Michelangelo-hatás: ezért néznek ki jobban azok a pasik TikTokon, akiknek barátnőjük van

Kővári F. Luca
2025.10.23.
Hogyan lehetséges, hogy valaki néhány évvel egy kapcsolat kezdete után szinte felismerhetetlenül – és pozitív irányban – megváltozik? A Michelangelo-hatás gyönyörűen írja le ezt a jelenséget: azt, ahogyan a párok kölcsönösen formálják és inspirálják egymást, hogy előhívják egymásból a legjobb, legvonzóbb énjüket.

A Michelangelo-hatás lényege, hogy a pár egyik tagja – akár tudattalanul is – segít a másiknak felszínre hozni a benne rejlő legpozitívabb tulajdonságokat. Olyan ez, mintha a szeretet és a támogatás finoman formálná a másikat, lecsiszolja a bizonytalanságokat, és előtérbe hozza az önbizalmat, az erőt és a szépséget. Ez a folyamat nem arról szól, hogy valakit erőszakkal megváltoztunk, hanem arról, hogy együtt fedezzük fel, ki is ő valójában és milyen a lehetséges legjobb énje. 

Michelangelo-hatás: így válhatsz jobbá a szerelem által
Michelangelo-hatás: így formál minket a szeretet

Te is észrevetted már azt a trendet a TikTokon, hogy a nők kiteszik a pasijuk képeit, és megmutatják, milyenek voltak azok a párkapcsolat előtt és milyenek most? Ezt a köztudatban girlfriend-effektusnak, vagyis barátnőhatásnak nevezik, viszont van erre egy tudományos megnevezés is: a Michelangelo-hatás. Azt a jelenséget nevezik így, amikor a felek meglátnak egy lehetőséget a párjukban − akárcsak a szobrász az előtte lévő márványban − és azt kihozzák egymásból. 

Ki volt Michelangelo?

Michelangelo Buonarotti olasz szobrász, festő és építész volt, a reneszánsz kor egyik legnagyobb géniusza. Nevéhez fűződik a híres Dávid-szobor és a Sixtus-kápolna mennyezetfreskója, amelyek ma is a művészi tökéletesség szimbólumai. 

Hogyan működik a Michelangelo-hatás?

Ahogy korábban említettük, ez a hatás nem a manipuláción és erőszakon alapul. Szóval el ne kezd holnaptól rávenni a pasid arra, hogy legyen kicsit másmilyen. Elég, ha meglátod a párodban rejlő lehetőségeket és segítesz neki kibontakoztatni ezeket. Vagyis nem csupán a mostani, aktuális énjét ismered, hanem látod azt, hogy mivé válhat, mi az ideális énje. 

Hogyan támogasd a párodat? 

Ahhoz, hogy kívül és belül is létrejöjjön a személyiségfejlődés szükség van egy partnerre, aki ezen az úton segít végigmenni. Hogyan lehetsz te ez a segítő?

  • Lásd meg benne a jót! Mindenek előtt vedd észre azt, hogy mennyi potenciál van valakiben: mennyi jó tulajdonsága, milyen értékrendje és szuper gondolatai vannak!
  • Dicsérd és bátorítsd, hogy közösen lendüljetek át a nehezebb pillanatokon! Nem minden megy azonnal elsőre, a lényeg, hogy ne veszítsétek el a motivációtokat! 

Kritizálás helyett, sokkal több önbizalmat adhatsz neki, ha dicséred, mennyit és milyen jó irányba változott.

  • Ismerd meg jobban! Legyél képben, hogy miket szeretne kihozni magából, mik érdeklik, mik az álmai!
  • Formáljátok egymást! Egy párkapcsolat mindig kölcsönös alapokon nyugszik, az összekovácsolódás része, hogy mindketten csiszolódtok, alakultok, hogy a lehető legtökéletesebb verziótokká válhassatok, elsősorban magatok miatt és persze a másik számára is. 

Így egy olyan kiegyensúlyozott és boldog párkapcsolatban élhettek majd közösen, amiben minden nap még jobbá válhattok.

