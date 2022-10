Rakjuk el a rövidnadrágokat és a fürdőruhákat, a nyári emlékeket, és vegyünk elő egy vastag pulóvert, egy mintás, puha és meleg zoknit, bújjunk takaró alá, vegyünk a kezünkbe egy csésze forró teát és élvezzük, ahogy az eső kopog az ablaküvegen. Közben pedig tervezzük meg és szedjük listába, hogy mit szeretnénk még megcsinálni ebben az évben, mivel tehetnénk szebbé a borús őszi napokat!

Az őszi bakancslista összeállításához hoztunk egy kis segítséget!

Válogasd át a ruhásszekrényedet!

Szépen lassan előkerülnek a vastag pulóverek, hosszúnadrágok, sálak és sapkák, és persze a kabátok, valamint azok a darabok, melyeket már sosem fogunk felvenni. Gyűjtsük össze a jó állapotú (azaz nem szakadt, nem foltos és nem kinyúlt ruhaneműket), melyeket már nem használunk és próbáljuk meg továbbajándékozni.

Vigyük be a munkahelyre, kérdezzük meg a kollégákat vagy a rokonokat, de fel is tehetjük a pulóvereket, nadrágokat, kabátokat és a kiegészítőket az internetre. Felajánlhatjuk ezeket jótékony célra, vagy akár rongyszőnyeget is készíthetünk a megunt darabokból.

Menj turkálóba!

Ha unod a fast fashion darabokat, vagy a különféle butikokban régóta nem találsz semmi olyat, ami jól állna rajtad, akkor itt az ideje, hogy benézz egy turkálóba! Ezek az üzletek már régóta nem olyanok, mint húsz-huszonöt évvel ezelőtt. A környezetvédelem egyik fő vezérelve, hogy csökkentsük a hulladéktermelést, és ennek köszönhetően a turkálók virágkorukat élik. A turkálóknak köszönhetően nem a szemétbe kerülnek, hanem új gazdára találnak a ruhák.

Nem ciki turkálóba járni! Több hazai híresség, köztük Für Anikó színművész is felvállalja, hogy innen szerzi be ruháit. Ha még olvasnál a környezettudatos sztárokról, kattints ide!

Faragj töklámpást!

Az ősz slágerzöldsége (vagy egyesek szerint gyümölcse) a sütőtök. Felhasználási formája végtelen: fogyaszthatjuk sütve, püréként, süteménybe keverve, krémlevesnek vagy húsok mellé köretként is. Nem mindegyik fajtája ehető, sőt az ősszel a boltok polcain megjelenő dísztökök mérgezőek, fogyasztásra tehát alkalmatlanok, ellenben remek lakásdísz válhat belőlük. Az amerikai filmekből jól ismert, ijesztő vagy éppen bolondos fejként megfaragott, világító töklámpás otthon is elkészíthető.

A töklámpásba helyezett mécses vagy gyertya balesetveszélyes. Használjunk helyette elemes, ledes égősort, amely nemcsak biztonságosabb, de tartósabb is.

Méregteleníts!

Nemcsak tavasszal van szüksége a szervezetünknek arra, hogy megtisztuljon, hanem ősszel is! A tél beköszönte előtt fontos, hogy az immunrendszerünket megerősítsük és felkészüljünk a betegségekkel tarkított időszakra, ebben pedig nagy segítségünkre lehet a méregtelenítés. Az őszi tisztítókúrát érdemes októberben elkezdeni, de ne tartson tovább négy-hat hétnél!

Ha érdekel, milyen gyógyteákat érdemes fogyasztani és milyen egyéb praktikák léteznek, a témában született korábbi cikkünket ide kattintva találod

Olvass női szerzőtől!

A testünk mellett a szellemünknek is szüksége van a regenerálódásra, a pihenésre, és az olvasás szó szerint csodákra képes. Idén ősszel mindenképpen vegyünk a kezünkbe egy művet női szerzőtől. A klasszikusok közül Jane Austent, Emily Brontë-t és Virginia Woolfot, a magyar irodalom szerelmeseinek Szabó Magdát és Polcz Alaine-t, a krimik rajongóinak pedig Agatha Christie-t, M. C. Beatont vagy Camilla Läckberget ajánljuk. A romantikára vágyók válasszák Julia Quinn Bridgerton- család sorozatát.

Szedj szemetet!

A szemétszedés visszatérő program az iskolákban. A célja kettős: a diákok egyrészt megtisztítják az iskola környékét, másrészt, és ez a fontosabb, megtanulják, hogy nem szabad szemetelni és óvni kell a környezetünket. Az interneten rendszeresen szerveznek szemétszedő akciókat, melyek keretében megtisztítanak parkokat, játszótereket vagy túraútvonalakat. Csatlakozzunk egy ilyen eseményhez vagy csak nézzünk szét saját lakóhelyünk környékén.

A szemétszedést csakis kesztyűben végezzük, de még jobb, ha valamilyen csipesszel fogjuk meg az apró hulladékot, így biztosan nem érintkezünk a szennyeződéssel.

Fedezz fel egy új podcastet!

A koronavírus-járvány alatt ugrásszerűen megnőtt a podcastek, azaz online rádióműsorok száma. A külföldi piac virágzik, de ma már elképesztő mennyiségű magyar tartalom is elérhető az interneten. Riportműsorokat, interjúkat és beszélgetős adásokat is találhatunk a legkülönfélébb témákban: pszichológia, divat, humor, autósport, környezetvédelem, életmódváltás, étkezés, pénzügyi tippek és sztárok... Remek magyar műsorokat hallgathatunk a YouTube-on, a Spotify-on és az iTunes-on is.

Öltözz őszi színekbe!

Ne csak a természet öltsön őszi ruhát, viselj te magad is az évszakra jellemző színeket és árnyalatokat! Nem szabad persze túlzásba esni, elég, ha csak az egyik darab, mondjuk a pulóver vagy a nadrág kerül ki az őszre jellemző, erős színekből, de a kiegészítők (sálak, sapkák, kesztyűk, kendők, övek, zoknik, vagy éppenséggel a körömlakk) is feldobhatják a szettünket.

A barna, a narancssárga és a sárga különböző árnyalatai mellett a sötét- vagy pasztellzöld, a mélyvörös, a lila, a szürke és a kék is megjelenhet az őszi ruhadarabokon.

Támogass egy állatmenhelyet!

Ha az örökbefogadás nem opció, akkor is tudunk segíteni a bajba jutott állatokon. Keressük fel a számunkra szimpatikus, vagy a hozzánk legközelebbi menhelyet és kérdezzük meg, miben tudunk segíteni. A legtöbb szervezet a közösségi médiás platformján vagy a weboldalán külön menüpontban jelzi, milyen tárgyi felajánlásra lenne szükségük. Plédek, takarók, száraz- és nedves tápok, gyógyszerek mellett az önkéntes munkát is szívesen veszik sok helyen, de ha a távolból segítenénk, pénzt is adományozhatunk, ugyanis már pár ezer forint is hatalmas segítség.

Készíts ajtódíszt termésekből!

Nemcsak a boltban megvehető száraz virágokkal és dísztökökkel, hanem saját készítésű koszorúval vagy ajtódísszel is őszi hangulatot varázsolhatunk az otthonunkba. Kössük össze a kellemest a hasznossal, és gyűjtsünk terméseket az erdőben kirándulva! Egy őszi ajtódíszen jól mutatnak a száraz falevelek, a tobozok, makkok, gesztenyék, a száraz lampionvirág, kisebb gallyak és fakéregdarabok. Rengeteg inspirációt találhatunk hozzá az interneten.

Süss kenyeret!

Szintén a járványidőszak alatt lett divat az otthoni kenyérsütés és a kovásznevelés. Nem kell azonban megijedni a kenyérsütéstől, mivel sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. A YouTube-on számtalan recept megtalálható magyar nyelven, részletes instrukciókkal, melyek segítségével még a kezdő házi pékek is finom pékárut készíthetnek. A sima fehérkenyértől a toaston át a teljes kiőrlésű változatig bármi megsüthető otthon is.

Az otthoni kenyérsütéssel rengeteget spórolhatunk , ugyanis jelentősen olcsóbb, mint a bolti változat!

Húzz köntöst!

Ha nem szeretnénk vastag pulcsiban és zokniban, hosszúnadrágban lenni a lakásban, válasszuk a köntöst. Reggel az ágyból kikelve bújjunk egy finom, meleg és puha köntösbe, még jobb, ha párosul ehhez egy hasonló papucs is, és így fogyasztjuk el a reggeli kávénkat vagy teánkat.

Menj ki a temetőbe!

Az őszi levegőben ott az elmúlás semmihez sem fogható illata, és nem véletlenül, ugyanis október végén, november elején emlékezünk meg elhunyt szeretteinkről. Ilyenkor tömegek indulnak meg a temetők felé, ám miután leróttuk kegyeletünket, érdemes egy kis időt szánni arra, hogy körbejárjuk a temetőt. Bizarr sétának tűnhet, de a fák alatt megbújó különféle sírboltok, emlékhelyek és kripták között járva egészen különleges hangulatba kerülhetünk, ami után visszatérve a "valóságba", másképp láthatjuk majd saját életünket.