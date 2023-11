Tehát, mi micsoda az anti-aging világában?

Peptidek

A peptidek aminosavak rövid láncai, a fehérjék építőkövei. Kis méretüknek köszönhetően képesek behatolni a bőr mélyebb rétegeibe, így a finom, halvány ráncok elleni küzdelemben jeleskednek leginkább, illetve megvédik a bőrt az ultraibolya (UV) sugárzás okozta károsodásoktól, de a pattanások kezelésében és sebgyógyításban is a segítségünkre vannak.

A bőrápoló termékekben a peptidek segítenek növelni a kollagéntermelést és a rugalmasságot. A kollagén egy fehérje, amely segít a bőr, a csontok és a porcok felépítésében. Tehát a kollagénpeptidek olyan aminosavak, amelyek kollagént képeznek.

Az életkor előrehaladtával a kollagén- és elasztinrostok csökkennek, ami gyengíti a bőrt. Ennek eredményeként a bőr veszít a feszességéből, ami finom vonalak és ráncok kialakulásához vezet. Ezzel szembe mennek a peptidek úgy, hogy fokozzák a kollagéntermelést és javítják a bőr rugalmasságát, így segítenek a bőr kisimításában.

Egy 2020-ban megjelent tanulmányban a kutatók a peptidek korai öregedésre gyakorolt hatásait vizsgálták. A 22 fő részvételével készült vizsgálatban 40 éves vagy annál idősebb emberek vettek részt, akiket arra kértek, hogy használjanak peptideket tartalmazó készítményt az arcukra és a nyakukra. Két hét elteltével a peptidek minden részvevőnél csökkentették a bőr öregedésének látható jeleit, azaz az apró, vékonyabb ráncokat.

Bizonyos peptideknek enyhe botoxszerű hatásuk is van, tehát ellazítják az izmokat és kezelik a finom ráncokat.

Érdemes olyan peptideket is tartalmazó terméket vásárolni, mely tartósan megmarad az arcon, tehát lemosók helyett például szérumokat vagy hidratálókrémet.

Hialuronsav

A hialuronsav – más néven hialuronán vagy hialuronát – egy olyan molekula, amely az egész szervezetben megtalálható, így a bőrben, a kötőszövetben, az ízületi folyadékban, a köldökzsinórban és a szem belsejében is. A vízhez kötve zselészerű folyadékot képez, amely gyakorlatilag nedvesen tartja (kenegeti) és megvédi ezeket a testrészeinket.

A hialuronsavas készítményeket többféle formában is gyártják, léteznek a kapszulák és a szérumok is, de szakemberek akár injekciókkal is beadhatják a pácienseknek. Előállításuk többnyire baktériumok fermentálásával történik, de kivonhatják többek között kakastaréjból, köldökzsinórból, szarvasmarhaszemből és még sok minden másból is a népszerű öregedésgátló hatóanyagot, melyet ízületi betegségek kezelésére is használnak.

A szervezet hialuronsav-termelése 20 éves kor körül elkezd csökkenni, ami idővel nem kívánt változásokhoz vezet, mint a bőr kiszáradása és ráncok kialakulása. A kutatások azt mutatják, hogy a hialuronsavpótlás számos módon segítheti a szervezetet, a külső megjelenéstől a közérzet javításáig.

Számos kutatást végeztek és végeznek a hialuronsavas étrendkiegészítők és a bőrfiatalítás vonatkozásában, közülük egy kisebb vizsgálat azt az erdményt hozta, hogy 8 hét hialuronsavas szérum és kenőcs használata után láthatóan csökkent a vizsgálati alanyok ráncainak száma és feszesebb, hidratáltabb lett a bőrük. Egy 60 ember bevonásával készült japán vizsgálat is hasonló eredményre jutott.

A hialuronsav hidratálja és megfiatalítja a bőrt, emellett azonban egyéb jó tulajdonságai is vannak:

sebgyógyító hatása van

halványítja az aknés hegeket

enyhíti a száraz szem tüneteit

bevethető a menopauza során fellépő hüvelyszárazsg ellen

csökkenti az ízületi fájdalmakat

Retinol

A retinol egyfajta retinoid, az A-vitamin egyik formája, amelyet a bőrápolásban a pattanások kezelésére és az öregedés jeleinek csökkentésére használnak. Bár nem olyan erős, mint más retinoidok, a retinol ugyanolyan képességgel rendelkezik, felgyorsítja a sejtforgalmat és fokozza a kollagéntermelést. Ez hatékony összetevővé teszi a ráncok megjelenésének csökkentésében. A retinol hámlasztó hatása a hiperpigmentáció és a pattanások kezelésében is segít.

Egy 152 japán nő bevonásával készült 2019-es tanulmány megállapította, hogy a retinol napi kétszeri alkalmazása 12 héten keresztül csökkenti a nyak és a szem ráncait. A nyaki ráncok esetén már nyolc hét után látható javulást hozott a retinol.

Használata azonban fokozott odafigyelést kíván.

A fenti két hatóanyaggal szemben a retinolnak lehetnek kellemetlen mellékhatásai, melyek a következők:

száraz, irritált bőr (leggyakoribb)

hámlás

bőrpír

Mivel a retinol irritálhatja a kipirosodott és gyulladt bőrt, ha érzékeny a bőröd, vagy valamilyen bőrbetegséged van, mint a rosacea, a pikkelysömör vagy ekcéma, ne használj retinolt tartalmazó készítményeket.

Várandósság idején a szájon át szedhető retinol alkalmazása fejlődési rendellenéseghez vezethet, a külsőleg felvihető készítményekkel kapcsolatos vizsgálatok száma és ereménye pedig nem elegendő ahhoz, hogy biztonsággal ajánlható lenne a használatuk terhesség alatt. Tehát, ha gyermeket vársz, felejtsd el a retinol használatát!