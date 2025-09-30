Fogamzásgátló tabletta és libidó: miért csökkenhet a vágy, és hogyan lehet ezen segíteni?

A fogamzásgátló tabletta befolyásolja a szervezet működését, és bár a legtöbb nő jól tolerálja, előfordulhatnak kellemetlen mellékhatások. Az egyik leggyakrabban említett változás a nemi vágy csökkenése, amely hosszú távon a párkapcsolatra és az életminőségre is hatással lehet. Fontos tudni, hogy nem mindenkinél jelentkezik, de ha igen, érdemes megérteni az okokat és keresni a megoldásokat.

A fogamzásgátló tabletta és a libidó

Forrás: Shutterstock

Miért csökkentheti a libidót a fogamzásgátló tabletta?

A fogamzásgátló tabletta elsősorban az ösztrogén és a progeszteron hormonok szintjét szabályozza, de közvetetten a tesztoszteron mennyiségét is befolyásolja. A tesztoszteron a nők szervezetében is jelen van, és jelentős szerepet játszik a szexuális vágy fenntartásában. Ha ennek a szintje lecsökken, a libidó is visszaeshet. Emellett a tabletta okozhat hüvelyi szárazságot, amely kellemetlenné teheti az együttléteket, ezáltal szintén csökkentve a vágyat. A pszichés tényezők sem elhanyagolhatók: ha valaki mellékhatásokat tapasztal, az önmagában is befolyásolhatja a szexuális élethez való hozzáállását.

Hogyan lehet növelni a vágyat tabletta mellett?

Az első lépés a probléma felismerése és megbeszélése a partnerrel és az orvossal. Gyakran segít, ha más típusú fogamzásgátló tablettára vált a nő, hiszen a különböző készítmények eltérő hormonösszetétellel rendelkeznek. Ha a libidócsökkenést hüvelyi szárazság kíséri, a síkosítók vagy az ösztrogéntartalmú helyi készítmények javíthatnak a komfortérzeten. Érdemes figyelni az életmódra is: a rendszeres mozgás, a stressz csökkentése, a kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő alvás mind hozzájárulhatnak a vágy növeléséhez.

Mikor érdemes szakember segítségét kérni?

Ha a libidócsökkenés tartós és zavaró, mindenképpen ajánlott nőgyógyászhoz fordulni. Az orvos segíthet megtalálni a megfelelő készítményt, vagy alternatív fogamzásgátló módszert javasolhat. Endokrinológiai vizsgálat is indokolt lehet, ha a hormonális egyensúly felborulására gyanakszanak. Pszichológus vagy szexuálterapeuta bevonása szintén segíthet, ha a probléma lelki tényezőkkel is összefügg.