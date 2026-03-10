Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd

Párizsi divathét 2026: Palvin Barbara, Chappell Roan és Brooke Shields is a divatbemutatók első soraiban tündökölt

Világsztárok lepték el Párizs utcáit! Többek között Palvin Barbara, Oprah Winfrey és Macaulay Culkin is részt vettek a párizsi divathét 2026-os divatbemutatóin. Nézd meg, milyen divatházak szettjeiben ragyogtak kedvenc hírességeink!

Véget ért a párizsi divathét 2026-os rendezvénysorozata, ahol olyan ikonikus divatházak diktálták a trendeket, mint a Dior, a Tom Ford, a Celine, a Chloé, a Hermès vagy a McQueen. A kifutókon már a 2026/27-es őszi és téli trendek debütáltak, a sztárvendégek pedig ehhez méltó szettekben jelentek meg. Ahogy azt már megszokhattuk, a bemutatók első sorait a hírességek krémjének tartogatták, de Párizs most minden korábbi várakozást felülmúlt. A divat fővárosa valóságos sztárparádévá alakult, és ezeket az összeállításokat neked is látnod kell!

A párizsi divathét 2026-os divatbemutatóinak legstílusosabb sztárjai.
A párizsi divathét 2026-ban is mindent letarolt

  • Idén már lezajlott a londoni és a milánói divathét is, de egyik esemény sem tudott annyi sztárt bevonzani, mint a párizsi divatházak bemutatói. 
  • A gyönyörű tervezések mellett mindenki a hírességekre figyelt, hiszen elképesztő szettekben foglaltak helyet a kifutók első soraiban.
  • Kattints a galériánkra, és nézd meg, mit viseltek kedvenc ikonjaink!

Néhány eseménydús hét után, amelyeken New York, London és Milánó kifutóit csodálhattuk, már majdnem a divathónap végére értünk, a finálé pedig a paris fashion week 2026-os rendezvénysorozatával igazán izgalmasan zárult. Közel egy hónappal ezelőtt rendezték meg a párizsi haute couture divathetet, ahol Johnatan Anderson Dior kollekciója volt a legsikeresebb. Az extravagáns estélyi után most a női utcai ruházatra került a reflektorfény a divat fővárosában.  

Az eseményre többek között olyan nagy ikonok is ellátogattak, mint Macaulay Culkin, Oprah Winfrey, Chappell Roan, Brooke Shields és hazánk büszkesége, Palvin Barbara. Amikor egy-egy divatház és luxusmárka meghív egy világsztárt, az adott személyt a brand ruháiba öltöztetik fel. Így kedvenc hírességeink a kifutók első soraiban ülve is részesei voltak az új kollekciók bemutatásának.

A paris fashion week legemlékezetesebb pillanatai

A fashion week több szempontból is egyedülálló volt. Jonathan Anderson, a Dior új kreatív igazgatója most mutatta be első női kollekcióját, és a fiatal divattervező hatalmas sikert aratott. Ugyanakkor emlékezetes volt Vivien Westwood bemutatója is, ami egy extravagáns menyasszonyi lookkal zárult. A világsztárok között is akadt meglepetés: a lázadó Chappell Roan például 4 különböző szettel sokkolta rajongóit, és egyik durvább volt, mint a másik. 

Kattints a galériára és merülj el a párizsi divathét esztétikájában!

Anya Taylor-Joy
AFP

 

Nézd meg korábbi 2026-os divathetes cikkeinket is:

Palvin Barbara, David Beckham és Madonna stílusikonként: Sztárparádé a milánói divathét 2026-os bemutatóin

High fashion, A-listás hírességek és a divat ünneplése egy héten át. A milánói divathét 2026-os bemutatóin olyan nagy nevek jelentek meg, mint David Beckham, Palvin Barbara vagy Madonna. Mutatjuk, milyen divatházak tervezéseit viselték a nagyágyúk!

Pár nappal Nicola Peltz botránya után Romeo Beckham a londoni divathéten vonult

Focista helyett kifutó modell lett David Beckham fiából! Romeo Beckham mindenkit megnyert magának a London Fashion Week zárónapján. A sármos híresség bebizonyította, hogy egy igazi Adónisz veszett el benne.

Christian Dior és Jonathan Anderson megváltoztatta 2026 divatját: itt a virágmintareform

Nézd meg, hogyan uralta le a virágminta a kifutót és az utcai divatot!

 

