dr. Ragány Angéla már hét esztendeje foglalkozik színtanácsadással. Korábban jogász volt, majd egy elrontott frizura döbbentette rá, hogy mivel szeretne igazán foglalkozni. Cikkünkben a színtanácsadás erejéről és a tudatos öltözködésről beszélgettünk.

Orján Dóra: Milyen színtípusokat ismerünk, és a külső megjelenésben milyen közös tulajdonságaik vannak?

Ragány Angéla: A négy fő színtípust az évszakokhoz szokták hasonlítani, és innen kapták az elnevezésüket is. Nem úgy kell értelmezni, hogy milyen színt viselünk egyes évszakokban, hanem képzeljünk el egy természeti képet az adott évszakban, és az számít, hogy ekkor milyen színek jelennek meg a szemünk előtt. Például a tavaszi színvilág egy áprilisi rét színeihez hasonlítható, de ha az ősz színtípust említem, akkor egyből az avar színei jutnak eszünkbe.

Megeshet, hogy gyerekesnek tűnik, de ha példát keresünk a négy típusra, akkor legegyszerűbben a Disney hercegnőkre kell gondolnunk. Hófehérke teljes mértékben tél típus, hiszen jellemezi a világos bőr, sötét haj, így a megjelenése összességében kontrasztos hatást kelt. Ariel lesz a tavasz típusú hercegnő. Pocahontas, mint kreol bőrű szépség a sárga ruhájában az igazi ősz típus, valamint ott van még Hamupipőke, aki szőke hajával, kék szemével, és a szintén világoskék báli ruhával együtt tökéletesen megmutatja, hogy milyen a nyár típus. A valóságban persze ez a kép sokkal árnyaltabb, de így talán közelebb hozzuk az egyes színtípusokat az olvasóhoz.

O.D.: Mik az idei divatszínek, és mit kezdjen velük az a színtípus, akihez nem passzol?

R.A.: A Pantone intézet minden év végén meghatározza a következő év divatszínét, továbbá kiadnak még tavasz/nyári, és őszi/téli palettát is. Az év színe mindig a világban zajló globális történésekre reflektál, így 2022-ben az év színe a Very Peri elnevezésű lila, amely egy piros és kék közötti világos árnyalat. Ha a divat területén vizsgáljuk, akkor azt várnánk, hogy ez a szín elözönli a boltokat, mégsem fogunk vele lépten-nyomon találkozni. Igaz, hogy meghatározzák a színt, de mellette kibocsátanak egy palettát, ami segíteni tud azoknak, akiknek a színtípusához egyáltalán nem illik az adott év divatszíne.

O.D.: Milyen hatással van a hangulatunkra, kedvünkre az öltözködésünk?

R.A.: Szerintem szemléletes a példa, ha a jelenleg home officeban dolgozó nőkre gondolunk. Sok, ebben a helyzetben lévő női ügyfelünk fájlalja, hogy elmarad a reggeli készülődés, a smink, a frizurakészítés, az öltözködés, és mindez egyáltalán nincs jó hatással a morálra, a kedvükre. Hozzáteszem, ez teljesen rendben van, hogy otthon nem úgy néz ki valaki, mint amikor elmegy valahová, mégis, sok nő így kevésbé érzik magát nőiesnek, csinosnakm, és ez negatív hatással van a hangulatukra, adott esetben az önbizalmukra is. Elég egy minimális smink egy jól választott ruhadarabbal, és hiszem, hogy sokkal kellemesebb tükörbe nézni. Javít a kisugárzásunkon, az önértékelésünkön, és segít bármilyen helyzetben magabiztosabban megjelenni.

O.D.: Hogy látod, mennyire mernek a nők színesen öltözködni?

R.A.: Azt tapasztalom, hogy sokan bátortalanok, és ritkább, hogy valaki tudatosan visel színeket. Manapság divatosak a neutrális színek (bézs, drapp, szürke, ekrü, fekete, stb), azaz, hogy nem viselnek színeket. Sokan úgy vélik, hogy így kevesebb az öltözködésben felmerülő hibalehetőség, mintha választanának egy élénk színt. Pedig erre gyakorta sajnos rá kell cáfolnunk, mert sok esetben pont ezek az árnyalatok teszik viselőjüket sápadttá. A tanácsadásokon sok esetben kiderül, hogy épp azokat a színeket viselik, amelyek nem előnyösek, és természetes, ha ilyenkor ezt az illetőnek "meg kell emésztenie". Nyilván egy merész, élénk színt jobban észrevesznek az utcán, jobban fókuszba kerül; sok nő épp azért választja a neutrális árnyalatokat, a szürkét, mert nem akar a figyelem középpontjába kerülni.

O.D.: Mi történik valójában egy színtanácsadáson?

R.A.: A színtanácsadás lényege az, hogy a természetes adottságainkhoz mely színárnyalatok illenek leginkább. A hölgyek smink nélkül, (festett) hajukat eltakarva vesznek részt, és egy mintegy 140db-os színkendő készlet segítségével végigmegyünk minden színcsoporton és annak különböző árnyalatain. A kendőzés során nagyon jól látható, hogy melyek azok a színek, amiktől sápadt, szürke/sárga lesz az arc, karikásak a szemek, vagy épp melyek öregítenek. Ezzel ellentétben mi a „wáó!" hatást keressük, vagyis azokat az árnyalatokat, melyek mellett smink nélkül is csodásan fest az ügyfél. A legvégén kijön egy színpaletta, ami az alany számára a legharmonikusabb. Ez a paletta meghatározza azt is, hogy sminkszínekben, illetve hajszínben miket érdemes választania, mi a mozgástere az illetőnek.

O.D.: Milyen pozitív hozadékai lehetnek, és hogyan segít a tudatosságban a tanácsadás?

R.A.: A tanácsadáson a nők önmagukkal kapcsolatban számtalan kérdésre választ kapnak. Ezek egy életre szólnak, hiszen a színeink nem változnak, így évtizedekkel később is előnyös lesz egy adott árnyalat. Kellemetlen vásárlásoktól, elégedetlenségtől és pénzkidobástól is megkímél bárkit, hiszen segít a tudatos vásárlásban. Ha az anyagi oldalától eltekintünk, akkor is magabiztosságot ad, hogy tisztában vagyunk a számunkra legelőnyösebb színekkel, így a másokhoz való hasonlítgatást is képesek leszünk elengedni.