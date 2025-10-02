Talán nem is tudtad, de ez az 5 undorító szokás zavar a párodban – A kutatók szerint

Nem számít, mennyire szereted a párodat, előbb-utóbb minden kapcsolatban előkerülnek kisebb-nagyobb idegesítő tulajdonságok. Egy friss kutatás szerint a párkapcsolatban élők harmada érzi úgy, hogy a partnere bizonyos szokásai annyira bosszantóak, hogy komoly feszültséget okoznak a mindennapokban.

A párkapcsolat csak egy ideig lehet tökéletes, aztán elkezded észrevenni a másik idegesítő tulajdonságait.

Forrás: Shutterstock

Párkapcsolatgyilkos idegesítő tulajdonságok és szokások

Mindannyian ismerjük azt a szentimentális mesét, hogy a szerelem mindent legyőz. Csakhogy a valóságban a házasság vagy épp egy hosszú kapcsolat sokszor nem más, mint túlélőverseny a másik idegesítő tulajdonságai ellen. Nem arról van szó, hogy néha rossz helyre teszi a zokniját, hanem konkrétan olyan zavaró szokásokról, amelyektől szó szerint a falra mászol. A YourTango összegyűjtötte azokat a kutatásokat, amelyek az idegesítő tulajdonságokkal foglalkoznak. Az egyikből például az derül ki, hogy a párkapcsolatban élők egyharmada a párját tartja a „legidegesítőbb embernek, akit ismer”. Hát kell ennél provokatívabb eredmény?

1. Rágás, szürcsölés és egyéb rémek

Ha úgy érzed, hogy a párod nyamnyogása miatt legszívesebben világgá rohannál, tudd, nem vagy egyedül. Az idegtudósok szerint sokakat valóban annyira kiborítanak ezek a zajok, hogy az agyuk szó szerint túlpörög. Ezt a túlérzékeny állapotot nevezik mizofóniának. Képzeld, akár a lakosság 20 százaléka szenvedhet tőle! A hangokra adott túlzott reakció sajnos az élet számos területén lehet negatív hatással a szociális kapcsolatokra. Amennyiben a párod nem hiszi el, hogy ez nem csak hiszti, bizony a párkapcsolatod is rámehet.

2. Telefon a kézben, kapcsolat a levesben

Kevés dolog tudja annyira megölni a pillanatot, mint amikor vacsora közben a partnered inkább a telefonját nyomkodja. Ez a jelenség olyan gyakori, hogy nevet is kapott, phubbing. A telefonnyomkodás pedig nemcsak a beszélgetést töri meg, de miatta könnyen alakulhat ki párkapcsolati konfliktus, veszekedés, sőt, akár depresszió is. És mi az üzenet, amit közvetít? Hogy az interakció veled kevésbé fontos. Hát ki ne kapna ettől agybajt?