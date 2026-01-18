Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nem is tudják, de ezzel bosszantják fel a férjek leginkább a feleségeiket – egy kutatás buktatta le őket

házasság párkapcsolati konfliktus stressz
Nem kell hangos vita ahhoz, hogy elhúzódó párkapcsolati konfliktusról beszéljünk. Egy házasságon belül bizony gyakran egy igen banális, mégis kardinális mozzanat okozza a legnagyobb feszültséget.

Egy hosszútávú kapcsolatban sok minden képes apránként felgyűlni, hogy aztán bombaként robbantsa szét a párokat. Ilyenek lehetnek a félbehagyott mondatok, az elmaradt figyelem, a rosszkor elejtett megjegyzések. De mi van akkor, ha a házasságon belül nem a hangos konfliktusok jelentik a legnagyobb feszültségforrást, hanem valami egészen hétköznapi dolog, amit ráadásul a férjek követnek el?

házasság, párkapcsolati konfliktus
Apróságnak tűnhet, mégis hatalmas stresszforrás a házasságban élő nők számára. 
Forrás: 123rf.com

Házasságromboló férfiszokások a tudomány szerint

Mi számít számodra párkapcsolati konfliktusnak, stressznek? A hűtlenségtől való félelem, az önbizalomhiány, netán egy kotnyeles anyós? Ezek mind valódi problémák, de ne hidd, hogy ezek mellett eltörpülnek az olyan banálisnak hitt dolgok, mint például a rendszeresen eldobált szennyes zoknik. A hétköznapok valóságában megélt stresszforrásokat sokkal nehezebb felismerni, egyszerűen csak azt érzed, hogy valami végtelenül zavar, idegesít a másikban.

Különösen igaz ez azokra a pillanatokra, amikor végre hazaértek a béke otthonába, ahol nem kell többé megfelelni senkinek, csak pihenni úgy, ahogy akartok. Azonban ez az otthoni nyugalom nem mindenkinek jelenti ugyanazt, a különbségek pedig itt kezdenek problémává válni.

Az otthoni lazítás, ami lassan öli meg a házasságokat

Egy izgalmas kutatás szerint a nők stressz-szintje nem csökken automatikusan attól, hogy a párjuk is otthon van. Sőt, míg a férfiak akkor tudnak csak igazán lazítani, ha közben a feleségük vagy barátnőjük a lakás valamelyik pontján sürög-forog, ez a helyzet a nőkben plusz feszültséget generál. A kutatásban részt vevők válaszaiból ugyanis az rajzolódott ki, hogy a probléma nem maga a jelenlét, hanem az érzés, hogy a terhek nincsenek egyenlően elosztva.

Párkapcsolati konfliktus, amit a férfiak okoznak, de a nőket stresszeli.
Forrás: 123rf.com

A kutatás arra is rávilágított, hogy a nők stresszhormon-szintje jelentősen alacsonyabb, ha a párjuk aktívan részt vesz az otthoni feladatokban. Ezzel szemben a kanapén pihenő férj látványa – miközben a feleség fejben bevásárlólistát ír vagy a másnapi logisztikát tervezi – távolról sem megnyugtató, inkább kifejezetten terhelő élmény.

Ebben nincs szerepe a rosszindulatnak, az áldozatszerepnek vagy a tudatos nemtörődömségnek. Sokkal inkább arról szól, hogy a mentális terhek nagy része láthatatlan marad. A szervezés, az előre gondolkodás, az állandó készenlét nem látványos munka, mégis folyamatos jelenlétet és energiát igényel. Amikor ehhez hozzájön az az érzés is, hogy a másik már átadta magát a felhőtlen pihenésnek, ott a feszültség szinte észrevétlenül nőni kezd.

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága tehát az, hogy a pihenés nemcsak idő, hanem tudatosság és igazságosság kérdése is. Egy kapcsolatban, házasságban pedig akkor válik igazán felszabadítóvá, ha az egyik fél nyugalma nem a másik rovására történik.

Összefoglalva tehát:

A házasságokban és a hosszú távú párkapcsolatokban gyakran nem a hangos konfliktusok mérgezik a mindennapokat, hanem az apró, visszatérő egyenlőtlenségek. A kutatás eredményeiből jól látszik, hogy a nők számára ez jelenti a legfőbb párkapcsolati stresszforrást. A közös otthoni pihenés így csak akkor működik, ha a felelősség és a tehervállalás is közös. 

Még több párkapcsolati tanácsért olvasd el ezeket is:

Te tudod, hogy mikortól vagytok hivatalosan együtt? – Szakértő válaszol

A legtöbben az első randi után eldöntik az aktuális partnerről, hogy továbbmennek-e vele, vagy sem. De mikortól mondható ki, hogy tényleg párkapcsolatban vagytok?

4+1 intő jel, ami arra utal, hogy a pasid újra meg fog csalni

Vannak olyan viselkedési jelek, amelyek arról árulkodhatnak, hogy egy férfi hajlamos lehet újra és újra félrelépni. Cikkünkből kiderül, mi segíthet abban, hogy megcsalás után a párkapcsolat és bizalom helyreálljon.

Ennyiszer kellene nemi életet élnünk az életkorunk szerint

Egy friss felmérés most először mutat átfogó képet arról, milyen gyakran élnek szexuális életet a 18 és 75 év közöttiek.


 

 

