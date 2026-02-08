Dugulj el, Eliose! Avagy a Bridgerton család 5 legidegesítőbb karaktere

A Bridgerton új évada egy átköltött Hamupipőke-történet köré épül fel. A szerelem tárgyát jelentő Sophie mostohaanyja, Araminta Penwood, valamint irigy mostohatestvére, Rosamund máris felkerültek a legundokabb karakterek listájára, ám az évadból még négy rész hátra van, így korai lenne pálcát törni felettük. Azonban a Bridgerton család karakterei között is vannak olyanok, akiknek már volt lehetőségük bizonyítani, mégis idegzsábát okoznak. Róluk állítottunk össze egy kisebb listát.
Bridgerton család karakterei –Ők a legidegesítőbbek
- Egyes szereplőket eleve idegesítőnek írtak meg.
- Bizonyos, A Bridgerton család karakterei azonban az alkotói szándék ellenére bosszantóak.
A Bridgerton család 5 legidegesítőbb tagja
Az alább felsorolt Bridgerton-karakterek nem feltétlen antagonisták, hisz egy képernyőn megjelenő karakter működése több mindenen elcsúszhat. Lássuk, melyiküktől másznánk egy szépen tapétázott falra!
Eloise Bridgerton
Szívfájdalom a második Bridgerton nővért listánkon látni, hisz az első két évad fénypontját jelentette a kosztümös sorozatnak. Eloise Bridgerton nézők szócsöve volt. Csakhogy négy szezon óta nem haladt semerre a karakterfejlődése, csupán az arroganciája öltött egyre nagyobb méreteket. Mindenkit leszól, aki nem úgy gondolkodik mint ő, vénlányidentitása már-már karikaturisztikus, képmutatása nem ismer határokat. Csak reménykedni tudunk, hogy a következő szezonban végre kezdenek vele valamit.
Cressida Cowper
Ha xenomorf hajviseletei már nem lennének így is elég bosszantóak, Cressida Cowper ezen felül még velejéig romlott is. A beképzelt, minden lében kanál, irigy úrilány motivációiba ugyan kaptunk némi bepillantást az előző évadban, ám ez nem menti fel a felelősség alól. Előszeretettel ékeskedik mások tollaival, ellenben roppant meggondolatlan, bárkin átgázol, aki útjában áll, sokszor még az emberek életét is veszélyeztetve. Már csak ezért is volt kielégítő látni bukását, amikor a Lady Whistledown körüli botrány után nagynénjéhez került vidékre.
Edwina Sharma
Bizonyára mindenkinek volt egy olyan osztálytársa, aki semmiben nem volt különösebben kiemelkedő, de mivel csinos pofija volt, mindenki rajongott érte. Nos, Edwina Sharma az ő képernyős manifesztációjuk. A bájos, kedves lány jobb sorsra lenne érdemes, ám végtelen naivitása és túlzott negédessége miatt minden jelenetet képes kibírhatatlanná tenni. Nincs önálló véleménye, személyiséget nyomokban sem tartalmaz, az érdekérvényesítés szóról pedig egy menetjegy jut eszébe.
Egy kedves, figyelmes férje vágyik, erre a „meg tudom változtatni” jelmondattal igent mond a mindezzel ellentétes Anthony Bridgertonnak. Az ilyen ötletek szoktak csak igazán olajozottan működni!
Nigel Berbrooke
Ha a Bridgerton család karaktereinek idegesítő tagjaira gondolunk, akkor az első évad elkényeztetett pojácája, Nigel Berbrooke is a lista élén landol. A nem szó jelentése értelmezhetetlen számára, türelmetlen, pökhendi, képtelen érzékelni, ha nem kérnek belőle. Igazi mama pici fia ő, aki torz önképe miatt elhiszi magáról, hogy egy igazi főnyeremény, minden egyes jelenetét látva viszketni kezd az ember tenyere. Az pedig továbbra is rejtély, hogy mégis miért akarta Anthony hozzákényszeríteni a húgát. Még szerencse, hogy Lady Whistledown résen volt!
Marina Thompson
„Hogyan írjunk úgy antagonistát, hogy mindenki azt higgye, pozitív karakter?” Ez lehetett az írók ars poeticája, amikor a Feathernigton családnál vendégeskedő lány karakterén dolgoztak. Bár erős, független szereplőnek akarják beállítani, valójában végtelenül önző és cinikus, arról nem is beszélve, hogy bárkit kihasznál. Lekezelő a felé barátsággal közeledő Penelopéval, ám legnagyobb bűne mégis az, amit a lány szerelme, Colin ellen követett el. Ugyanis terhes egy idegen katonától, amikor pedig megtudja, át akarja verni a Bridgerton sarjat, hogy gyorsan az ő gyerekének adhassa el a porontyot. Lady Featherington legnagyobb bűne volt, hogy nem küldte vissza már a Netflix-sorozat elején!
Jól láthattuk, hogy a Bridgerton karaktereinek legkiállhatatlanabb példái sokszor a forgatókönyv csúsztatásai miatt lettek olyanok, amilyenek. Azonban ez mit sem von le a színészek alakításának minőségéből.
