluzívabb presszókávé.

Kumisz – Mongólia

A kumisz nem más, mint erjedt kancatej, amely már önmagában is meglehetősen érdekesen hangzik. Most mondhatnánk azt, hogy ha akad lókolbász, akkor a lótej miért lenne annyira furcsa, ám ez nem sima tej, hanem egy erjesztett fajta, amely egyszerre szénsavas, savanykás-édeskés és még alkoholos is. Bizarr mivoltát mégsem ez adja igazán, hanem – akárcsak a kakis kávénál – a készítésének módja. A régi időkben ugyanis az erjedés elősegítése érdekében a lótejbe beleköptek a készítői... Ma már oltóanyaggal vagy szárított kumisz hozzáadásával állítják elő ezt az italt, amely akár így, akár úgy, de mégiscsak bizarr lehet a mi ízlésünknek.

Békaturmix – Peru

Peruban igazán nagy népszerűségnek örvendenek a békák – sütve, főzve és szárítva is, de a leginkább gyomrot próbáló felhasználása mégis az, amikor turmixot készítenek belőle. A dzsúsz legfontosabb összetevői a Titicaca tóból származó békák, a Telmatobius coleus képviselői, amelyeket agyonütnek,megnyúznak, kizsigerelnek, majd egy turmixgépbe teszik őket néhány más hozzávalóval együtt, mint a méz vagy az aloe vera. Ezután az egészet felöntik valamilyen húsalaplével és pürésítik. Ez az ital állítólag jót tesz a tüdőnek, elűzi az asztmát, gyógyítja a vérszegénységet, feltölt energiával, stresszmentesít, de még a libidót is növeli.

A legbizarrabb ételekről pedig itt nézhetsz meg egy galériát.