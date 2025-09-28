Luxusékszereivel verte ki a biztosítékot Meghan Markle – így hétköznapi és közvetlen lenni

A vita legutóbb Kevin Costner jótékonysági koncertje után robbant ki. A sussexi hercegné, Meghan Markle egy sötétkék Carolina Herrera ruhát viselt, kiegészítve Diana hercegné Cartier Tank Française órájával (8 millió forint), egy Jennifer Meyer teniszkarkötővel (1.6 millió forint), egy Cartier Love karkötővel (2,3 millió forint), valamint a Harry hercegtől kapott, 53,5 millió forint értékű gyémánt eljegyzési gyűrűjével.

Meghan Markle karján a méregdrága karkötőivel

Forrás: Getty Images

Meghan Markle drágai ruhái nem tetszenek a közönségnek

„Meghan talán vágyik arra, hogy kapcsolatba lépjen a hétköznapi emberekkel, de ha így van, akkor következetesnek kellene lennie. Az ilyen ékszerek viselése azt üzeni, hogy a felső osztályba tartozik” – mondta Ryan McCormick PR-szakértő a Daily Mailnek. Hozzátette: „Ez az ellentmondás megnehezíti, hogy az emberek érzelmileg kötődjenek hozzá.”

Kinsey Schofield, a királyi család szakértője szerint Meghan Markle öltözködési stílusa azért olyan, amilyen, mert illeszkedni akar a montecitói szomszédságba, ahol Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow és más szupersztárok élnek. „Azért visel több százezer dolláros ékszereket, hogy lépést tartson a Santa Barbarában élő gazdagokkal” – fogalmazott.

Meghan Markle-t már korábban is bírálták a drága ruhái és ékszerei miatt: Netflix-sorozatának forgatására sem az olcsó darabok közül válogatott.

Egy áprilisi interjúban a New York Timesnak Meghan Markle az őt ért vádakra értetlenül így reagált: „Nem tudják, hogy az életem nem mindig volt ilyen?” – utalva hatalmas montecitói birtokára és fényűző életmódjára. Az interjút készítő Julia Moskin szerint a hercegnét láthatóan zavarják azok a kritikák, amelyek szerint elszakadt a valóságtól.