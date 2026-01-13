Sajnáljuk, de ha ennél az összegnél drágább volt az eljegyzési gyűrűd, szinte biztosan el fogtok válni

A párkapcsolat egyik legromantikusabb pillanata az eljegyzés. Amikor a férfi térdre ereszkedik, hogy feltegye álmai nőjének a nagy kérdést. No nem azt, amivel mi most foglalkozni fogunk, pedig lehetséges, hogy a lánykérés előtt az eljegyzési gyűrű árát sem ártana kétszer meggondolni.

Nem biztos, hogy jó ötlet örülni a nagy gyémánt eljegyzési gyűrűnek!

Forrás: 123.rf.com

Milyen az ideális eljegyzési gyűrű? Nem csak a méret, a forma és a szín számít, az árán is múlhat a boldogságod.

Mi történik, ha túl drága, vagy épp túl olcsó az eljegyzési gyűrű?

Mi állhat a válási statisztikák és a gyűrűár közti összefüggés mögött?

Nemcsak az számít, hol, hanem az is, hogy mivel történik a lánykérés. Minél nagyobb, annál jobb. Ez az állítás az eljegyzési gyűrű esetén sajnos nem állja meg a helyét, legalábbis az árát tekintve. Egy amerikai kutatás szerint ugyanis komoly összefüggés mutatkozik a válás esélye és a nagy kérdés során, zsebből előhúzott gyűrű ára között, de nem úgy, ahogy elsőre hinnéd.

Az Emory Egyetem kutatói 3 370 házas vagy elvált amerikai felnőttet kérdeztek arról, mennyit költöttek az eljegyzési gyűrűre, és hogyan alakult később a házasságuk. Az eredmény azt sugallja, hogy a klasszikus „legyen minél nagyobb a gyémánt” elv nem feltétlenül működik a valós életben.

A 2014-es statisztika szerint, figyelembe véve az inflációt, azok, akik 500-2700 dollár körüli (160-900 ezer forint) eljegyzési gyűrűt választottak a lánykéréshez, alacsonyabb válási arányt mutatnak azoknál, akik ennél többet költöttek rá. A válás kockázat 2700-5200 dollár, vagyis átszámítva 900 ezer és 1 millió 700 ezer forint közötti gyűrű esetén már 1,3-szor magasabb. Ráadásul az eljegyzési gyűrű ára és a esküvői költségek együttesen is hatással voltak az eredményekre.

Az eljegyzési gyűrű ne a trendekre reflektáljon, hanem kettőtökre!

Forrás: 123.rf.com

Miért vezethet a gyémánt eljegyzési gyűrű váláshoz?

Ez persze nem azt jelenti, hogy a drágább gyűrű automatikusan váláshoz vezet, de az összefüggés elgondolkodtató. Miért? Egy csillogó, aranyba ágyazott kövek által diktált társadalmi elvárás könnyen túlköltekezéshez vezethet, az pedig köztudott, hogy a házasság egyik legnagyobb stresszforrása a pénzügyi feszültség. Természetesen az is meghúzódhat a háttérben, hogy a méregdrága eljegyzési gyűrűk igazából csak a külvilágnak szólnak, ahogyan a nagy esküvők is.