Ez a nő 77 évesen még mindig úgy néz ki, mint egy topmodell – Így csinálta

Pópity Balázs
2025.10.11.
Norma Wiliams 77 évesen a legjobb formájában van, még mindig olyan az alakja, mint egy topmodellnek. Az asszony kiváló példa arra, hogy egy kis tudatossággal mi mindent lehet elérni.

Sokan azt hiszik, hogy a fiatalság titka egy luxusklinika vagy egy plasztikai sebész aranykeze. Norma Williams viszont bebizonyította, hogy a topmodellkinézet 70 felett is elérhető, ha valaki odafigyel magára. A 77 éves asszony simán letagadhatna legalább 15 évet: amellett, hogy kiváló formában van, sikkes szettjeivel és magabiztos kisugárzásával mindenkit lenyűgöz. Az Olaszországban élő hölgy titka a következetességben és az önfegyelemben rejlik. 28 évesen kezdett életmódváltásba és azóta is odafigyel az étkezésére. Edzőterembe jár, van személyi edzője és zumbázik is, emiatt remek formában van. Rajong a testhezálló ruhákért, imádja hangsúlyozni az alakját. 

Norma Williams még mindig olyan fitt, mint egy topmodell.
Ezért olyen fitt még mindig, mint egy topmodell

Noah a The Sun magazinnak elárulta a titkait:

  • Szerinte a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás a legjobb szépségtipp. Minden éjjel minimum 7–8 órát alszik, ugyanabban az időben bújuk ágyba. A szervezete regenerálódik, az arcbőre kipihent és feszes marad.
  • A tányéron mindig több zöldség legyen, mint hús. A cukrot és a feldolgozott ételeket kerüli, inkább teljes kiőrlésű gabonát, friss zöldséget, halat és rengeteg vizet fogyaszt.
  • Étrendjének legmeglepőbb eleme, hogy minden nap megiszik egy üveg minőségi bort is.
  • Gyakran gyalogol, kerékpározik, és minden reggel nyújtógyakorlatokkal kezdi a napot. A mozgás számára örömforrás.
  • Szerinte a fiatalság egyik kulcsa az, hogy az ember kíváncsi maradjon. Folyamatosan olvas, utazik és új dolgokat tanul. A szarkalábak kevésbé látszanak, ha mögülük életigenlés és jókedv sugárzik. Azt mondja sokkal magabiztosabbnak érzi magát, mint amilyen 20 évesen volt.

„Szeretem megmutatni a testem testhez simuló ruhában. Még télen is jobban szeretem a feszülős darabokat, nem akarom elrejteni a testem. Szerintem a fiatalság nem egyenlő a szépséggel. Sosem voltam ilyen jó formában fiatalon. Ahogy öregedtem, úgy lettem egyre szebb!” – mondja.

Ebből is látszik, hogy nem csak a gének döntik el, ki milyen formában lesz idős korára. Csak némi következetesség és egy kis önfegyelem kell hozzá.

