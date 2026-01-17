Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A brit királyi családban szigorú protokoll szerint zajlik az élet, évszázados hagyományok határozzák meg még a szülői lét formáit is. Ezt azonban Diana hercegné újradefiniálta.

A szívek hercegnője nemcsak meghatározó stílusával és végtelenül bájos mosolyával írta be magát a történelembe, hanem azzal is, ahogyan anyaként viselkedett. Diana hercegné ugyan a brit királyi család merev szabályai között élt, de szülőként a természetesség és a hitelesség mellett tette le a voksát. Fiai nevelése és boldogsága mindig megelőzte a koronát.

Diana hercegné anya és fiai
Diana hercegné elsősorban anya volt, csak utána a brit királyi család tagja.
Forrás: Getty/Hulton Royals Collection

Diana hercegné mint anya

  • Elsősorban nem kis hercegeket, hanem érző, empatikus embereket nevelt.
  • Még a szigorú protokollt is megszegte az anyai szeretet nevében.
  • A fiait mindig a korona elé helyezte, a következményektől függetlenül.

Lady Diana számára sosem a hercegi cím volt a legfontosabb, hanem az anyaság. Bár ő sem volt szent, és bizony voltak olyan momentumai az életének, amiket nem igazán kedvelünk, az anyai szeretete és gondoskodása vita felett példaértékű volt. Lássuk hát azokat a pillanatokat, amikor Vilmos herceg és Harry megelőzték a királyi elvárásokat.

Nem engedte, hogy királyi szemellenzővel nőjenek fel

Diana Spencer pontosan tudta, mit nem akar: két rideg és távolságtartó hercegi úri fiút. Fontos volt számára, hogy megéljék a normális anya-gyerek kapcsolatot, épp ezért elment velük vidámparkba, McDonald’s-ba, ahol együtt nevettek. Szerette volna, ha a bűbájos Vilmos herceg és Harry az élet árnyoldalát is megismerik, így elvitte őket kórházakba és hajléktalanszállókra is.

Gyakran ő vitte őket iskolába

A brit királyi családban nem az a szokás, hogy a szülők viszik reggelente iskolába a gyerekeiket, de Diana hercegné ezzel a hagyománnyal is szakított. Imádta őket bekísérni, és ha a kötött programjai engedték, ő is ment értük. A Times of India szerint Lady Diana egyszer úgy fogalmazott, ezek a jelentéktelennek tűnő pillanatok voltak napjai legboldogabb részei.

Lady Diana és fiai iskolába indulnak
Lady Diana szerette maga vinni fiait az iskolába.
Forrás: Getty/Hulton Royals Collection

Megszegett szabályok

Diana Spencer idővel kivívta a saját szabályait a brit királyi családban, de a fiaiért már az első pillanattól kezdve felrúgott bármilyen előírást. Amikor például meg akarták neki tiltani, hogy mindkét gyermekével egyszerre utazzon, ő ellenkezett.

Úgy ölelte őket nyilvánosan, mintha hétköznapi család lennének

A királyi közeg nem az érzelmek kimutatásáról híres. Diana hercegné mégis megölelte, megpuszilta vagy épp ölbe vette a fiait a fényképezőgépek kereszttüzében is. Nem az érdekelte, mit szólnak hozzá mások, egyszerűen csak jelen volt fiai életében, bármi is történjen.

Diana Spencert szerette fiait
Diana Spencert nem érdekelte, hol vannak. Ő bizony megölelte fiait.
Forrás: Getty/Hulton Royals Collection

Fiai érzelmi biztonsága mindenek felett állt

A hercegi pár életét folyamatosan nyomon kísérte a média, paparazzók kameráinak villanásában voltak kénytelenek élni. Mégis többször volt, hogy Diana hercegné gyerekei érdekében kérte őket, hogy hagyják abba a fotózást és a filmezést. Egyszer például síelni volt velük, amikor odasétált egy lesifotóshoz, és kedvesen kérte, hagyja, hogy a fiai nyugodtan tölthessék a szabadidejüket.

Lady Diana tiarája nem a gyémántoktól volt fényes, hanem az anyai szeretettől. Botrányos interjú, válás, bosszúruha, új kapcsolat és a tragikus vég… akár ezek is meghatározhatnák azt, ahogy rá emlékezünk, mi mégis azt az anyát látjuk benne, aki mindig a királyi etikett elé helyezte a gyerekeit. 

