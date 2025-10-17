Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az étel, amit minden eseményen felszolgáltak Diana hercegnének — Hiába volt a kedvence, végül elege belőle

brit királyi család Diana hercegné lazac szuperélelmiszer
Gyüre Bernadett
2025.10.17.
Darren McGrady, a legendás hercegné séfje, egy újabb titkot osztott meg a nyilvánossággal. Diana egyik kedvenc ételét annyiszor szolgálták fel neki, hogy azt megunta, míg már rá sem tudott nézni.

A néhai Diana hercegné séfje, Darren McGrady, sok titkot megosztott már a hercegnéről, ám még mindig akadnak rejtélyek, és ez a mai napig lázban tartja az embereket. A férfi rengeteg kulináris élménnyel gazdagította Diana életét, azonban volt egy étel, amit bárhogy készített el, a hercegné annak ellenére nem volt hajlandó megenni, hogy korábban a kedvence volt. 

Diana hercegné mindig egészségesen étkezett, azonban volt egy fogás, amit már nem tudott többször megenni
Forrás: Tim Graham Photo Library

Diana hercegné már rá sem tudott nézni erre a fogásra

Ha Diana hivatalos volt egy eseményre, akkor az adott hely mindig felhívta a palotát, hogy McGradynél érdeklődjenek, mi az az étel, amit biztosan szeretni fog. A séf válasza erre minden egyes alkalommal a lazac volt, hiszen a néhai walesi hercegné imádta ezt a fogást. Egyik alkalommal úgy ment oda Diana a szakácshoz megkérdezni, mi a lesz a vacsora, hogy közben elhintette, reméli nem lazac, mivel bárhová megy, azt szolgálják fel neki.

McGrady bevallotta a hercegnének, hogy az ő hibájából kell mindig lazacot ennie.

A következő időszakban már a lazacot felváltotta a csirke, és minden héten próbáltak valamennyit változtatni az étlapon, hogy a hercegné ne unjon meg még egy fogást. A lazac szuper egészséges, ami teljesen beleillett Diana étrendjébe, ráadásul a brit szupermarketekben mindössze 2,50 font volt az ára.

A lazac szuperélelmiszer

A lazacot a legegészségesebb fehérjeforrásként is szokták emlegetni, ami tele van Ómega-3 zsírsavakkal, ami kiváló lehet az agy- és szívbetegségek ellen is. Kevesen tudják, de ragyogóbb hatást kölcsönöz a hajnak és a szervezetben lévő gyulladást is csökkenti. Természetesen ennél az ételnél is fontos a mértékletesség, ha nem szeretnénk úgy járni, mint Diana, aki egy idő után már rá sem bírt nézni erre a finomságra. A szakértők szerint, ha megununk egy ételt, akkor nem feltétlenül az ízével lesz problémánk, hanem a szervezetünk utasítja el, és olyankor jobb egy ideig nem fogyasztani az adott élelmiszerfajtát.

Diana hercegné esküvői cipője szerelmi titkot rejtett — FOTÓ

Diana hercegnének már a menyasszonyi cipője is a Károly iránti rajongásának bizonyítéka volt. Nézd meg a fotókat, és te sem vonod kétségbe többé az érzelmeit!

Ez volt Diana hercegné titkos technikája: így tűnt mindig magabiztosnak

Létezik egy bombabiztos technika a stressz levezetésére és a testtartás tudatos fejlesztésére, ami olyannyira hatásos, hogy a hírességek és a királyi családok tagjai éveken át titokban tartották.

Diana hercegné szuperegészséges reggelije ma már az influencerek kedvence - Így készítsd el!

A divat és az egészségtudatosság úttörője volt. Diana hercegné évtizedekkel megelőzte korát. 28 év telt el tragikus halála óta, de az, hogy mi volt a kedvenc reggelije, csak most derült ki.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
