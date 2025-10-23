Michelangelo-hatás: ezért néznek ki jobban azok a pasik TikTokon, akiknek barátnőjük van

A Michelangelo-hatás lényege, hogy a pár egyik tagja – akár tudattalanul is – segít a másiknak felszínre hozni a benne rejlő legpozitívabb tulajdonságokat. Olyan ez, mintha a szeretet és a támogatás finoman formálná a másikat, lecsiszolja a bizonytalanságokat, és előtérbe hozza az önbizalmat, az erőt és a szépséget. Ez a folyamat nem arról szól, hogy valakit erőszakkal megváltoztunk, hanem arról, hogy együtt fedezzük fel, ki is ő valójában és milyen a lehetséges legjobb énje.
Michelangelo-hatás: így formál minket a szeretet
Te is észrevetted már azt a trendet a TikTokon, hogy a nők kiteszik a pasijuk képeit, és megmutatják, milyenek voltak azok a párkapcsolat előtt és milyenek most? Ezt a köztudatban girlfriend-effektusnak, vagyis barátnőhatásnak nevezik, viszont van erre egy tudományos megnevezés is: a Michelangelo-hatás. Azt a jelenséget nevezik így, amikor a felek meglátnak egy lehetőséget a párjukban − akárcsak a szobrász az előtte lévő márványban − és azt kihozzák egymásból.
Ki volt Michelangelo?
Michelangelo Buonarotti olasz szobrász, festő és építész volt, a reneszánsz kor egyik legnagyobb géniusza. Nevéhez fűződik a híres Dávid-szobor és a Sixtus-kápolna mennyezetfreskója, amelyek ma is a művészi tökéletesség szimbólumai.
Hogyan működik a Michelangelo-hatás?
Ahogy korábban említettük, ez a hatás nem a manipuláción és erőszakon alapul. Szóval el ne kezd holnaptól rávenni a pasid arra, hogy legyen kicsit másmilyen. Elég, ha meglátod a párodban rejlő lehetőségeket és segítesz neki kibontakoztatni ezeket. Vagyis nem csupán a mostani, aktuális énjét ismered, hanem látod azt, hogy mivé válhat, mi az ideális énje.
Hogyan támogasd a párodat?
Ahhoz, hogy kívül és belül is létrejöjjön a személyiségfejlődés szükség van egy partnerre, aki ezen az úton segít végigmenni. Hogyan lehetsz te ez a segítő?
- Lásd meg benne a jót! Mindenek előtt vedd észre azt, hogy mennyi potenciál van valakiben: mennyi jó tulajdonsága, milyen értékrendje és szuper gondolatai vannak!
- Dicsérd és bátorítsd, hogy közösen lendüljetek át a nehezebb pillanatokon! Nem minden megy azonnal elsőre, a lényeg, hogy ne veszítsétek el a motivációtokat!
Kritizálás helyett, sokkal több önbizalmat adhatsz neki, ha dicséred, mennyit és milyen jó irányba változott.
- Ismerd meg jobban! Legyél képben, hogy miket szeretne kihozni magából, mik érdeklik, mik az álmai!
- Formáljátok egymást! Egy párkapcsolat mindig kölcsönös alapokon nyugszik, az összekovácsolódás része, hogy mindketten csiszolódtok, alakultok, hogy a lehető legtökéletesebb verziótokká válhassatok, elsősorban magatok miatt és persze a másik számára is.
Így egy olyan kiegyensúlyozott és boldog párkapcsolatban élhettek majd közösen, amiben minden nap még jobbá válhattok.
Ha érdekel egy videó, hogy hogyan alakult át egy pasi a barátnője hatására, akkor kattints a videóra!