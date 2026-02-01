Egyre lesújtóbbak a barátságok: a legnagyobb vesztesek a Gen Z férfiak

Hány olyan embert tudnál felhívni, aki ha bajba kerülnél, aki mindent eldobva azonnal rohanna a segítségedre? Ha a számoláshoz két kézre volt szükséged, gratulálunk, átlagon felül teljesítettél barátságból. A legtöbb embernek ugyanis ennél jóval kevesebb igaz barátja van. Mi ennek az oka, és milyen következményekkel nézünk szembe emiatt? Ennek jártunk utána.
Kihalóban lévő barátságok
Számlák, munka, pihenés, mégis ki ér rá mostanában tartós barátságokat ápolni? Egy friss amerikai tanulmány szerint nem sokan, hiszen a kétezer fő bevonásával végzett kutatás eredményei alapján egy felnőtt ma mindössze 3,6 közeli baráttal büszkélkedhet – ez a szám pedig évről évre egyre kisebb lesz. Az elmúlt tíz évben ugyanis a megkérdezettek átlagosan kilenc barátot veszítettek. Az ilyen emberi kapcsolatok lemorzsolódása pedig nem drámai következmények eredménye. A legfőbb okok között a leküzdhetetlen távolság (50 százalék), az élethelyzet-változás (48 százalék) és az egyik fél feladása (40 százalék) szerepel, de 25 százalékuk elismerte, hogy egészen egyszerűen nem maradt már ideje a barátjára. A kutatás arra is rávilágított, hogy a férfiak jóval gyorsabban veszítik el a barátaikat, azok pedig, akik rekordsebességgel sodródnak a teljes magány felé, a Z generációs férfiak, mivel ők évente egy baráttól vesznek búcsút.
Az egészben az a legszomorúbb, hogy nem az igény szűnt meg a barátságra, csupán a mindennapi élet kínál kevesebb lehetőséget a kapcsolatteremtésre. A munkarend, a home office, az ingázás és az algoritmusokkal telezsúfolt digitális élet szépen lassan felfalják azokat az órákat, amiket régen a baráti találkozókra szántunk. A régi barátságok szépen lassan eltűnnek, a helyükre pedig nem jönnek az újak, hiszen, ha a biztos alapokkal rendelkező barátságokra sem volt idő, hogy tudnánk egy friss kapcsolatot megalapozni és ápolni?
Felnőttként már kifejezetten nehéz barátságokat kötni, ráadásul manapság szinte minden online történik
– mondta Kylie Sligar klinikai szakpszichológus a Vice-nak, majd hozzátette, hogy "az új és tartós kapcsolatok kialakításának feltételei között a kezdeményezőkészség, a következetesség és a sebezhetőség vállalása áll", ezt pedig sok felnőtt már nem vállalja.
A barátságok megszűnése nem csupán a társasági élet korlátozottsága szempontjából jelent veszélyt, de a barátok számával a minket megtartó szociális hálónk is csökken. Egyre kevesebb az az ember, akihez fordulhatunk, ha bajba kerülünk, elszomorodunk vagy épp megosztanánk az örömünket. Mi lesz ennek a vége? A teljes elmagányosodás, ami talán a modern élet velejárója.