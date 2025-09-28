Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Diana hercegné szettjeit utánozta a nő 1 hétig − Olyasmi történt, amire ő sem számított

Diana hercegné Washingtonban
Hulton Royals Collection - Princess Diana Archive
stílus Diana Lady Diana outfit
Jónás Ágnes
2025.09.28.
Kristin Contino úgy döntött, kísérletképpen a tragikus balesetben elhunyt hercegné bőrébe bújik. Egy héten keresztül viselt különböző ikonikus darabokat Diana hercegné néhai összeállításaiból: fehér inget farmerrel, Virgin Atlantic pulóvert biciklis nadrággal, valamint kék virágos sálat különféle ékszerekkel.

Contino a szerzője a House Full of Windsor című fiktív regénynek, melynek főszereplője Debbie Windsor, aki rajong a királyi családért, és megszállotan gyűjt mindent, ami a brit királyi családhoz köthető. Diana hercegné a kedvence, épp mint Kristinnek. 

Diana hercegné
Az ikonikus szettek
Forrás: Kristin Contino/getty images 

A Diana hercegné-kísérlet megdöbbentő eredményei

A kísérlet során az egyébként királyi témákkal foglalkozó újságíró-szerkesztő hölgy döbbenetes dolgokat tapasztalt. Elmondása szerint a hercegné öltözködése erőt és magabiztosságot adott neki, szívesebben mosolygott és kedvet érzett ahhoz, hogy beszédbe elegyedjen idegenekkel is.

„Kissé magasabbnak éreztem magam, összeszedettebb voltam, és a világ mintha kíváncsibban figyelt volna”

− árulta el a hölgy, aki viselte többek között azt az ikonikus virágos ruhát is, amelyet a hercegné a gyermekkórházi látogatások alkalmával öltött magára, egy aukción pedig rövid időre kézbe vehette Dior táskáját is. 

Diana hercegné
Az a csodálatos Dior táska Diana hercegné kezében  
Forrás: Tim Graham Photo Library

„Az egyik kedvenc pillanatom az volt, amikor egy klasszikus összeállítást viseltem. Pont azt, amit Diana hercegné a Károly herceggel (jelenleg III. Károly király) való eljegyzésekor vett fel.  Sloane Ranger stílusnak hívják: puha fehér kardigán, kék gombos ing, nadrág és gyöngynyaklánc. Évekig kerestem a tökéletes darabot, de csak néhány éve találtam rá a megfelelő kardigánra. Hozzá egy vidám selyemsálat társítottam, ami idén újra divatos. Az összeállítás egyszerre volt nosztalgikus és aktuális. Tökéletesen megalapozta a Diana-kísérletet.”

Diana hercegné
Diana hercegné szettjei megváltoztatták az újságíró hangulatát 
Forrás: Getty 

Contino egy hét eltelte után megállapította, hogy van valami misztikus Diana hercegné stílusában, ami túlmutat évtizedeken és divattrendeken.

Diana hercegné
Diana hercegné könnyed rózsaszín ruhájának utánzatában  
Forrás: Kristin Contino/Getty images 

Ízlése az évtizedek során nagyon sokat alakult: gyakorlatilag mindent kipróbált a „mesebeli” összeállításoktól az androgün megjelenésen át a ’80-as évek csillogásáig. Egyszerre volt elérhető és példakép, stílusarchívuma pedig valóságos kincsesláda, amihez a tervezők újra és újra visszatérnek az idők során.”

Meglepő fordulat: 28 év után durva dolog derült ki Diana hercegné autóbalesetéről

Diana hercegné és szeretője, Dodi Fayed állítólag kokaint tartottak abban a Mercedesben, amelyben 1997 augusztusában, Párizsban életüket vesztették – állítják bennfentesek. Sajtóértesülések szerint a kábítószert még a helyszínen gyorsan eltüntették, hogy megőrizzék a hercegné makulátlan hírnevét.

„Ő az enyém!” – Sarah Ferguson féltékenységi rohamot kapott Diana hercegné és John F. Kennedy Jr. titkos találkája miatt

Újabb pikáns részletre derült fény a brit királyi család múltjából. Andrew Lownie nemrég megjelent életrajzi könyve (A York-ház felemelkedése és bukása) szerint Sarah Ferguson az 1990-es években komoly érzelmeket táplált John F. Kennedy Jr. iránt – ám amikor megtudta, hogy Diana hercegné előbb találkozott vele, dühösen fakadt ki: „Ő az enyém!”

Harry herceg és Meghan Markle váratlanul jelentek meg a nyilvánosság előtt: a hercegné így üzent királyi családnak

Santa Barbarában, Kevin Costner tengerparti villájában rendezték meg a One805LIVE! jótékonysági koncertet, amely a helyi tűzoltók, rendőrök és mentősök munkáját segíti. Az esemény legnagyobb meglepetése Harry herceg és Meghan Markle érkezése volt: a pár először mutatkozott együtt azóta, hogy Harry találkozott az édesapjával, III. Károly királlyal.


 


 

