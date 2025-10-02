Először törte meg a csendet Justin Bieber édesanyja: imádkozik a fiáért - Videó!

Elképesztően aggódnak a rajongók Justin Bieberért, az édesanyja Pattie Mallette ugyanis egy fekete-fehér fotót posztolt a fiáról egy hosszú ima társaságában.
„Mindig is szurkoltunk neked, és imádkozunk érted, Justin. Legyen veled a szabadság, az erő, a tisztaság és a gyógyulás. Jézus vegye le rólad a félelem, a zavarodottság, a nehézségek és a fájdalom láncait. Szentlélek, vedd őt körül igazsággal, fénnyel, és adj neki védelmet. Gyógyítsd meg minden látható és láthatatlan sebét, a szívében, az elméjében és a testében. Állítsd helyre mindazt, ami elveszett, tedd őt teljessé. Töltsd meg szereteteddel és vigaszoddal. Vezesd továbbra is a te királyságod hangjaként. Némíts el minden hangot, amely nem tőled jön, és engedd, hogy az ő élete tanúsága legyen a te hatalmadnak, szeretetednek és gyógyító kegyelmednek. Mondj áment, ha egyetértesz!” – írta bejegyzésében a sejtelmes kép alá Pattie Mallette.
Könyörgése több követőt is aggodalommal töltött el. „Mi történt Justinnal?” – kérdezték sokan. Mások szerint azonban Pattie Mallette csak a szeretetét fejezte ki fia iránt.
Néhány hónappal ezelőtt Hailey Bieber a családját és barátait kérte, hogy imádkozzanak férjéért. Az ismerős szerint Hailey mindent megtesz férjéért: „Mindenkit megkért, hogy imádkozzanak Justinért. Nem tudja kirángatni ebből, és most már csak istenben bízik. Volt már hasonló helyzetben, de talán most a legrosszabb” – mondta.
Az énekesről, aki maga is vallott mentális nehézségeiről, az utóbbi időben csupa megrázó kép készül, a közeli ismerősök pedig depresszióról és idegösszeroppanásról suttognak.
A life.hu témában készített videóját itt tudjátok megtekinteni:
