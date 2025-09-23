Priscilla Presley sokkoló vallomása: Elvis Presley bérgyilkossal akarta megöletni

A memoár egyik legdrámaibb részében Priscilla Presley felidézi, hogy röviddel házasságkötésük után kiderült: gyermeket vár. Elvis Presley azonban akkor még nem érezte magát késznek az apaságra, és felvetette az abortusz lehetőségét. „Egy nap Elvis rám nézett, és megkérdezte, gondolkodom-e az abortuszon. Azt mondta, bárhogyan is döntök, mellettem áll majd és támogat. Ekkor sírva fakadtam, és csak annyit mondtam: Nem! Ezt nem tehetjük meg. Ő a mi gyermekünk!” – idézte fel Priscilla, aki végül világra hozta közös lányukat, Lisa Marie-t.

Elvis Presley meg akarta öletni Priscilla Presleyt és szeretőjét

Priscilla őszintén írt a könyvben arról is, hogy Elvis gyakran hűtlen volt hozzá, és amikor neki is viszonya lett a karateoktató Mike Stone-nal, a zenész erőszakkal próbálta megmutatni, ki az úr. Elvis olyan dühös volt, hogy bérgyilkost akart felbérelni, ám barátai végül lebeszélték róla.

Priscilla Presleynek nem volt egyszerű dolga a lányával, Lisa Marie Presleyvel

A memoár sokat foglalkozik Priescilla Presley és Elvis Presley gyermekével, Lisa Marie Presley életével is. Priscilla leírja, mennyire nehéz volt lányát felnevelni, aki már gyerekként is erős akaratú és lázadó természetű volt. Az anyagi gondokkal, tragikus szerelmi történetekkel és függőségekkel teli életútja 2023 januárjában, mindössze 54 évesen ért véget. Priscilla szerint lánya szabad szellem volt, aki egyszerre vonzott és nyomasztott is saját öröksége.

A könyvben Michael Jackson is előkerül, akivel Lisa Marie 1994-ben házasodott össze. Priscilla azonban sosem bízott az énekesben, és úgy érzi, lánya nem szerelemből ment hozzá, hanem Jacksonnak épp szüksége volt egy „jó sajtót biztosító”, tisztának látszó házasságra a gyermekmolesztálási vádak árnyékában. „Nem hittem, hogy szereti őt. Az eljegyzési gyűrűről készült képek aranyat értek Jacksonnak” – fogalmaz Priscilla.

A memoár megrázó végszóval zárul: Priscilla felidézi, hogyan búcsúzott el lányától a Golden Globe-gálán, Lisa akkor már alig tudott járni. „Nem tudtam, hogy ez lesz az utolsó ölelés” – írja. Néhány nappal később Lisa Marie Presley szívmegállásban meghalt. „Kicsi, vad gyermekem, örökké szeretni foglak” – áll a könyv legutolsó sorában.