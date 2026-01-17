A szívek hercegnője nemcsak meghatározó stílusával és végtelenül bájos mosolyával írta be magát a történelembe, hanem azzal is, ahogyan anyaként viselkedett. Diana hercegné ugyan a brit királyi család merev szabályai között élt, de szülőként a természetesség és a hitelesség mellett tette le a voksát. Fiai nevelése és boldogsága mindig megelőzte a koronát.

Forrás: Getty/Hulton Royals Collection

Diana hercegné mint anya Elsősorban nem kis hercegeket, hanem érző, empatikus embereket nevelt.

Még a szigorú protokollt is megszegte az anyai szeretet nevében.

A fiait mindig a korona elé helyezte, a következményektől függetlenül.

Lady Diana számára sosem a hercegi cím volt a legfontosabb, hanem az anyaság. Bár ő sem volt szent, és bizony voltak olyan momentumai az életének, amiket nem igazán kedvelünk, az anyai szeretete és gondoskodása vita felett példaértékű volt. Lássuk hát azokat a pillanatokat, amikor Vilmos herceg és Harry megelőzték a királyi elvárásokat.

Nem engedte, hogy királyi szemellenzővel nőjenek fel

Diana Spencer pontosan tudta, mit nem akar: két rideg és távolságtartó hercegi úri fiút. Fontos volt számára, hogy megéljék a normális anya-gyerek kapcsolatot, épp ezért elment velük vidámparkba, McDonald’s-ba, ahol együtt nevettek. Szerette volna, ha a bűbájos Vilmos herceg és Harry az élet árnyoldalát is megismerik, így elvitte őket kórházakba és hajléktalanszállókra is.

Gyakran ő vitte őket iskolába

A brit királyi családban nem az a szokás, hogy a szülők viszik reggelente iskolába a gyerekeiket, de Diana hercegné ezzel a hagyománnyal is szakított. Imádta őket bekísérni, és ha a kötött programjai engedték, ő is ment értük. A Times of India szerint Lady Diana egyszer úgy fogalmazott, ezek a jelentéktelennek tűnő pillanatok voltak napjai legboldogabb részei.

Lady Diana szerette maga vinni fiait az iskolába.

Forrás: Getty/Hulton Royals Collection

Megszegett szabályok

Diana Spencer idővel kivívta a saját szabályait a brit királyi családban, de a fiaiért már az első pillanattól kezdve felrúgott bármilyen előírást. Amikor például meg akarták neki tiltani, hogy mindkét gyermekével egyszerre utazzon, ő ellenkezett.

Úgy ölelte őket nyilvánosan, mintha hétköznapi család lennének

A királyi közeg nem az érzelmek kimutatásáról híres. Diana hercegné mégis megölelte, megpuszilta vagy épp ölbe vette a fiait a fényképezőgépek kereszttüzében is. Nem az érdekelte, mit szólnak hozzá mások, egyszerűen csak jelen volt fiai életében, bármi is történjen.