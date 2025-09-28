Diana hercegné szettjeit utánozta a nő 1 hétig − Olyasmi történt, amire ő sem számított

Contino a szerzője a House Full of Windsor című fiktív regénynek, melynek főszereplője Debbie Windsor, aki rajong a királyi családért, és megszállotan gyűjt mindent, ami a brit királyi családhoz köthető. Diana hercegné a kedvence, épp mint Kristinnek.
A kísérlet során az egyébként királyi témákkal foglalkozó újságíró-szerkesztő hölgy döbbenetes dolgokat tapasztalt. Elmondása szerint a hercegné öltözködése erőt és magabiztosságot adott neki, szívesebben mosolygott és kedvet érzett ahhoz, hogy beszédbe elegyedjen idegenekkel is.
„Kissé magasabbnak éreztem magam, összeszedettebb voltam, és a világ mintha kíváncsibban figyelt volna”
− árulta el a hölgy, aki viselte többek között azt az ikonikus virágos ruhát is, amelyet a hercegné a gyermekkórházi látogatások alkalmával öltött magára, egy aukción pedig rövid időre kézbe vehette Dior táskáját is.
„Az egyik kedvenc pillanatom az volt, amikor egy klasszikus összeállítást viseltem. Pont azt, amit Diana hercegné a Károly herceggel (jelenleg III. Károly király) való eljegyzésekor vett fel. Sloane Ranger stílusnak hívják: puha fehér kardigán, kék gombos ing, nadrág és gyöngynyaklánc. Évekig kerestem a tökéletes darabot, de csak néhány éve találtam rá a megfelelő kardigánra. Hozzá egy vidám selyemsálat társítottam, ami idén újra divatos. Az összeállítás egyszerre volt nosztalgikus és aktuális. Tökéletesen megalapozta a Diana-kísérletet.”
Contino egy hét eltelte után megállapította, hogy van valami misztikus Diana hercegné stílusában, ami túlmutat évtizedeken és divattrendeken.
„Ízlése az évtizedek során nagyon sokat alakult: gyakorlatilag mindent kipróbált a „mesebeli” összeállításoktól az androgün megjelenésen át a ’80-as évek csillogásáig. Egyszerre volt elérhető és példakép, stílusarchívuma pedig valóságos kincsesláda, amihez a tervezők újra és újra visszatérnek az idők során.”
