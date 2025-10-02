Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök Petra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

Talán nem is tudtad, de ez az 5 undorító szokás zavar a párodban – A kutatók szerint

párkapcsolat konfliktus szokás idegesítő
Life
2025.10.02.
Téged mi idegesít a párodban, és szerinted mi lenne erre az ő válasza? Kutatók most megtalálták azt az öt leggyakoribb zavaró szokást, amelyek akár a párkapcsolatok végét is jelenthetik.

Nem számít, mennyire szereted a párodat, előbb-utóbb minden kapcsolatban előkerülnek kisebb-nagyobb idegesítő tulajdonságok. Egy friss kutatás szerint a párkapcsolatban élők harmada érzi úgy, hogy a partnere bizonyos szokásai annyira bosszantóak, hogy komoly feszültséget okoznak a mindennapokban.

Párkapcsolat. konfliktus, idegesítő tulajdonságok - ismerd fel őket
A párkapcsolat csak egy ideig lehet tökéletes, aztán elkezded észrevenni a másik idegesítő tulajdonságait.
Forrás: Shutterstock

Párkapcsolatgyilkos idegesítő tulajdonságok és szokások

Mindannyian ismerjük azt a szentimentális mesét, hogy a szerelem mindent legyőz. Csakhogy a valóságban a házasság vagy épp egy hosszú kapcsolat sokszor nem más, mint túlélőverseny a másik idegesítő tulajdonságai ellen. Nem arról van szó, hogy néha rossz helyre teszi a zokniját, hanem konkrétan olyan zavaró szokásokról, amelyektől szó szerint a falra mászol. A YourTango összegyűjtötte azokat a kutatásokat, amelyek az idegesítő tulajdonságokkal foglalkoznak. Az egyikből például az derül ki, hogy a párkapcsolatban élők egyharmada a párját tartja a „legidegesítőbb embernek, akit ismer”. Hát kell ennél provokatívabb eredmény?

1. Rágás, szürcsölés és egyéb rémek

Ha úgy érzed, hogy a párod nyamnyogása miatt legszívesebben világgá rohannál, tudd, nem vagy egyedül. Az idegtudósok szerint sokakat valóban annyira kiborítanak ezek a zajok, hogy az agyuk szó szerint túlpörög. Ezt a túlérzékeny állapotot nevezik mizofóniának. Képzeld, akár a lakosság 20 százaléka szenvedhet tőle! A hangokra adott túlzott reakció sajnos az élet számos területén lehet negatív hatással a szociális kapcsolatokra. Amennyiben a párod nem hiszi el, hogy ez nem csak hiszti, bizony a párkapcsolatod is rámehet.

2. Telefon a kézben, kapcsolat a levesben

Kevés dolog tudja annyira megölni a pillanatot, mint amikor vacsora közben a partnered inkább a telefonját nyomkodja. Ez a jelenség olyan gyakori, hogy nevet is kapott, phubbing. A telefonnyomkodás pedig nemcsak a beszélgetést töri meg, de miatta könnyen alakulhat ki párkapcsolati konfliktus, veszekedés, sőt, akár depresszió is. És mi az üzenet, amit közvetít? Hogy az interakció veled kevésbé fontos. Hát ki ne kapna ettől agybajt?

Párkapcsolat - idegesítő tulajdonságok, zavaró szokások
A párkapcsolati konfliktusok nagy része a párok idegesítő tulajdonsága miatt robban ki.
Forrás: Shutterstock

3. Nonstop dicsekvés

Oké, egy kis büszkélkedés néha belefér, de ha a párod folyamatosan sztárolja magát, az kőkeményen idegesítő. Tanulmányok bizonyítják, hogy a dicsekvők valójában empátiahiányt közvetítenek, és egyszerűen nem érzékelik, mennyire taszító ez másoknak. Legyen szó közösségi médiás posztokról vagy személyes hencegésről, a hatás ugyanaz: mindenki menekülni akar a társaságukból. Te tényleg egy ilyen emberre akarsz együtt élni?

4. Felelőtlen pénzköltés

Ha a párod hajlamos felelőtlenül bánni a pénzzel, az nemcsak a bankszámlát, de a kapcsolat stabilitását is erősen kikezdi. Egy tanulmány szerint azok az emberek, akik úgy érzik, a partnerük rosszul gazdálkodik az anyagi forrásokkal, sokkal kevésbé elkötelezettek, és alacsonyabb jóllétről számolnak be. Ráadásul a pénz nemcsak vásárlóerőt jelent, hanem hatalmat és kontrollt is. Egy új óra vagy random drága kütyü tehát sokkal több, mint bosszantó apróság, egy komoly párkapcsolati konfliktus előszobája is lehet.

5. A „ki tartozik kinek” játék

Az egyik legmérgezőbb dolog, ha valaki folyamatosan számolja, hogy ki mennyit tett bele a kapcsolatba. Ez a mentalitás a pszichológia szerint garantáltan boldogtalan párkapcsolatot eredményez. Ha minden apróságot számon kérsz – „én már mostam, most rajtad a sor, vidd le a szemetet” –, azzal azt üzened, nem bízol a kapcsolati egyensúlyotokban. Ez pedig hosszú távon nem partneri kapcsolat, hanem kőkemény versengés és számonkérés. A párkapcsolat azonban nem csapatsport.

Hiú ábránd azt várni, hogy a párkapcsolatod mentes legyen a másik idegesítő tulajdonságaitól. A kérdés tehát az, hogy a bosszantó, néha undorító szokásokkal együtt tudsz-e élni, vagy azok lassan, de biztosan kiéheztetik a kapcsolatotokat. A kutatások szerint nem árt időben felismerni, hogy melyik szokás „csak” zavaró, és melyik az, ami tényleg mérgező. Mert a szerelem szép dolog, de önmagában, mindennapi kompromisszumok nélkül gyorsan fullasztó pokollá válhat.

Magadra ismersz? Csillagjegyed alapján ezek a legidegesítőbb tulajdonságaid

Senki sem tökéletes.

Ez az egyetlen szokás bámulatosan felpörgeti a párkapcsolatot – Huncut, aki rosszra gondol!

Létezik egy párok közötti szokás, ami talán még a lepedőakrobatikánál is jobban erősíti a köteléket. Egy kutatás bizonyította, hogy egy stabil párkapcsolat alapja a kommunikáció.

A párterapeuták erre esküsznek: ez a kis szó minden konfliktust lezár

A szakemberk szerint egy apró szóval könnyen megállíthatjuk a veszekedést. Hal Runkel párterapeuta egyszerű, de rendkívül hatékony módszert javasol, amely segíthet minden konfliktus lezárásában.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu