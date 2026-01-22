8 jel, hogy görcsösen igyekszel megkedveltetni magad — a barátkozás mégis reménytelen

A felnőttkori barátkozás egészen más, mint gyerekként volt. Ahogy idősebbek leszünk, nehezebben ismerkedünk és kevesebb barátot szerzünk. Az emberek többsége felnőttként családot alapít és a hangsúly a barátokról a családra helyeződik át. Ezt felismerve sokan kezdenek barátkozásba, ami idővel görcsössé és kétségbeesetté válhat. Íme néhány jel, amely segít felismerni, ha erőltetetten keresed a barátokat.
Reménytelen barátkozás: ezek a jelek segítenek felismerni, ha görcsösen meg akarod kedveltetni magad
A barátság általában a középkorú emberek esetében nyer új értelmet. Mivel a családalapítás után sok baráti kapcsolat megkopik, ezért érdemes erőfeszítéseket tennünk, hogy ismét barátokat szerezzünk. Csakhogy sokaknak ez nehezen megy, sőt hajlamosak görcsösen, mitöbb kétségbeesetten keresni az új legjobb barátot, ami éppen ellentétes hatást válthat ki – számolt be a Yourtango.
Íme a görcsös barátkozás 8 jele!
Folyamatosan jelzed, hogy egyedül vagy
Hogyha folyamatosan, minden közösségi oldaladon és a személyes találkozásaid alkalmával is direkten hangsúlyozod, hogy egyedül érzed magad, kétségbeesettnek tűnhetsz. Mutasd meg inkább, hogy vannak saját elfoglaltságaid, hobbijaid és teljes életet élsz.
Hazudsz az érdeklődési köreidről
Amikor beszélgetsz valakivel, szinte bármiről hazudsz, hogy érdekes maradj? Az érdeklődési körödről való hazugság egyértelmű jele, hogy valósággal ki vagy éhezve egy barátságra, és ezért bármire képes vagy. Ezek a kapcsolatok ugyanakkor felszínesek maradnak és hosszútávúak sem lesznek, hiszen valójában nem is ismernek téged. Helyette inkább kérdezd meg, hogy a beszélgetőpartnered mivel foglalkozik, és figyelj a részletekre.
Kiborulsz, ha valaki lemond egy találkozót
A lemondott találkozóra adott dühös reakció visszataszító lehet a másik számára. Még ha nem is örülsz az elnapolt programnak, akkor is maradj nyugodt, és fogadd el, hogy nem mindig megy minden a terveid szerint.
Órákat készülsz minden találkozóra
A túlzásba vitt smink és ruha erőltetettnek tűnhet. Helyette légy magabiztos, és add önmagad a megjelenésedben is.
Mások boldogságával gúnyolódsz
A mások iránti rosszindulat egyértelműen a kétségbeesés jele. Az irigység olyan tulajdonság, ami nagyon ellenszenves egy barátkozás kezdetén, ezért semmiképp ne add a jelét ennek a negatív jellemvonásnak.
Nyíltan hasonlítgatod magad másokhoz
Ha nyilvánosan összehasonlítod magad valakivel, aki nincs is ott, akkor az a figyelemhiány jele. Tartsd meg magadnak az ilyesfajta érzéseidet, és kerüld önmagad magasztalását, valamint a másokkal való összehasonlítást. Egy baráti ismerkedés során ezek ugyanis igazi red flagek.
Pénzzel próbálod kivívni mások szeretetét
Az ajándékok nem teremtenek valódi barátságot, ezért nem is érdemes azzal próbálkozni, hogy anyagias dolgokkal vedd le a másikat a lábáról. Egy-egy apró meglepetés persze belefér, de ha látványosan pénzzel szeretnél lenyűgözni valakit, akkor az általában éppen ellentétes hatást vált ki.
Mindig igent mondasz, csak hogy szeressenek
Ha folyamatosan mindenre csak helyeselsz, akkor könnyen kihasználnak majd egy barátságban. Tanulj meg nemet mondani, és légy önmagad, azaz csak arra válaszolj igennel, amit tényleg örömmel megteszel utána.
Így barátkozz felnőttkorban
Korábban leírtuk, hogy miért nehéz a felnőttkori barátkozás, azonban néhány tipp megfogadásával jelentősen könnyíthetsz a helyzeteden.
1. Nézz körül a munkahelyeden: a kollégákkal kialakított barátság jó lehetőség.
2. Csatlakozz csoportokhoz: lépj be olyan klubokba vagy online közösségekbe, amelyek az érdeklődési körödnek megfelelnek.
3. Edzőteremben vagy csoportos órákon: egy laza kérdéssel könnyedén indulhat a beszélgetés.
4. Próbálj ki egy barátkozós applikációt: nemcsak randizásra vannak, hanem új barátságok kialakítására is.