Fagyos kalandok a mozivásznon: képes vagy megfejteni ezt a téli filmes kvízt?

Simon Benedek
2026.01.09.
A hideg beköszöntével a mozik és otthoni filmnézések is egyre inkább a havas tájak és a fagyos kalandok felé terelnek minket. Ha te is szeretnéd, hogy a téli hangulatod ne hagyjon alább, akkor töltsd ki a téli filmes kvízünket!

A tél nem csak a forró italokról és a hóemberépítésről szól: a filmes világban is különleges helyet kapnak a havas tájak, a fagyos kalandok és a hidegben játszódó legendás jelenetek. A klasszikus animációktól kezdve a drámai túlélőfilmekig számos alkotás idézi meg a tél varázsát, miközben izgalmat, humort vagy éppen feszültséget kínál. Ebben a filmes kvízben most az a feladatod, hogy felismerd a filmeket a történetük, a színészek vagy a cselekmény alapján – de vigyázz, a részletek becsapósak lehetnek!

Téli filmes kvíz

Sokan összekapcsolják a téli filmeket a karácsonyi történetekkel, pedig a és a hideg nem csak az ünnepekről szólhat. Léteznek olyan téli filmek, amelyekben szó sem esik a mikulásról vagy a karácsonyról, viszont a havas, fagyott környezet adott. Most egy izgalmas kvíz segítségével próbára teheted, mennyire ismered ezeket a filmeket! Te felismered a híres szereplőket, a legendás jeleneteket, a cselekményt és a történeteket? Csak az igazi filmrajongók képesek mind a hat kérdésre jól válaszolni ebben a téli kvízben!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Miért indul útnak Manny, Sid és Diego a Jégkorszak című filmben?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Melyik színész kapott Oscar-díjat A visszatérő című film főszereplőjeként?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Milyen sportágban jeleskedik Eddie az Eddie, a sas című filmben?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Hogyan kerülnek a Pevensie-testvérek Narniába, ahol örök tél uralkodik?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Mi volt a tragédia oka az Everest című filmben?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Mi a neve a Ragyogás című filmben látható szállodának?

Ezek a téli kvízek is érdekelhetnek: 

Téli verskvíz: felismered a magyar költők téli hangulatú verseit? 5-ből 3 már komoly teljesítmény!

Ha kedveled a téli verseket, kvízünk neked szól!

Versek a hóról – műveltségi kvíz magyar költők téli soraiból

A január lelassítja a világot, a hó pedig új fényt vet a tájra és a gondolatokra. A versek a hóról a tél csendjén át mesélnek lélekről, emlékezetről és újrakezdésről.

Tévékvíz milleniáloknak: ezt tuti csak a 30 fölöttiek tudják tökéletesen kitölteni

Réges-rég, egy elfelejtett korban, a kétezres évek elején még nem volt streaming, sem letöltés, így az emberek nem tehettek mást, mint kezükbe kapták a tévéújságot és várták, hogy mikor kezdődik a kedvenc sorozatuk. Talán éppen ezért nagyobb figyelemmel is követtük az eseményeket és az ismétléseknek hála fejből vágtuk az összes szereplő nevét és a legikonikusabb mondataikat is. Ezzel a trükkös tévékvízzel felelevenítjük azt az elfeledett tudást, aminek valószínűleg te is a birtokában vagy, ha már 30 fölött jársz.

 

 

