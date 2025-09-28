Diana hercegné szettjeit utánozta a nő 1 hétig − Olyasmi történt, amire ő sem számított

Contino a szerzője a House Full of Windsor című fiktív regénynek, melynek főszereplője Debbie Windsor, aki rajong a királyi családért, és megszállotan gyűjt mindent, ami a brit királyi családhoz köthető. Diana hercegné a kedvence, épp mint Kristinnek.

Az ikonikus szettek

Forrás: Kristin Contino/getty images

A Diana hercegné-kísérlet megdöbbentő eredményei

A kísérlet során az egyébként királyi témákkal foglalkozó újságíró-szerkesztő hölgy döbbenetes dolgokat tapasztalt. Elmondása szerint a hercegné öltözködése erőt és magabiztosságot adott neki, szívesebben mosolygott és kedvet érzett ahhoz, hogy beszédbe elegyedjen idegenekkel is.

„Kissé magasabbnak éreztem magam, összeszedettebb voltam, és a világ mintha kíváncsibban figyelt volna”

− árulta el a hölgy, aki viselte többek között azt az ikonikus virágos ruhát is, amelyet a hercegné a gyermekkórházi látogatások alkalmával öltött magára, egy aukción pedig rövid időre kézbe vehette Dior táskáját is.

Az a csodálatos Dior táska Diana hercegné kezében

Forrás: Tim Graham Photo Library

„Az egyik kedvenc pillanatom az volt, amikor egy klasszikus összeállítást viseltem. Pont azt, amit Diana hercegné a Károly herceggel (jelenleg III. Károly király) való eljegyzésekor vett fel. Sloane Ranger stílusnak hívják: puha fehér kardigán, kék gombos ing, nadrág és gyöngynyaklánc. Évekig kerestem a tökéletes darabot, de csak néhány éve találtam rá a megfelelő kardigánra. Hozzá egy vidám selyemsálat társítottam, ami idén újra divatos. Az összeállítás egyszerre volt nosztalgikus és aktuális. Tökéletesen megalapozta a Diana-kísérletet.”

Diana hercegné szettjei megváltoztatták az újságíró hangulatát

Forrás: Getty

Contino egy hét eltelte után megállapította, hogy van valami misztikus Diana hercegné stílusában, ami túlmutat évtizedeken és divattrendeken.

Diana hercegné könnyed rózsaszín ruhájának utánzatában

Forrás: Kristin Contino/Getty images

„Ízlése az évtizedek során nagyon sokat alakult: gyakorlatilag mindent kipróbált a „mesebeli” összeállításoktól az androgün megjelenésen át a ’80-as évek csillogásáig. Egyszerre volt elérhető és példakép, stílusarchívuma pedig valóságos kincsesláda, amihez a tervezők újra és újra visszatérnek az idők során.”