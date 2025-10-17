Az étel, amit minden eseményen felszolgáltak Diana hercegnének — Hiába volt a kedvence, végül elege belőle

A néhai Diana hercegné séfje, Darren McGrady, sok titkot megosztott már a hercegnéről, ám még mindig akadnak rejtélyek, és ez a mai napig lázban tartja az embereket. A férfi rengeteg kulináris élménnyel gazdagította Diana életét, azonban volt egy étel, amit bárhogy készített el, a hercegné annak ellenére nem volt hajlandó megenni, hogy korábban a kedvence volt.

Diana hercegné mindig egészségesen étkezett, azonban volt egy fogás, amit már nem tudott többször megenni

Diana hercegné már rá sem tudott nézni erre a fogásra

Ha Diana hivatalos volt egy eseményre, akkor az adott hely mindig felhívta a palotát, hogy McGradynél érdeklődjenek, mi az az étel, amit biztosan szeretni fog. A séf válasza erre minden egyes alkalommal a lazac volt, hiszen a néhai walesi hercegné imádta ezt a fogást. Egyik alkalommal úgy ment oda Diana a szakácshoz megkérdezni, mi a lesz a vacsora, hogy közben elhintette, reméli nem lazac, mivel bárhová megy, azt szolgálják fel neki.

McGrady bevallotta a hercegnének, hogy az ő hibájából kell mindig lazacot ennie.

A következő időszakban már a lazacot felváltotta a csirke, és minden héten próbáltak valamennyit változtatni az étlapon, hogy a hercegné ne unjon meg még egy fogást. A lazac szuper egészséges, ami teljesen beleillett Diana étrendjébe, ráadásul a brit szupermarketekben mindössze 2,50 font volt az ára.

A lazac szuperélelmiszer

A lazacot a legegészségesebb fehérjeforrásként is szokták emlegetni, ami tele van Ómega-3 zsírsavakkal, ami kiváló lehet az agy- és szívbetegségek ellen is. Kevesen tudják, de ragyogóbb hatást kölcsönöz a hajnak és a szervezetben lévő gyulladást is csökkenti. Természetesen ennél az ételnél is fontos a mértékletesség, ha nem szeretnénk úgy járni, mint Diana, aki egy idő után már rá sem bírt nézni erre a finomságra. A szakértők szerint, ha megununk egy ételt, akkor nem feltétlenül az ízével lesz problémánk, hanem a szervezetünk utasítja el, és olyankor jobb egy ideig nem fogyasztani az adott élelmiszerfajtát.