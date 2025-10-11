Ez a nő 77 évesen még mindig úgy néz ki, mint egy topmodell – Így csinálta

Sokan azt hiszik, hogy a fiatalság titka egy luxusklinika vagy egy plasztikai sebész aranykeze. Norma Williams viszont bebizonyította, hogy a topmodellkinézet 70 felett is elérhető, ha valaki odafigyel magára. A 77 éves asszony simán letagadhatna legalább 15 évet: amellett, hogy kiváló formában van, sikkes szettjeivel és magabiztos kisugárzásával mindenkit lenyűgöz. Az Olaszországban élő hölgy titka a következetességben és az önfegyelemben rejlik. 28 évesen kezdett életmódváltásba és azóta is odafigyel az étkezésére. Edzőterembe jár, van személyi edzője és zumbázik is, emiatt remek formában van. Rajong a testhezálló ruhákért, imádja hangsúlyozni az alakját.

Norma Williams még mindig olyan fitt, mint egy topmodell.

Forrás: Instagram

Ezért olyen fitt még mindig, mint egy topmodell

Noah a The Sun magazinnak elárulta a titkait:

Szerinte a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás a legjobb szépségtipp. Minden éjjel minimum 7–8 órát alszik, ugyanabban az időben bújuk ágyba. A szervezete regenerálódik, az arcbőre kipihent és feszes marad.

A tányéron mindig több zöldség legyen, mint hús. A cukrot és a feldolgozott ételeket kerüli, inkább teljes kiőrlésű gabonát, friss zöldséget, halat és rengeteg vizet fogyaszt.

Étrendjének legmeglepőbb eleme, hogy minden nap megiszik egy üveg minőségi bort is.

Gyakran gyalogol, kerékpározik, és minden reggel nyújtógyakorlatokkal kezdi a napot. A mozgás számára örömforrás.

Szerinte a fiatalság egyik kulcsa az, hogy az ember kíváncsi maradjon. Folyamatosan olvas, utazik és új dolgokat tanul. A szarkalábak kevésbé látszanak, ha mögülük életigenlés és jókedv sugárzik. Azt mondja sokkal magabiztosabbnak érzi magát, mint amilyen 20 évesen volt.

„Szeretem megmutatni a testem testhez simuló ruhában. Még télen is jobban szeretem a feszülős darabokat, nem akarom elrejteni a testem. Szerintem a fiatalság nem egyenlő a szépséggel. Sosem voltam ilyen jó formában fiatalon. Ahogy öregedtem, úgy lettem egyre szebb!” – mondja.

Ebből is látszik, hogy nem csak a gének döntik el, ki milyen formában lesz idős korára. Csak némi következetesség és egy kis önfegyelem kell hozzá.