Aki a legtöbb embert ismeri, akit a legtöbben ismernek, mégsem fontos senkinek: ő a „lebegő barát”

A barátság gondolata gyakran az állandóság körül forog, úgy képzeljük el, mint a ride-or-die társ, az örökkévaló barát. Ezek a narratívák megnyugtatóak, mert érzelmi biztonságot, világos szerkezetet és azt a kényelmet kínálják, hogy valakinek mi vagyunk a „barátja”. Viszont a barátságok sokkal összetettebbek: a kapcsolatot inkább egy csillagkép formájában kell elképzelni, mint egy kör. Nem egy állandó ritmus, hanem egy alkalmi lüktetés. Valahol a közelség és az intimitás között él a lebegő barát alakja — az, aki sokakat ismer, akit a legtöbben ismernek, de aki sehová sem tartozik teljesen.

A lebegő barát nem a kívülálló vagy a társadalmilag kirekesztett története — lágyabb, finomabb, észrevétlenebb

Forrás: Digital Vision

A „floater friend”, vagyis az a típusú ember, aki könnyedén lebeg baráti társaságok között, de sosem kötődik szorosan egyhez sem, mostanra tudatos társadalmi szereppé vált. Ezt a jelenséget vegyíti egy új trenddel a TikTok-generáció – ahogy öregszünk (vagy változik az életciklusunk), a baráti elvárások is alakulnak. Két pszichológus szakértő, Irene Levine pszichológus és Hope Kelaher terapeuta szerint ez nem csak normális, hanem sokszor előnyös is lehet az életszakaszok váltakozásában.

Társadalmi nyomás vagy önazonos döntés?

Amióta baráti társaságok léteznek, a lebegő barátok is kóborolnak, arra kényszerülve, hogy inkább egy nagyobb történet mellékszereplőjeként létezzenek, mintsem a társaság fontos tagjaként. Az „akiket meghívnak vacsorára, de nem az ottalvós bulira” típusú barát. Az „eljöhet a buliba, de nem ugyanabban a kocsiban” típusú barát. A popkultúra évtizedeken keresztül a felnőtté válás rítusaként mutatta be a nagy baráti társaságokat, mint az egyetlen esélyt arra, hogy részesei legyünk valami nálunk nagyobbnak. Ott van Khadijah James és a bandája a Living Single-ből. A Jóbarátok Central Perk-csapata vagy John B és a Pogues az Outer Banks sorozatból. Arra kondicionáltak minket, hogy elhiggyük: a tinédzser- és húszas éveinket csakis egy közepesen nagy, eklektikus és kissé egymástól függő barátokból álló körrel lehet igazán megélni. rengetegen hajszolták az érzést, ki jobban, ki kevésbé, és közülük jó néhányan nem érték el a vágyott célt. Ők azok, akik ezeknek a csoportoknak a peremén élnek, csoportról csoportra lebegve, sosem találva valódi bázist.