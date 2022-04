Az év elején robbant a hír, hogy hosszas küzdelem után végül mégsem sikerült megmenteni Kulcsár Edina és Szabó András Csuti házasságát. A sztárpár a válás mellett döntött, és úgy tűnt, békében lezárják majd a kapcsolatukat, amikor kiderült, hogy az egykori szépségkirálynő egy másik férfi oldalán találta meg a boldogságot.

Csuti azóta egy hotelszobában húzza meg magát. Szállodatulajdonos barátja segített neki ideiglenes otthont találni, bár az üzletember szerint ez a helyzet mégsem pótolja az elvesztett otthon melegét.

Kulcsár Edina exférje viszont most egészen meglepő helyről jelentkezett be. Elutazott Madridba, amiről fotót is posztolt közösségi oldalára.

"Madrid állítólagos legszebb parkjában vagyok a Retiro-ban! Nem nagy, csak 120 hektár, ami ráadásul a 19. századig a királyi családé volt és csak ezt követően vált nyilvánossá a nagyérdemű előtt! Van bőven látnivaló, mögöttem egy csónakázó tó, lentebb sétányok, rózsakert no meg az árusok, tele komolyabbnál komolyabb gucci cuccokkal! Élvezem az ittlétet!" - írta a képhez. Persze nem kell megijedni, Csuti nem végleg hagyta el az országot, csupán néhány napra utazott el.