Luxusékszereivel verte ki a biztosítékot Meghan Markle – így hétköznapi és közvetlen lenni

Horváth Angéla
2025.09.28.
Szakértők szerint Meghan Markle ellentmondásos üzeneteket közvetít rajongóinak azzal, hogy folyamatosan a hétköznapi emberekhez való közelségét hangoztatja, közben meg nyilvános szereplésein milliókat érő ruhákat és ékszereket visel.

A vita legutóbb Kevin Costner jótékonysági koncertje után robbant ki. A sussexi hercegné, Meghan Markle egy sötétkék Carolina Herrera ruhát viselt, kiegészítve Diana hercegné Cartier Tank Française órájával (8 millió forint), egy Jennifer Meyer teniszkarkötővel (1.6 millió forint), egy Cartier Love karkötővel (2,3 millió forint), valamint a Harry hercegtől kapott, 53,5 millió forint értékű gyémánt eljegyzési gyűrűjével.

Meghan Markle drágai ruhái nem tetszenek a közönségnek

„Meghan talán vágyik arra, hogy kapcsolatba lépjen a hétköznapi emberekkel, de ha így van, akkor következetesnek kellene lennie. Az ilyen ékszerek viselése azt üzeni, hogy a felső osztályba tartozik” – mondta Ryan McCormick PR-szakértő a Daily Mailnek. Hozzátette: „Ez az ellentmondás megnehezíti, hogy az emberek érzelmileg kötődjenek hozzá.”

Kinsey Schofield, a királyi család szakértője szerint Meghan Markle öltözködési stílusa azért olyan, amilyen, mert illeszkedni akar a montecitói szomszédságba, ahol Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow és más szupersztárok élnek. „Azért visel több százezer dolláros ékszereket, hogy lépést tartson a Santa Barbarában élő gazdagokkal” – fogalmazott.

Meghan Markle-t már korábban is bírálták a drága ruhái és ékszerei miatt: Netflix-sorozatának forgatására sem az olcsó darabok közül válogatott.

Egy áprilisi interjúban a New York Timesnak Meghan Markle az őt ért vádakra értetlenül így reagált: „Nem tudják, hogy az életem nem mindig volt ilyen?” – utalva hatalmas montecitói birtokára és fényűző életmódjára. Az interjút készítő Julia Moskin szerint a hercegnét láthatóan zavarják azok a kritikák, amelyek szerint elszakadt a valóságtól.

Harry herceg közleményben visszautasítja a pletykákat: szerinte szándékosan akadályozzák az apjával való békülést

Harry herceg cáfolta a közelmúltban megjelent állításokat, miszerint legutóbbi találkozása III. Károly királlyal feszültségekkel teli és túlzottan formális lett volna. A 41 éves sussexi herceg azt mondja, tudatosan próbálják szabotálni az apjával való békülési folyamatot.

Kiszivárgott részletek Harry és Károly találkozásáról: minden, amit apa és fia közös 53 percéről tudni lehet

Érzelemdús teázás vagy protokolláris esemény? Az biztos, hogy sem Harry herceg, sem Károly király nem tehet úgy, mint ha az elmúlt évek meg sem történtek volna, arra azonban lehet esély, hogy a későbbiekben is találkoznak, még ha nem is hivatalos eseményen, hanem privát kereteken belül.

Meghan Markle legjobb barátnője retteg a hercegné haragjától

Jess Mulroney éveken át volt a legfőbb bizalmasa Harry herceg feleségének. Meghan Markle legjobb barátnője most meglepő ajánlatot kapott: 1 millió dollárt ajánlottak neki a hercegné titkaiért.

 

