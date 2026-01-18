Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Párkapcsolati játszma

Utálod a legjobb barátnőd új pasiját? Így hozd a tudomására, hogy ki nem állhatod

Simon Benedek
2026.01.18.
Az egyik legrosszabb pillanat, amikor a legjobb barátnőd új pasival állít be, de te már az elejétől ki nem állhatod az illetőt. Hogyan hozhatod ezt a legjobb barátnőd tudomására? Ezúttal erre mutatunk néhány tippet!

Amikor a legjobb barátnőd szerelmes – és te az összes hajad kitépnéd a választottja láttán –, az első kérdés nem az, hogyan kezdd a témát, hanem az, hogy egyáltalán szólnod kell-e neki. Vajon érdemes kockára tenni a barátságotokat? Nos, talán van az a helyzet, amikor már mást nem tehetsz, de érdemes néhány tanácsot megfogadnod, hogyan vágj bele. Így elkerülheted, hogy összevesszetek a legjobb barátnőddel. 

Egy nő dühös mert a legjobb barátnője egy férfival foglalkozik nem pedig vele.
A legjobb barátnőddel való kapcsolatodat nem érdemes kockára tenni egyetlen férfi miatt sem. 
Forrás:  Getty Images

Így tudasd a legjobb barátnőddel, hogy gyűlölöd az új pasiját

Jordana Abraham, a nőknek szóló Betches weboldal társalapítója és az Up? randizós és párkapcsolati podcast társműsorvezetője szerint nagy önmérséklet és önismeret szükséges ahhoz, hogy megfelelően kezelje valaki, ha nem bírja a legjobb barátja új párját. Nem kedveled a barátnőd párját, mert más érdeklődésű, vagy egyszerűen csak idegesítő a stílusa, netán tönkreteszi a közös programjaitokat? Vagy tényleg aggódsz amiatt, hogyan bánik a barátoddal? Abraham szerint a legfontosabb azt felismerni, hogy mikor szól rólad a dolog és mikor cselekszel a barátodért vagy a közös kapcsolatotokért. Az alábbiakban egy szakértők által összeállított listát láthatsz, ami segíthet, hogy pontosan mit mondj, anélkül, hogy tönkretennéd a barátságokat.

Legyél nyitott, kérdezz

Kérdezd meg, hogy „Hogy mennek a dolgok Zalánnal?” és hallgasd meg ítélkezés nélkül, hogy ő hogyan éli meg a párkapcsolatukat. A kíváncsiság és a pozitív hozzáállás segít, hogy barátod nyitott legyen a véleményedre. Fontos, hogy ilyen témákról mindig négyszemközt beszélgessetek, semmiképpen sem mások előtt. 

A lényeg nem te vagy

Mondd el, hogy a boldogsága az elsődleges számodra, de van néhány dolog, amit észrevettél, amióta új párkapcsolata van. Kérdezd meg, hogy beszélhettek-e róla, és tartsd tiszteletben, ha esetleg még nem áll készen.

Segíts a barátodnak az önreflexióban

Kérdezd meg, mit értékel leginkább egy partnerben, és mennyire illik a párja ezekhez az értékekhez. „Mit mond a megérzésed?” Ez ráébresztheti arra, hogy mi működik és mi nem, miközben ő hozza meg a saját döntését.

Biztosítsd a támogatásodról

Mondd el, hogy mindig ott vagy mellette, így biztonságban érzi majd magát melletted. Amikor csak tudod biztosítsd a támogatásodról bárhogy is dönt.

A legjobb barátnőd kapcsolata nem rólad szól

Az, hogy neked mennyire szimpatikus, az nem érdekes, ha a legjobb barátnőd pasijáról van szó. De ha azt érzed, hogy a srác árt neki, és a véleményed nem rólad szól, hanem az ő érdekeit szolgálja, nyugodtan állj elő az aggályaiddal, de mindig óvatosan, tiszteletben tartva a másik érzéseit.

