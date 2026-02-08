Dugulj el, Eliose! Avagy a Bridgerton család 5 legidegesítőbb karaktere

A Bridgerton új évada egy átköltött Hamupipőke-történet köré épül fel. A szerelem tárgyát jelentő Sophie mostohaanyja, Araminta Penwood, valamint irigy mostohatestvére, Rosamund máris felkerültek a legundokabb karakterek listájára, ám az évadból még négy rész hátra van, így korai lenne pálcát törni felettük. Azonban a Bridgerton család karakterei között is vannak olyanok, akiknek már volt lehetőségük bizonyítani, mégis idegzsábát okoznak. Róluk állítottunk össze egy kisebb listát.

A Bridgerton család karaktereinek némelyike rosszabb, mint Daphne frufruja.

Bridgerton család karakterei –Ők a legidegesítőbbek Egyes szereplőket eleve idegesítőnek írtak meg.

Bizonyos, A Bridgerton család karakterei azonban az alkotói szándék ellenére bosszantóak.

A Bridgerton család 5 legidegesítőbb tagja

Az alább felsorolt Bridgerton-karakterek nem feltétlen antagonisták, hisz egy képernyőn megjelenő karakter működése több mindenen elcsúszhat. Lássuk, melyiküktől másznánk egy szépen tapétázott falra!

Eloise Bridgerton

Szívfájdalom a második Bridgerton nővért listánkon látni, hisz az első két évad fénypontját jelentette a kosztümös sorozatnak. Eloise Bridgerton nézők szócsöve volt. Csakhogy négy szezon óta nem haladt semerre a karakterfejlődése, csupán az arroganciája öltött egyre nagyobb méreteket. Mindenkit leszól, aki nem úgy gondolkodik mint ő, vénlányidentitása már-már karikaturisztikus, képmutatása nem ismer határokat. Csak reménykedni tudunk, hogy a következő szezonban végre kezdenek vele valamit.

Eloise Bridgerton karaktere nem fejlődik.

Cressida Cowper

Ha xenomorf hajviseletei már nem lennének így is elég bosszantóak, Cressida Cowper ezen felül még velejéig romlott is. A beképzelt, minden lében kanál, irigy úrilány motivációiba ugyan kaptunk némi bepillantást az előző évadban, ám ez nem menti fel a felelősség alól. Előszeretettel ékeskedik mások tollaival, ellenben roppant meggondolatlan, bárkin átgázol, aki útjában áll, sokszor még az emberek életét is veszélyeztetve. Már csak ezért is volt kielégítő látni bukását, amikor a Lady Whistledown körüli botrány után nagynénjéhez került vidékre.

Cressida Cowper meggondolatlan, bárkin átgázol, aki útjában áll.

Edwina Sharma

Bizonyára mindenkinek volt egy olyan osztálytársa, aki semmiben nem volt különösebben kiemelkedő, de mivel csinos pofija volt, mindenki rajongott érte. Nos, Edwina Sharma az ő képernyős manifesztációjuk. A bájos, kedves lány jobb sorsra lenne érdemes, ám végtelen naivitása és túlzott negédessége miatt minden jelenetet képes kibírhatatlanná tenni. Nincs önálló véleménye, személyiséget nyomokban sem tartalmaz, az érdekérvényesítés szóról pedig egy menetjegy jut eszébe.