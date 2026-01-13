Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sajnáljuk, de ha ennél az összegnél drágább volt az eljegyzési gyűrűd, szinte biztosan el fogtok válni

házasság válás eljegyzési gyűrű
Neked mivel kérték meg a kezedet? Most megtudhatod, hogy fenyegeti-e a házasságodat a válás! Hiszen egy kutatás szerint van összefüggés az eljegyzési gyűrű ára és a kapcsolat jövője között.

A párkapcsolat egyik legromantikusabb pillanata az eljegyzés. Amikor a férfi térdre ereszkedik, hogy feltegye álmai nőjének a nagy kérdést. No nem azt, amivel mi most foglalkozni fogunk, pedig lehetséges, hogy a lánykérés előtt az eljegyzési gyűrű árát sem ártana kétszer meggondolni.

A nagy gyémánt eljegyzési gyűrű váláshoz vezethet
Nem biztos, hogy jó ötlet örülni a nagy gyémánt eljegyzési gyűrűnek!
Forrás: 123.rf.com

Milyen az ideális eljegyzési gyűrű?

  • Nem csak a méret, a forma és a szín számít, az árán is múlhat a boldogságod.
  • Mi történik, ha túl drága, vagy épp túl olcsó az eljegyzési gyűrű?
  • Mi állhat a válási statisztikák és a gyűrűár közti összefüggés mögött?

Nemcsak az számít, hol, hanem az is, hogy mivel történik a lánykérés. Minél nagyobb, annál jobb. Ez az állítás az eljegyzési gyűrű esetén sajnos nem állja meg a helyét, legalábbis az árát tekintve. Egy amerikai kutatás szerint ugyanis komoly összefüggés mutatkozik a válás esélye és a nagy kérdés során, zsebből előhúzott gyűrű ára között, de nem úgy, ahogy elsőre hinnéd.  

Az Emory Egyetem kutatói 3 370 házas vagy elvált amerikai felnőttet kérdeztek arról, mennyit költöttek az eljegyzési gyűrűre, és hogyan alakult később a házasságuk. Az eredmény azt sugallja, hogy a klasszikus „legyen minél nagyobb a gyémánt” elv nem feltétlenül működik a valós életben.

A 2014-es statisztika szerint, figyelembe véve az inflációt, azok, akik 500-2700 dollár körüli (160-900 ezer forint) eljegyzési gyűrűt választottak a lánykéréshez, alacsonyabb válási arányt mutatnak azoknál, akik ennél többet költöttek rá. A válás kockázat 2700-5200 dollár, vagyis átszámítva 900 ezer és 1 millió 700 ezer forint közötti gyűrű esetén már 1,3-szor magasabb. Ráadásul az eljegyzési gyűrű ára és a esküvői költségek együttesen is hatással voltak az eredményekre.  

lánykérés, eljegyzési gyűrű
Az eljegyzési gyűrű ne a trendekre reflektáljon, hanem kettőtökre!
Forrás: 123.rf.com

Miért vezethet a gyémánt eljegyzési gyűrű váláshoz?

Ez persze nem azt jelenti, hogy a drágább gyűrű automatikusan váláshoz vezet, de az összefüggés elgondolkodtató. Miért? Egy csillogó, aranyba ágyazott kövek által diktált társadalmi elvárás könnyen túlköltekezéshez vezethet, az pedig köztudott, hogy a házasság egyik legnagyobb stresszforrása a pénzügyi feszültség. Természetesen az is meghúzódhat a háttérben, hogy a méregdrága eljegyzési gyűrűk igazából csak a külvilágnak szólnak, ahogyan a nagy esküvők is. 

A kutatás azonban arra is kitért, hogy a túl olcsó gyűrű sem garancia a boldogságra. mivel sokan ebben mérik a kapcsolatuk minőségét, többen is azt érzik egy kevésbé drága darab esetén, hogy nincsenek kellően megbecsülve, ami kihathat a kapcsolati dinamikájukra.

Van arany középút az eljegyzési gyűrűk rengetegében?

A statisztika alapján kijelenthetjük, hogy egy gyűrű kiválasztásánál − akár a horoszkóp szerint történik, akár más szempontokat veszünk figyelembe − nem érdemes engedni a társadalom vagy a trendek nyomásának. A kapcsolat minőségét és hosszú távú sikerét ugyanis nem egy szám, egy ékszer értéke határozza meg. Ne engedd, hogy az eljegyzési gyűrű választása pénzügyi konfliktusokhoz vezessen. Ha mégis ez történne, érdemes újragondolni a prioritásokat mielőtt kimondjátok az igent.

