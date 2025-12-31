Döbbenet, de a férjek evolúciós okokból alázzák porig a feleségeiket

Sajnos sok párkapcsolatban, és így házasságban hangzanak el a férjek részéről bántó és sértő megjegyzések. A kutatók most rájöttek, hogy ennek a működésnek az evolúcióhoz van köze. Persze ez nem menti fel a bántalmazó feleket, de nagyobb rálátást adhat az ilyen viselkedésre, és talán a folyamatosan szenvedő feleségek is rájönnek, ideje kilépni egy ilyen bántalmazó kapcsolatból.

A bántalmazó kapcsolat gyakran boldog házasságnak indul.

Forrás: Shutterstock

Bántalmazó kapcsolat, amiben a cél a másik elnyomása A férjek tudatos és állandó sértegetései mögött valami mély pszichológiai működés áll.

A bántó mondatok célja a nők önbizalmának lerombolása és a kontroll megszerzése.

Ha felismered ezeket a mintákat a saját kapcsolatodban, tudd, hogy sokkal értékesebb vagy ennél, és ne félj segítséget kérni.

Egy párkapcsolat minőségében és megítélésében is megváltozik, amikor két ember kimondja egymásnak a boldogító igent. Sajnos azonban vannak esetek, amikor a házasság távolról sem hozza az elvárt felhőtlen boldogságot és békét. A feleség megkezdi életét egy bántalmazó kapcsolatban, miközben a szembenézést elkerülendő, folyamatosan hazudik magának.

A kapcsolat elején a szerelem nevében sokszor észre sem vesszük az intő jeleket, arra pedig senki sem számít, hogy feleségként napi rendszerességgel fogják porig alázni. Christian Jarrett, a Brit Pszichológiai Társaság szakértője szerint a rendszeres sértegetés mögött az úgynevezett evolúciós pármegtartási stratégia áll. A férfi módszeres verbális bántalmazással eléri, hogy a párja elveszítse minden önbizalmát. Így próbálja megelőzni, hogy a felesége elhagyja valaki másért. Furcsa logika, de tény, hogy magabiztosság nélkül nagyon nehéz kilépni egy kapcsolatból. Az ilyen házasságot nem a szerelem, hanem a hatalom és a manipuláció uralja.

Mondj nemet a mérgező kapcsolatra – kérj hozzá segítséget.

Forrás: Shutterstock

„Túlreagálod”

Az egyik legaljasabb mondat, ami egy rossz férj száját a leggyakrabban elhagyja, a klasszikus „túlreagálod.” Ezzel az egyetlen szóval elveszi a másik érzelmi legitimitását. Azt üzeni, hogy a nőnek nincs joga kifejezni a negatív érzéseit, és egyetlen szóval a szőnyeg alá söpri. A férfi célja tehát nem más, mint elhitetni a feleségével, hogy nincs joga ellentmondani, panaszkodni, ráadásul úgy, hogy még ő érezze magát kellemetlenül.