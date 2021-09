Az mindenki számára teljesen természetes, hogy a különféle évszakokban különféle ruhákat hord. Télen kabátot, nyáron lenge ruhát. Az azonban már sokak számára nem egyértelmű, hogy a bőrünknek is egészen másfajta gondoskodásra van szüksége a perzselő napsütésben, mint a karácsonyi fagyban vagy a szeles őszi napokon. Az alábbiakban összeszedtünk három olyan kulcsfontosságú szépségápolási lépést, amelyek kifejezetten az őszi időszakban fontosak.

Hámlasztás

Az első és a legfontosabb talán a hámlasztás. Nyáron szinte mindenkinek csodás, napcsókolta az arca, októberre azonban ez a barnaság már igencsak megkopik és sokaknak válik fakóvá, élettelenné a bőre. Ráadásul a hidegtől és széltől ki is száradhat, az eltömődött pórusok pedig pattanások kialakulásához is vezethetnek. Mindezek orvoslására azonban remek megoldást nyújtanak a különféle hámlasztók.

A fizikai bőrradírok mechanikusan távolítják el az elhalt hámsejteket, friss, puha bőrt hagyva maguk után. Ezeket nem csupán az arcon, de az egész testünkön is használhatjuk, sőt magunk is elkészíthetjük otthon.

Aki nem igazán szereti a dörzsis radírozást, az pedig válasszon a savas hámlasztók közül. Ezek kifejezetten őszre és télre ideálisak, hiszen akad köztük olyan, amely fényérzékennyé teszi a bőrt, így nyáron nem ajánlatos a használata. Ősszel azonban kiváló választás. Ha ragyogó, üde arcbőrt szeretnénk, akkor használjunk AHA savas típust (ezt alkalmazva mindenképpen használjunk fényvédőt!), ha pedig a mitesszerektől és tisztátalanságoktól szabadulnánk meg, akkor BHA savas verziót. De akár kombinálhatjuk is őket vagy beszerezhetünk egy PHA hámlasztót is. A kémiai hámlasztásról korábbi cikkünkben még részletesebben írtunk.

Hidratálás

Ősszel nem csupán az elhalt hámsejtek miatt lehet száraz és fakó a bőrünk, de attól is, hogy nem hidratáljuk megfelelően. Míg nyáron általában bőven elég egy könnyebb textúrájú, géles hidratáló, addig a hideg és a szél beköszöntével ez már a többség számára nagyon kevésnek bizonyul. Ilyenkor érdemesebb gazdagabb, táplálóbb típusokra váltani, amelyek segítenek megőrizni a bőr víztartalmát, feltöltik és puhítják is. Ha eddig nem használtál szérumokat, elixíreket, boostereket, akkor itt az ideje, hogy megismerkedj velük, mert ezek remekül kiegészíthetik az alap hidratálást és sokkal szebb bőrképet eredményezhetnek. Hatóanyagok tekintetében – a bőr állapotától függően - keresd a hialuronsavat, amely a saját súlyának ezerszeresét tudja megkötni vízben, a ceramidokat, amelyek a bőr mélyebb rétegeit is hidratálják, a csiganyálkát, amely csodásan regenerál vagy a peptideket, amelyek még a bőröregedéssel is felveszik a harcot. Ne félj több réteget is használni – toner, szérum, elixír, hidratáló -, mert ebben az időszakban tényleg extrán szomjas a bőrünk.

Fényvédelem

A szépségápolás egyik nagy téveszméje, hogy fényvédelemre csak akkor van szükségünk, ha tűz a nap. Az igaz, hogy nyáron a legerősebb az UV-sugárzás és ilyenkor károsodhat leginkább a bőrünk, ám hatalmas hiba, ha ősszel – vagy télen és tavasszal – kihagyjuk a napi arcápolási rutinunkból a fényvédelmet. A napsugarak ugyanis egész évben érnek minket és bizony a hőmérő higanyszála hiába mutat keveset, attól még az UV sugarak lehetnek erős ősszel, tavasszal, sőt télen is. Ezek pedig ugyanúgy okozhatnak pigmentfoltkat, ráncokat és egyéb elváltozásokat, mint nyári társaik. Úgyhogy ősszel se feledkezzünk meg a fényvédelemről! Ma már rengeteg olyan – nem naptej, hanem fényvédő! – kapható, amelyet kifejezetten arcra és mindennapos használatra fejlesztettek ki. Ezek nem ragadnak, nem fénylenek, nem fullasztják a bőrt, nem hagynak fehér réteget és sminkelni is tökéletesen lehet rájuk. Találjuk meg a számunkra ideális, mindennapi fényvédőt, mert ez az egyik legfontosabb lépés, hogy a bőrünk sokáig szép maradjon.