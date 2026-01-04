4+1 intő jel, ami arra utal, hogy a pasid újra meg fog csalni

Ha valakit már felszarvaztak, attól félhet, hogy a történtek megismétlődnek. Bár ez nem mindig következik be, bizonyos jelek előrevetíthetik, hogy fennáll a megcsalás kockázata. Cikkünkben feltárjuk azt az öt viselkedésformát, amely a férfiak esetében arra utalhat, hogy újra bűnbe esnek, és másnál keresik a boldogságot.

Egy férfi viselkedése jelezheti, ha újra a megcsaláson jár az esze

A megcsalás gyakoribb, mint gondolnád

Bár nehéz pontos statisztikákat találni a megcsalás előfordulásáról, több kutatás alapján elmondható, hogy a monogám kapcsolatokban élők körülbelül 46 százalékának volt már viszonya vagy megcsalta a partnerét. Az Amerikai Házassági és Családterápiás Társaság felmérései szerint a házas nők 15, a nős férfiak 25 százalékának volt házasságon kívüli kapcsolata – írja a YourTango.

Ha a nemi aktus nélküli viszonyokat is beleszámítjuk, az arány körülbelül 20 százalékkal nő. Ezek az adatok azonban a különböző kutatási módszerek és az önbevalláson alapuló adatgyűjtés miatt csak közelítő jellegűek. Akadnak azonban olyan intő jelek, amelyekből arra következtethetünk, hogy párunk viszonyt folytat, és újra bűnbe esik.

4+1 jel, amely arra utalhat, hogy a férfi újra megcsalhatja a partnerét

Tárgyiasítva vagy

A visszaeső pasik gyakran úgy érzik, hogy partnerük csupán a kielégülés eszköze, nem pedig egy szeretett társ. A szex nem az intimitásról, hanem a megerősítésről szól. Pornográfia, színlelés, és egyes szexuális játékok mind azt jelezhetik, hogy a kapcsolatban megszűnt a valódi intimitás.

Ezzel ellentétben, ha a szex szeretetteljes és kölcsönös, és a férfi figyelembe veszi a nő érzéseit, a kapcsolat ezen keresztül is erősödik, és az intim együttlét a szeretet és az intimitás kifejeződése marad.

Kibillent az egyensúlyodból

A megcsalás után a nő gyakran úgy érzi, hogy elvesztette a kontrollt a kapcsolata felett, és állandóan egyensúlyoznia kell, hogy kezelni tudja a bizonytalanságot és a csalódást. A férfi hazugságai és kettős élete miatt az ösztönei élesebbé válnak, és gyorsan érzékelik a szokatlan viselkedést.

Ha a férfi hajlandó dolgozni a kapcsolatán, felismeri a problémákat, és igyekszik helyreállítani a bizalmat, valószínűleg nem lépne félre újra, ám a bizalom újbóli felépítése gyakran hosszú és kitartó munkát igényel mindkét részről.

Téged hibáztat ahelyett, hogy felelősséget vállalna

A kényszeres megcsalók gyakran a partnerre hárítják a felelősséget érzéseikért és viselkedésükért. Például, ha a nő kérdéseket tesz fel, a férfi negatívan reagál, és őt okolja a kíváncsiságért vagy követelőzésért.