Talán nem is tudtad, de ez az 5 undorító szokás zavar a párodban – A kutatók szerint

Nem számít, mennyire szereted a párodat, előbb-utóbb minden kapcsolatban előkerülnek kisebb-nagyobb idegesítő tulajdonságok. Egy friss kutatás szerint a párkapcsolatban élők harmada érzi úgy, hogy a partnere bizonyos szokásai annyira bosszantóak, hogy komoly feszültséget okoznak a mindennapokban.
Mindannyian ismerjük azt a szentimentális mesét, hogy a szerelem mindent legyőz. Csakhogy a valóságban a házasság vagy épp egy hosszú kapcsolat sokszor nem más, mint túlélőverseny a másik idegesítő tulajdonságai ellen. Nem arról van szó, hogy néha rossz helyre teszi a zokniját, hanem konkrétan olyan zavaró szokásokról, amelyektől szó szerint a falra mászol. A YourTango összegyűjtötte azokat a kutatásokat, amelyek az idegesítő tulajdonságokkal foglalkoznak. Az egyikből például az derül ki, hogy a párkapcsolatban élők egyharmada a párját tartja a „legidegesítőbb embernek, akit ismer”. Hát kell ennél provokatívabb eredmény?
Ha úgy érzed, hogy a párod nyamnyogása miatt legszívesebben világgá rohannál, tudd, nem vagy egyedül. Az idegtudósok szerint sokakat valóban annyira kiborítanak ezek a zajok, hogy az agyuk szó szerint túlpörög. Ezt a túlérzékeny állapotot nevezik mizofóniának. Képzeld, akár a lakosság 20 százaléka szenvedhet tőle! A hangokra adott túlzott reakció sajnos az élet számos területén lehet negatív hatással a szociális kapcsolatokra. Amennyiben a párod nem hiszi el, hogy ez nem csak hiszti, bizony a párkapcsolatod is rámehet.
Kevés dolog tudja annyira megölni a pillanatot, mint amikor vacsora közben a partnered inkább a telefonját nyomkodja. Ez a jelenség olyan gyakori, hogy nevet is kapott, phubbing. A telefonnyomkodás pedig nemcsak a beszélgetést töri meg, de miatta könnyen alakulhat ki párkapcsolati konfliktus, veszekedés, sőt, akár depresszió is. És mi az üzenet, amit közvetít? Hogy az interakció veled kevésbé fontos. Hát ki ne kapna ettől agybajt?
Oké, egy kis büszkélkedés néha belefér, de ha a párod folyamatosan sztárolja magát, az kőkeményen idegesítő. Tanulmányok bizonyítják, hogy a dicsekvők valójában empátiahiányt közvetítenek, és egyszerűen nem érzékelik, mennyire taszító ez másoknak. Legyen szó közösségi médiás posztokról vagy személyes hencegésről, a hatás ugyanaz: mindenki menekülni akar a társaságukból. Te tényleg egy ilyen emberre akarsz együtt élni?
Ha a párod hajlamos felelőtlenül bánni a pénzzel, az nemcsak a bankszámlát, de a kapcsolat stabilitását is erősen kikezdi. Egy tanulmány szerint azok az emberek, akik úgy érzik, a partnerük rosszul gazdálkodik az anyagi forrásokkal, sokkal kevésbé elkötelezettek, és alacsonyabb jóllétről számolnak be. Ráadásul a pénz nemcsak vásárlóerőt jelent, hanem hatalmat és kontrollt is. Egy új óra vagy random drága kütyü tehát sokkal több, mint bosszantó apróság, egy komoly párkapcsolati konfliktus előszobája is lehet.
Az egyik legmérgezőbb dolog, ha valaki folyamatosan számolja, hogy ki mennyit tett bele a kapcsolatba. Ez a mentalitás a pszichológia szerint garantáltan boldogtalan párkapcsolatot eredményez. Ha minden apróságot számon kérsz – „én már mostam, most rajtad a sor, vidd le a szemetet” –, azzal azt üzened, nem bízol a kapcsolati egyensúlyotokban. Ez pedig hosszú távon nem partneri kapcsolat, hanem kőkemény versengés és számonkérés. A párkapcsolat azonban nem csapatsport.
Hiú ábránd azt várni, hogy a párkapcsolatod mentes legyen a másik idegesítő tulajdonságaitól. A kérdés tehát az, hogy a bosszantó, néha undorító szokásokkal együtt tudsz-e élni, vagy azok lassan, de biztosan kiéheztetik a kapcsolatotokat. A kutatások szerint nem árt időben felismerni, hogy melyik szokás „csak” zavaró, és melyik az, ami tényleg mérgező. Mert a szerelem szép dolog, de önmagában, mindennapi kompromisszumok nélkül gyorsan fullasztó pokollá válhat.
