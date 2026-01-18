Nem is tudják, de ezzel bosszantják fel a férjek leginkább a feleségeiket – egy kutatás buktatta le őket

Egy hosszútávú kapcsolatban sok minden képes apránként felgyűlni, hogy aztán bombaként robbantsa szét a párokat. Ilyenek lehetnek a félbehagyott mondatok, az elmaradt figyelem, a rosszkor elejtett megjegyzések. De mi van akkor, ha a házasságon belül nem a hangos konfliktusok jelentik a legnagyobb feszültségforrást, hanem valami egészen hétköznapi dolog, amit ráadásul a férjek követnek el?

Apróságnak tűnhet, mégis hatalmas stresszforrás a házasságban élő nők számára.

Forrás: 123rf.com

Házasságromboló férfiszokások a tudomány szerint

Mi számít számodra párkapcsolati konfliktusnak, stressznek? A hűtlenségtől való félelem, az önbizalomhiány, netán egy kotnyeles anyós? Ezek mind valódi problémák, de ne hidd, hogy ezek mellett eltörpülnek az olyan banálisnak hitt dolgok, mint például a rendszeresen eldobált szennyes zoknik. A hétköznapok valóságában megélt stresszforrásokat sokkal nehezebb felismerni, egyszerűen csak azt érzed, hogy valami végtelenül zavar, idegesít a másikban.

Különösen igaz ez azokra a pillanatokra, amikor végre hazaértek a béke otthonába, ahol nem kell többé megfelelni senkinek, csak pihenni úgy, ahogy akartok. Azonban ez az otthoni nyugalom nem mindenkinek jelenti ugyanazt, a különbségek pedig itt kezdenek problémává válni.

Az otthoni lazítás, ami lassan öli meg a házasságokat

Egy izgalmas kutatás szerint a nők stressz-szintje nem csökken automatikusan attól, hogy a párjuk is otthon van. Sőt, míg a férfiak akkor tudnak csak igazán lazítani, ha közben a feleségük vagy barátnőjük a lakás valamelyik pontján sürög-forog, ez a helyzet a nőkben plusz feszültséget generál. A kutatásban részt vevők válaszaiból ugyanis az rajzolódott ki, hogy a probléma nem maga a jelenlét, hanem az érzés, hogy a terhek nincsenek egyenlően elosztva.

Párkapcsolati konfliktus, amiket a férfiak okoznak, de a nőket stresszeli.

Forrás: 123rf.com

A kutatás arra is rávilágított, hogy a nők stresszhormon-szintje jelentősen alacsonyabb, ha a párjuk aktívan részt vesz az otthoni feladatokban. Ezzel szemben a kanapén pihenő férj látványa – miközben a feleség fejben bevásárlólistát ír vagy a másnapi logisztikát tervezi – távolról sem megnyugtató, inkább kifejezetten terhelő élmény.