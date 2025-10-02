Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök Petra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
aggodalom

Először törte meg a csendet Justin Bieber édesanyja: imádkozik a fiáért - Videó!

aggodalom Justin Bieber ima
Life.hu
2025.10.02.
Az zenész édesanyja, Pattie Mallette fekete-fehér fotót is posztolt fiáról. Justin Bieber már hosszú ideje nincs jó mentális állapotban.

Elképesztően aggódnak a rajongók Justin Bieberért, az édesanyja Pattie Mallette ugyanis egy fekete-fehér fotót posztolt a fiáról egy hosszú ima társaságában.

Justin Bieber édesanyja imádkozik a fiáért
 Justin Bieber édesanyja imádkozik a fiáért
Forrás: GC Images

Justin Bieber édesanyjának posztja aggasztó

„Mindig is szurkoltunk neked, és imádkozunk érted, Justin. Legyen veled a szabadság, az erő, a tisztaság és a gyógyulás. Jézus vegye le rólad a félelem, a zavarodottság, a nehézségek és a fájdalom láncait. Szentlélek, vedd őt körül igazsággal, fénnyel, és adj neki védelmet. Gyógyítsd meg minden látható és láthatatlan sebét, a szívében, az elméjében és a testében. Állítsd helyre mindazt, ami elveszett, tedd őt teljessé. Töltsd meg szereteteddel és vigaszoddal. Vezesd továbbra is a te királyságod hangjaként. Némíts el minden hangot, amely nem tőled jön, és engedd, hogy az ő élete tanúsága legyen a te hatalmadnak, szeretetednek és gyógyító kegyelmednek. Mondj áment, ha egyetértesz!” – írta bejegyzésében a sejtelmes kép alá Pattie Mallette.

„Mi történt Justinnal?”

Könyörgése több követőt is aggodalommal töltött el. „Mi történt Justinnal?” – kérdezték sokan. Mások szerint azonban Pattie Mallette csak a szeretetét fejezte ki fia iránt.

Korábban Hailey Bieber is azt kérte, imádkozzanak a férjéért

Néhány hónappal ezelőtt Hailey Bieber a családját és barátait kérte, hogy imádkozzanak férjéért. Az ismerős szerint Hailey mindent megtesz férjéért: „Mindenkit megkért, hogy imádkozzanak Justinért. Nem tudja kirángatni ebből, és most már csak istenben bízik. Volt már hasonló helyzetben, de talán most a legrosszabb” – mondta.

Az énekesről, aki maga is vallott mentális nehézségeiről, az utóbbi időben csupa megrázó kép készül, a közeli ismerősök pedig depresszióról és idegösszeroppanásról suttognak.

A life.hu témában készített videóját itt tudjátok megtekinteni:

@life.hu_official

Először törte meg a csendet Justin Bieber édesanyja: imádkozik a fiáért Justin Bieber édesanyja, Pattie Mallette egy fekete-fehér fotót is posztolt fiáról. #life #JustinBieber #függőség #botrány

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Justin Bieber egy szál boxerben segwayezett a nyílt utcán - VIDEÓ

A kanadai énekes egyre furcsább tartalmakat oszt meg magáról: most egy szál boxerben mutatkozott a nyílt utcán.

Justin Bieber és Hailey Bieber házassága 10 szabály miatt működik

Pénteken ünnepelte 7. házassági évfordulóját a sztárpár. Bár többször is voltak hullámvölgyek, az utóbbi időben úgy látszik, hogy rendezni tudta a kapcsolatát Justin Bieber és Hailey Bieber.

Justin Bieber boxerben ment túrázni: „Megmutatta a nagy Bieber-jét a rajongóinak" - Fotó!

A világhírű énekes boxerre vetkőzve vett részt egy Segway-es kiránduláson és erről több fotót is posztolt az Instagram-oldalán. Justin Bieber merész felvételei semmit nem bíztak a képzeletre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu