Így oldja meg a hancúrozást 16 gyerek mellett ez a házaspár – Elképesztő a történetük!

szexuális együttlét család rekord
Bednár Dávid
2025.08.31.
A világ egyik legnagyobb családja az övék. Ausztráliában rekordernek számítanak. Tizenhat gyerek rohangál körülöttük, mázsányi kaját szállítanak haza, de a Bonell nagycsalád szülőpárosa a mai napig szakít időt a hancúrozásra.

Jeni és villanyszerelő férje, Ray 30 évvel ezelőtt estek szerelembe. Jeni kezdetben egyáltalán nem akart gyereket, de férje, aki egy hatgyerekes nagycsaládból jött, végül meggyőzte. A férj sok gyerekről álmodott, és ez össze is jött. Azt mondják, hogy ők sem értik, de a harmadik gyerek után egyszer csak felpörögtek az események, vagyis inkább az együttlétek...

nagycsalád
Nagycsalád: Jeni és Ray harminc éve házasodott meg, azóta pedig nem vesztegették az időt, 16 gyerekük született
Forrás: Instagram

Kis családból gyártósor – 16 gyereket nevel a nagycsaládos Jeni és Ray

Jeni és Ray Bonell harmadik gyereke is kislány lett, és eldöntötték, hogy szeretnének egy fiút is, és egyszer csak beindult a „babagyár". A gyerekek közt átlagosan 18 hónap van. A szülők a mai napig kalandnak fogják fel a nagycsaládot

Jeni és Ray mindig szán időt egy kis „kikapcsolódásra” is.
Forrás: Instagram

„ Istennek megvan a maga humorérzéke."

– reagált az anya, arra a kérdésre, hogy hogyan alakult ki a népes család. 

„ Szeretem látni az emberek reakciót, mikor megtudják, hogy hány gyerekünk van."

– tette hozzá Jeni.

Gyerekeikkel alig tudnak közös képet csinálni, mert nem férnek rá a fotókra, egy közös fürdőszobában készülődnek minden reggel, és a csemeték naponta két vekni kenyeret, és akár hat liter tejet is magukba töltenek. Moziba nem tudnak menni, mert nehézkes a foglalás. Nyaraláskor a repülő nem jöhet szóba, főként csak oda mennek, ahová a családi kisbuszukkal eljuthatnak. 

„ A 16 gyerek nem mindenkinek való, de nekünk ez vált be."

– mondta az ötvenes éveiben járó apa. Az állandó napirend megszervezésén túl Jeni és Ray mindig odafigyel, arra, hogy kettesben is el tudjanak tölteni egy kis időt.

Intimitás ennyi gyerek mellett is?

hancúrozás, Bonell család
Ray, az apa, a legkisebb gyerekeikkel.
Forrás: Instagram

Már öt gyerek elhagyta a szülői házat, és két unoka is látogatja a nagyiékat, így felmerül a kérdés, hogyan?

 " Megoldjuk, különben nem lenne ennyi gyerekünk.”

– vágja rá erre a kérdésre Ray.

Mint kiderült azonban, nincs sok idejük az együttlétekre. Akkor oldják meg a romantikázást, amikor kettesben indulnak útnak ügyeket intézni. Ilyenkor van 5-10 percük, valamikor félórájuk, mielőtt vissza kell sietniük a gyerekekhez. Így feltehetően már mindenféle trükköt bevetettek a hátsó ülésen, bár ne feledjük, hogy egy 16 fős kisbuszuk van, ami azért teret enged a vágyak kibontakoztatásának. Jeni és Ray nem adja fel a reményt, ha a családbővítésről van szó.

„ Szeretnénk még több gyereket magunk körül"

– mondta Jeni, aki szerint óriási szeretetet ad egy ilyen nagy család.

 

