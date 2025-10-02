Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök

Henry Cavill félmeztelen fotókat posztolt a balesete után: megmutatta a brutális sérülését is

Komáromi Bence
2025.10.02.
Egy hónappal ezelőtt derült ki, hogy a macsó színész súlyos sérülést szenvedett edzés közben, ami miatt leállították a készülő filmje munkálatait. Henry Cavill-re több hónapos rehabilitáció vár, mielőtt folytatni tudná a forgatásokat.

Szeptember elején nők milliói kaptak a szívükhöz, amikor kiderült, hogy Henry Cavill balesetet szenvedett edzés közben. Akkor még kevés információt lehetett tudni a sármos színész állapotáról, vagy a sérülése súlyosságáról, de a Hegylakó remake-jének forgatását azonnal leállították. Most megtörte a csendet a színész és több fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyeken látható, hogy melyik testrésze sérült meg ősz elején.

Henry Cavill balesete: szeptember elején szenvedett súlyos sérülést a sztár
Henry Cavill balesete: szeptember elején szenvedett súlyos sérülést a sztár
Forrás: Getty Images North America

Henry Cavill félmeztelenül mutatta meg, hogy akkor sem tud pihenni, amikor éppen sínben van a lába

A Vaják korábbi főszereplője több képet is feltöltött a rehabilitációjáról, illetve arról, hogy négy hétig bírta csak ki, hogy ne menjen le a konditerembe. A képek tanúsága szerint a színész bal vádlija sérült meg az ősz elején, és jelenleg séta közben egy láb sínt kell használnia. Cavill azt is megmutatta, hogy gyógytornász kezeli rendszeresen a sérült testrészét.

A DailyMail beszámolója szerint 8 hetes terápia vár a sztárra, és valószínűleg csak 2026-ban folytathatja a Hegylakó forgatását. Az elnyűhetetlen szupersztár stílusosan egy Dungers & Dragons idézettel kommentálta a jelenlegi helyzetét:

Kitartás! A kitartás közben erősödsz meg igazán!

 - írta képe mellé a sztár. A Henry Cavill sérüléséről készült képeket itt tudjátok megtekinteni:

