Fagyos kalandok a mozivásznon: képes vagy megfejteni ezt a téli filmes kvízt?

A tél nem csak a forró italokról és a hóemberépítésről szól: a filmes világban is különleges helyet kapnak a havas tájak, a fagyos kalandok és a hidegben játszódó legendás jelenetek. A klasszikus animációktól kezdve a drámai túlélőfilmekig számos alkotás idézi meg a tél varázsát, miközben izgalmat, humort vagy éppen feszültséget kínál. Ebben a filmes kvízben most az a feladatod, hogy felismerd a filmeket a történetük, a színészek vagy a cselekmény alapján – de vigyázz, a részletek becsapósak lehetnek!

Téli filmes kvíz: egy installáció a Jégkorszak című filmből.

Forrás: Getty Images Europe

Sokan összekapcsolják a téli filmeket a karácsonyi történetekkel, pedig a hó és a hideg nem csak az ünnepekről szólhat. Léteznek olyan téli filmek, amelyekben szó sem esik a mikulásról vagy a karácsonyról, viszont a havas, fagyott környezet adott. Most egy izgalmas kvíz segítségével próbára teheted, mennyire ismered ezeket a filmeket! Te felismered a híres szereplőket, a legendás jeleneteket, a cselekményt és a történeteket? Csak az igazi filmrajongók képesek mind a hat kérdésre jól válaszolni ebben a téli kvízben!