Először törte meg a csendet Justin Bieber édesanyja: imádkozik a fiáért - Videó!

Elképesztően aggódnak a rajongók Justin Bieberért, az édesanyja Pattie Mallette ugyanis egy fekete-fehér fotót posztolt a fiáról egy hosszú ima társaságában.

Justin Bieber édesanyja imádkozik a fiáért

Forrás: GC Images

Justin Bieber édesanyjának posztja aggasztó

„Mindig is szurkoltunk neked, és imádkozunk érted, Justin. Legyen veled a szabadság, az erő, a tisztaság és a gyógyulás. Jézus vegye le rólad a félelem, a zavarodottság, a nehézségek és a fájdalom láncait. Szentlélek, vedd őt körül igazsággal, fénnyel, és adj neki védelmet. Gyógyítsd meg minden látható és láthatatlan sebét, a szívében, az elméjében és a testében. Állítsd helyre mindazt, ami elveszett, tedd őt teljessé. Töltsd meg szereteteddel és vigaszoddal. Vezesd továbbra is a te királyságod hangjaként. Némíts el minden hangot, amely nem tőled jön, és engedd, hogy az ő élete tanúsága legyen a te hatalmadnak, szeretetednek és gyógyító kegyelmednek. Mondj áment, ha egyetértesz!” – írta bejegyzésében a sejtelmes kép alá Pattie Mallette.

„Mi történt Justinnal?”

Könyörgése több követőt is aggodalommal töltött el. „Mi történt Justinnal?” – kérdezték sokan. Mások szerint azonban Pattie Mallette csak a szeretetét fejezte ki fia iránt.

Korábban Hailey Bieber is azt kérte, imádkozzanak a férjéért

Néhány hónappal ezelőtt Hailey Bieber a családját és barátait kérte, hogy imádkozzanak férjéért. Az ismerős szerint Hailey mindent megtesz férjéért: „Mindenkit megkért, hogy imádkozzanak Justinért. Nem tudja kirángatni ebből, és most már csak istenben bízik. Volt már hasonló helyzetben, de talán most a legrosszabb” – mondta.

Az énekesről, aki maga is vallott mentális nehézségeiről, az utóbbi időben csupa megrázó kép készül, a közeli ismerősök pedig depresszióról és idegösszeroppanásról suttognak.

