Döbbenet, de a férjek evolúciós okokból alázzák porig a feleségeiket

házasság konfliktus pszichológia
Kontroll, manipuláció, játszmák és szándékos önbizalom-rombolás. Sajnos sok házasság működik bántalmazó kapcsolatként. A pszichológia azonban most választ adott az okára.

Sajnos sok párkapcsolatban, és így házasságban hangzanak el a férjek részéről bántó és sértő megjegyzések. A kutatók most rájöttek, hogy ennek a működésnek az evolúcióhoz van köze. Persze ez nem menti fel a bántalmazó feleket, de nagyobb rálátást adhat az ilyen viselkedésre, és talán a folyamatosan szenvedő feleségek is rájönnek, ideje kilépni egy ilyen bántalmazó kapcsolatból.

Bántalmazó kapcsolat – egy férfi üvölt feleségével, aki nem bírja, arcát a kezeibe temeti fájdalmában.
A bántalmazó kapcsolat gyakran boldog házasságnak indul.
Forrás: Shutterstock

Bántalmazó kapcsolat, amiben a cél a másik elnyomása

  • A férjek tudatos és állandó sértegetései mögött valami mély pszichológiai működés áll.
  • A bántó mondatok célja a nők önbizalmának lerombolása és a kontroll megszerzése.
  • Ha felismered ezeket a mintákat a saját kapcsolatodban, tudd, hogy sokkal értékesebb vagy ennél, és ne félj segítséget kérni.

Egy párkapcsolat minőségében és megítélésében is megváltozik, amikor két ember kimondja egymásnak a boldogító igent. Sajnos azonban vannak esetek, amikor a házasság távolról sem hozza az elvárt felhőtlen boldogságot és békét. A feleség megkezdi életét egy bántalmazó kapcsolatban, miközben a szembenézést elkerülendő, folyamatosan hazudik magának.

A kapcsolat elején a szerelem nevében sokszor észre sem vesszük az intő jeleket, arra pedig senki sem számít, hogy feleségként napi rendszerességgel fogják porig alázni. Christian Jarrett, a Brit Pszichológiai Társaság szakértője szerint a rendszeres sértegetés mögött az úgynevezett evolúciós pármegtartási stratégia áll. A férfi módszeres verbális bántalmazással eléri, hogy a párja elveszítse minden önbizalmát. Így próbálja megelőzni, hogy a felesége elhagyja valaki másért. Furcsa logika, de tény, hogy magabiztosság nélkül nagyon nehéz kilépni egy kapcsolatból. Az ilyen házasságot nem a szerelem, hanem a hatalom és a manipuláció uralja.

mérgező kapcsolat, mondj nemet
Mondj nemet a mérgező kapcsolatra – kérj hozzá segítséget.
Forrás: Shutterstock

„Túlreagálod”

Az egyik legaljasabb mondat, ami egy rossz férj száját a leggyakrabban elhagyja, a klasszikus „túlreagálod.” Ezzel az egyetlen szóval elveszi a másik érzelmi legitimitását. Azt üzeni, hogy a nőnek nincs joga kifejezni a negatív érzéseit, és egyetlen szóval a szőnyeg alá söpri. A férfi célja tehát nem más, mint elhitetni a feleségével, hogy nincs joga ellentmondani, panaszkodni, ráadásul úgy, hogy még ő érezze magát kellemetlenül.

„Azt hiszed, másnak kellenél?”

Ez is a megalázás egyik ékes példája, amit a férjek szemrebbenés nélkül képesek fokozni. Mondjuk felhozzák a nő külsejét, múltbéli hibáit, és a kapcsolat alatt alaptalanul ráaggatott jelzőit: „Nézz csak magadra! Kinek kellene egy ilyen kövér/vézna/buta/lusta/csúnya… nő, aki még főzni se tud?” A cél, hogy a feleség értéktelennek érezze magát, és eszébe se jusson elmenni.

Még számos hasonló önbizalom-romboló mondatot ki lehetne emelni, de már ezekből is jól látszik, hogy az ilyen manipulatív férfi a nő önbizalmán keresztül próbálja fenntartani a kontrollt. Ha hasonlóan mérgező kapcsolatban élsz, tudd, hogy ennél többet érdemelsz. Keress egy támogató személyt vagy közösséget, hogy ki tudj lépni a mérgező kapcsolatból.

Amennyiben bántalmazó kapcsolatban élsz, jogod van segítséget kérni! Hívd a NANE segélyvonalát a 06 80 505 101-es számon hétfő, csütörtök, péntek 18-22-ig és kedd 10-22-ig.

