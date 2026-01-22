8 jel, hogy görcsösen igyekszel megkedveltetni magad — a barátkozás mégis reménytelen

A felnőttkori barátkozás egészen más, mint gyerekként volt. Ahogy idősebbek leszünk, nehezebben ismerkedünk és kevesebb barátot szerzünk. Az emberek többsége felnőttként családot alapít és a hangsúly a barátokról a családra helyeződik át. Ezt felismerve sokan kezdenek barátkozásba, ami idővel görcsössé és kétségbeesetté válhat. Íme néhány jel, amely segít felismerni, ha erőltetetten keresed a barátokat.

A barátkozás az idő előrehaladtával egyre nehezebbé válik.

Forrás: Getty Images

Reménytelen barátkozás: ezek a jelek segítenek felismerni, ha görcsösen meg akarod kedveltetni magad

A barátság általában a középkorú emberek esetében nyer új értelmet. Mivel a családalapítás után sok baráti kapcsolat megkopik, ezért érdemes erőfeszítéseket tennünk, hogy ismét barátokat szerezzünk. Csakhogy sokaknak ez nehezen megy, sőt hajlamosak görcsösen, mitöbb kétségbeesetten keresni az új legjobb barátot, ami éppen ellentétes hatást válthat ki – számolt be a Yourtango.

Íme a görcsös barátkozás 8 jele!

Folyamatosan jelzed, hogy egyedül vagy

Hogyha folyamatosan, minden közösségi oldaladon és a személyes találkozásaid alkalmával is direkten hangsúlyozod, hogy egyedül érzed magad, kétségbeesettnek tűnhetsz. Mutasd meg inkább, hogy vannak saját elfoglaltságaid, hobbijaid és teljes életet élsz.

Hazudsz az érdeklődési köreidről

Amikor beszélgetsz valakivel, szinte bármiről hazudsz, hogy érdekes maradj? Az érdeklődési körödről való hazugság egyértelmű jele, hogy valósággal ki vagy éhezve egy barátságra, és ezért bármire képes vagy. Ezek a kapcsolatok ugyanakkor felszínesek maradnak és hosszútávúak sem lesznek, hiszen valójában nem is ismernek téged. Helyette inkább kérdezd meg, hogy a beszélgetőpartnered mivel foglalkozik, és figyelj a részletekre.

Kiborulsz, ha valaki lemond egy találkozót

A lemondott találkozóra adott dühös reakció visszataszító lehet a másik számára. Még ha nem is örülsz az elnapolt programnak, akkor is maradj nyugodt, és fogadd el, hogy nem mindig megy minden a terveid szerint.

Órákat készülsz minden találkozóra

A túlzásba vitt smink és ruha erőltetettnek tűnhet. Helyette légy magabiztos, és add önmagad a megjelenésedben is.