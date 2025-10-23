Michelangelo-hatás: ezért néznek ki jobban azok a pasik TikTokon, akiknek barátnőjük van

A Michelangelo-hatás lényege, hogy a pár egyik tagja – akár tudattalanul is – segít a másiknak felszínre hozni a benne rejlő legpozitívabb tulajdonságokat. Olyan ez, mintha a szeretet és a támogatás finoman formálná a másikat, lecsiszolja a bizonytalanságokat, és előtérbe hozza az önbizalmat, az erőt és a szépséget. Ez a folyamat nem arról szól, hogy valakit erőszakkal megváltoztunk, hanem arról, hogy együtt fedezzük fel, ki is ő valójában és milyen a lehetséges legjobb énje.

Michelangelo-hatás: így válhatsz jobbá a szerelem által

Forrás: Shutterstock

Michelangelo-hatás: így formál minket a szeretet

Te is észrevetted már azt a trendet a TikTokon, hogy a nők kiteszik a pasijuk képeit, és megmutatják, milyenek voltak azok a párkapcsolat előtt és milyenek most? Ezt a köztudatban girlfriend-effektusnak, vagyis barátnőhatásnak nevezik, viszont van erre egy tudományos megnevezés is: a Michelangelo-hatás. Azt a jelenséget nevezik így, amikor a felek meglátnak egy lehetőséget a párjukban − akárcsak a szobrász az előtte lévő márványban − és azt kihozzák egymásból.

Ki volt Michelangelo? Michelangelo Buonarotti olasz szobrász, festő és építész volt, a reneszánsz kor egyik legnagyobb géniusza. Nevéhez fűződik a híres Dávid-szobor és a Sixtus-kápolna mennyezetfreskója, amelyek ma is a művészi tökéletesség szimbólumai.

Hogyan működik a Michelangelo-hatás?

Ahogy korábban említettük, ez a hatás nem a manipuláción és erőszakon alapul. Szóval el ne kezd holnaptól rávenni a pasid arra, hogy legyen kicsit másmilyen. Elég, ha meglátod a párodban rejlő lehetőségeket és segítesz neki kibontakoztatni ezeket. Vagyis nem csupán a mostani, aktuális énjét ismered, hanem látod azt, hogy mivé válhat, mi az ideális énje.

Hogyan támogasd a párodat?

Ahhoz, hogy kívül és belül is létrejöjjön a személyiségfejlődés szükség van egy partnerre, aki ezen az úton segít végigmenni. Hogyan lehetsz te ez a segítő?

Lásd meg benne a jót! Mindenek előtt vedd észre azt, hogy mennyi potenciál van valakiben: mennyi jó tulajdonsága, milyen értékrendje és szuper gondolatai vannak!

Dicsérd és bátorítsd, hogy közösen lendüljetek át a nehezebb pillanatokon! Nem minden megy azonnal elsőre, a lényeg, hogy ne veszítsétek el a motivációtokat!

Kritizálás helyett, sokkal több önbizalmat adhatsz neki, ha dicséred, mennyit és milyen jó irányba változott.

Ismerd meg jobban! Legyél képben, hogy miket szeretne kihozni magából, mik érdeklik, mik az álmai!

Formáljátok egymást! Egy párkapcsolat mindig kölcsönös alapokon nyugszik, az összekovácsolódás része, hogy mindketten csiszolódtok, alakultok, hogy a lehető legtökéletesebb verziótokká válhassatok, elsősorban magatok miatt és persze a másik számára is.

Így egy olyan kiegyensúlyozott és boldog párkapcsolatban élhettek majd közösen, amiben minden nap még jobbá válhattok.

