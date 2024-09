Gyerekkori traumák, amitől kisebbségi komplexusod lesz

A gyerekkorban átélt traumák nagy mértékben növelhetik annak kockázatát, hogy felnőttként kisebbségi komplexus alakuljon ki. Bizonyos típusú szülői nevelés, például a túlzottan kontrolláló, túl kritikus, túlzottan védelmező, túlzottan igényes vagy érzelmileg elhanyagolt szülői nevelés növelheti a gyerekkori traumák kialakulását. Az ilyen nevelés azt eredményezheti, hogy öngyűlölet érzése, pesszimista gondolkodásmód, általánosan negatív életszemlélet, önpusztító magatartás, túlzott és irracionális én alakulhat ki.

A gyerekkori traumák, a rossz bánásmód könnyen azt az érzést keltheti benned, hogy nem vagy méltó a szeretetre, és hogy nincs benned semmi értékes.

Forrás: Shutterstock

Hogyan ássák alá a gyerekkori traumák az önértékelésünket?

Ahhoz, hogy ezt megértsük először is tisztázzuk, hogy mit is jelent az önértékelés? Az önértékelés az a hit, hogy értékes vagy, és méltó a szeretetre. Azok, akik magas szintű önértékeléssel rendelkeznek, nem érzik szükségét annak, hogy folyamatosan bizonyítsanak, vagy megnyerjék mások szeretetét és jóváhagyását. Magabiztosak abban, hogy kik ők valójában, és tudják, hogy jók és értékesek. Elfogadják magukat, és nem várják el, hogy tökéletesek legyenek és ezért nem is bírálják túlzottan magukat.

Viszont fontos tisztázni azt is, hogy az önértékelés nem azt jelenti, hogy öntelt lennél. Csak annyit jelent, hogy tudod, értékes vagy, éppen úgy, ahogy vagy.

Az önértékelés már gyermekkorban kialakul. Ha szüleid figyelmesek és megnyugtatóak voltak, megtanulhattad, hogy fontos vagy. De ha hiányoztak, figyelmetlenek vagy kemények voltak veled, azt érezhetted, hogy a szükségleteid nem számítanak, és nem érdemled meg a törődést és a szeretetet.