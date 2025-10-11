Ez a nő 77 évesen még mindig úgy néz ki, mint egy topmodell – Így csinálta

Sokan azt hiszik, hogy a fiatalság titka egy luxusklinika vagy egy plasztikai sebész aranykeze. Norma Williams viszont bebizonyította, hogy a topmodellkinézet 70 felett is elérhető, ha valaki odafigyel magára. A 77 éves asszony simán letagadhatna legalább 15 évet: amellett, hogy kiváló formában van, sikkes szettjeivel és magabiztos kisugárzásával mindenkit lenyűgöz. Az Olaszországban élő hölgy titka a következetességben és az önfegyelemben rejlik. 28 évesen kezdett életmódváltásba és azóta is odafigyel az étkezésére. Edzőterembe jár, van személyi edzője és zumbázik is, emiatt remek formában van. Rajong a testhezálló ruhákért, imádja hangsúlyozni az alakját.
Noah a The Sun magazinnak elárulta a titkait:
„Szeretem megmutatni a testem testhez simuló ruhában. Még télen is jobban szeretem a feszülős darabokat, nem akarom elrejteni a testem. Szerintem a fiatalság nem egyenlő a szépséggel. Sosem voltam ilyen jó formában fiatalon. Ahogy öregedtem, úgy lettem egyre szebb!” – mondja.
Ebből is látszik, hogy nem csak a gének döntik el, ki milyen formában lesz idős korára. Csak némi következetesség és egy kis önfegyelem kell hozzá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.