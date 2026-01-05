A randizás szabályai ma már jelentősen mások, mint néhány évtizeddel ezelőtt voltak, ezért sokszor nem könnyű meghatározni azt a pontot sem, amikor egy-egy randi párkapcsolattá formálódik. Sokan évek óta próbálják megfejteni, hogy mikortól számítható az igazi párkapcsolat. Sarah Kahan, egy brooklyni klinikai szociális dolgozó, aki 15 éve segíti a szerelmeseket a párkapcsolatokban, elárulta, hogy szerinte mikortól tekinthetünk hivatalos partnerként valakire.

Vajon hány randi után beszélhetünk párkapcsolatról?

Vajon hány randi kell hozzá, hogy párkapcsolatról beszéljünk?

Egy párkapcsolati szakértő szerint nincs konkrét szám, de van néhány támpont.

Hány randi után lesz kapcsolat?

Arra a kérdésre, hogy hány randi után járunk valakivel, nincs egzakt válasz. Egy új kapcsolat kezdetén minden tökéletes: a közös programok, a hosszú beszélgetések, a nagy nevetések. Ahogy egyre több időt töltötök együtt, felmerül a kérdés: mikor érdemes „hivatalossá” tenni a kapcsolatot? Van olyan pont, ami után már biztosan mondhatjuk, hogy együtt vagytok? Sarah Kahan szerint nincs univerzális szabály, és minden párnak saját üteme van. A brooklyni klinikai szociális dolgozó és párkapcsolati szakértő szerint a kapcsolat hivatalossá tételének ideje teljesen egyéni, de azért vannak minták, amiket megfigyelt.

„Nem lehet megadni egy konkrét számot, hiszen minden kapcsolat más. Az viszont biztos, hogy az első pár randi után még nem érdemes beszélni róla. A kezdeti időszak arra való, hogy kiderüljön: van-e közös nevező, vonzódtok-e egymáshoz és hogyan viszonyultok egymás társaságához. Ezután jön az érzelmek elmélyítése. Amikor már mertek személyesebb, intimebb témákról beszélni és fokozatosan érzitek, hogy megnyílhattok egymás előtt. Fokozatosan kell belemártani a lábatokat a hideg vízbe” – mondja Kahan.

De vajon, melyek azok a jelek, amik arra utalnak, hogy készen álltok a hivatalos kapcsolatra?

Ha néhány jelre tudatosan odafigyeltek, akkor könnyebben megérzitek, hogy pontosan mikor van itt az ideje annak, hogy hivatalossá tegyétek a kapcsolatotokat.

Tudatos kommunikáció: ha az elmúlt időszakban tényleg érdekelt a másik fél személyisége, és képesek voltatok beleélni magatokat a másik érzéseibe, az elég erős alap lehet egy boldog párkapcsolathoz. Nem érdekel más: ha a másik személy már szinte minden gondolatodban ott van, és nem érzed szükségét másokkal való flörtölésnek, akkor itt lehet az ideje elhatározni, hogy közösen mentek tovább az élet ösvényén. Kihívást jelentő beszélgetéseket is meg tudtok oldani: egy kapcsolat próbája az, ha nehezebb témákat is képesek vagytok megbeszélni anélkül, hogy félreértések vagy sértődések lennének belőle. Ha a másik meghallgat, megért, és te is meghallod őt, az egészséges alapot jelent a hivatalos párkapcsolati státuszhoz.

