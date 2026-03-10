Párizsi divathét 2026: Palvin Barbara, Chappell Roan és Brooke Shields is a divatbemutatók első soraiban tündökölt

Véget ért a párizsi divathét 2026-os rendezvénysorozata, ahol olyan ikonikus divatházak diktálták a trendeket, mint a Dior, a Tom Ford, a Celine, a Chloé, a Hermès vagy a McQueen. A kifutókon már a 2026/27-es őszi és téli trendek debütáltak, a sztárvendégek pedig ehhez méltó szettekben jelentek meg. Ahogy azt már megszokhattuk, a bemutatók első sorait a hírességek krémjének tartogatták, de Párizs most minden korábbi várakozást felülmúlt. A divat fővárosa valóságos sztárparádévá alakult, és ezeket az összeállításokat neked is látnod kell!

A párizsi divathét 2026-os divatbemutatóinak legstílusosabb sztárjai.

A párizsi divathét 2026-ban is mindent letarolt Idén már lezajlott a londoni és a milánói divathét is, de egyik esemény sem tudott annyi sztárt bevonzani, mint a párizsi divatházak bemutatói.

A gyönyörű tervezések mellett mindenki a hírességekre figyelt, hiszen elképesztő szettekben foglaltak helyet a kifutók első soraiban.

Kattints a galériánkra, és nézd meg, mit viseltek kedvenc ikonjaink!

Néhány eseménydús hét után, amelyeken New York, London és Milánó kifutóit csodálhattuk, már majdnem a divathónap végére értünk, a finálé pedig a paris fashion week 2026-os rendezvénysorozatával igazán izgalmasan zárult. Közel egy hónappal ezelőtt rendezték meg a párizsi haute couture divathetet, ahol Johnatan Anderson Dior kollekciója volt a legsikeresebb. Az extravagáns estélyi után most a női utcai ruházatra került a reflektorfény a divat fővárosában.

Az eseményre többek között olyan nagy ikonok is ellátogattak, mint Macaulay Culkin, Oprah Winfrey, Chappell Roan, Brooke Shields és hazánk büszkesége, Palvin Barbara. Amikor egy-egy divatház és luxusmárka meghív egy világsztárt, az adott személyt a brand ruháiba öltöztetik fel. Így kedvenc hírességeink a kifutók első soraiban ülve is részesei voltak az új kollekciók bemutatásának.

A paris fashion week legemlékezetesebb pillanatai

A fashion week több szempontból is egyedülálló volt. Jonathan Anderson, a Dior új kreatív igazgatója most mutatta be első női kollekcióját, és a fiatal divattervező hatalmas sikert aratott. Ugyanakkor emlékezetes volt Vivien Westwood bemutatója is, ami egy extravagáns menyasszonyi lookkal zárult. A világsztárok között is akadt meglepetés: a lázadó Chappell Roan például 4 különböző szettel sokkolta rajongóit, és egyik durvább volt, mint a másik.