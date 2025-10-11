Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Az exem karcolás nélkül megúszta”: a nők nagyobb eséllyel sérülnek meg autóbalesetben – Miért?

A biztonság az egyik legfontosabb dolog, amikor autót választunk. Sajnos a nőknek nehezebb dolguk van ezen a téren, ugyanis van egy nem is annyira apró részlet, ami miatt a férfiak nagyobb biztonságban vannak egy autóbaleset esetén, mint a hölgyek.

Egy férfi nemrég olyan problémára hívta fel az emberek figyelmét, amelyre a legtöbb sofőr szinte biztosan nem gondol – az autókat jellemzően férfiakra, nem pedig nőkre tervezik. Elsőre ez nem tűnik akkora problémának, azonban a valóságban szó szerint élet-halál kérdése is lehet egy autóbaleset esetén. 

A nők nagyobb eséllyel sérülnek és halnak meg autóbalesetben

René Jay egy rendkívül nyomasztó TikTok-videóban mutatta be, miért veszélyesebb egy autóbaleset a nőkre nézve. „Még a biztonsági övek is szexisták. A nők exei nagyobb eséllyel élnek túl egy balesetet” – állítja az influenszer a videóban, amely több mint 500 ezer megtekintésnél jár. Jay komoly számokkal támasztja alá az állításait: a nők 17 százalékkal nagyobb eséllyel halnak meg közlekedési balesetben, és 73 százalékkal nagyobb az esélyük a súlyos sérülésekre is.

A töréstesztek a hibásak

A probléma gyökere a töréstesztekben rejlik. Az autógyártás kezdetén az általában férfi mérnökök által tervezett járműveket kizárólag férfi bábukkal töréstesztelték. Az 1970-es években egy 175 cm magas és 77 kilós bábut használtak, ami igencsak messze állt a női testalkattól. Amikor hosszú idő után végre elkezdtek női tesztbábukat használni, akkor egy 150 cm magas, és 49 kilós modellre váltottak, de ezt is elsősorban az anyósüléseken alkalmazták. Ráadásul ez sem vette figyelembe a két nem közötti egyéb eltéréseket. Nem veszi figyelembe többek között a medence és a gerinc különbségeit, valamint azt, hogy a nők nyakizmai jóval gyengébbek – így sokkal sérülékenyebbek.

Jay arra is emlékeztetett, hogy egy svéd kutató, Astrid Linder már közel egy évtizede kifejlesztett egy olyan tesztbábut, amely jobban modellezi a női test arányait, azonban a legtöbb helyen azóta sem írták elő kötelező használatát az autógyártóknak.

„Nem kényszerítik a cégeket, hogy olyan teszetbábukat alkalmazzanak, amely a nőkön is segítene. Még a várandós nőket sem veszik figyelembe az autóbaleseteknél” – mondja Jay.

Kutatások szerint a nők sérülékenysége egyetlen okra vezethető vissza: az autókat soha nem a nők testére tervezték. A biztonsági rendszereket, öveket, légzsákokat mind az átlagos férfi méretekhez igazították. Ezért van az, hogy azonos súlyosságú autóbalesetben a nők sokkal nagyobb arányban szenvednek halálos vagy súlyos sérülést.

