Egyre lesújtóbbak a barátságok: a legnagyobb vesztesek a Gen Z férfiak

Hány olyan embert tudnál felhívni, aki ha bajba kerülnél, aki mindent eldobva azonnal rohanna a segítségedre? Ha a számoláshoz két kézre volt szükséged, gratulálunk, átlagon felül teljesítettél barátságból. A legtöbb embernek ugyanis ennél jóval kevesebb igaz barátja van. Mi ennek az oka, és milyen következményekkel nézünk szembe emiatt? Ennek jártunk utána.

Lejárt a barátságok ideje? Egy kutatás szerint elindult a folyamat.

Kihalóban lévő barátságok

Számlák, munka, pihenés, mégis ki ér rá mostanában tartós barátságokat ápolni? Egy friss amerikai tanulmány szerint nem sokan, hiszen a kétezer fő bevonásával végzett kutatás eredményei alapján egy felnőtt ma mindössze 3,6 közeli baráttal büszkélkedhet – ez a szám pedig évről évre egyre kisebb lesz. Az elmúlt tíz évben ugyanis a megkérdezettek átlagosan kilenc barátot veszítettek. Az ilyen emberi kapcsolatok lemorzsolódása pedig nem drámai következmények eredménye. A legfőbb okok között a leküzdhetetlen távolság (50 százalék), az élethelyzet-változás (48 százalék) és az egyik fél feladása (40 százalék) szerepel, de 25 százalékuk elismerte, hogy egészen egyszerűen nem maradt már ideje a barátjára. A kutatás arra is rávilágított, hogy a férfiak jóval gyorsabban veszítik el a barátaikat, azok pedig, akik rekordsebességgel sodródnak a teljes magány felé, a Z generációs férfiak, mivel ők évente egy baráttól vesznek búcsút.

Az egészben az a legszomorúbb, hogy nem az igény szűnt meg a barátságra, csupán a mindennapi élet kínál kevesebb lehetőséget a kapcsolatteremtésre. A munkarend, a home office, az ingázás és az algoritmusokkal telezsúfolt digitális élet szépen lassan felfalják azokat az órákat, amiket régen a baráti találkozókra szántunk. A régi barátságok szépen lassan eltűnnek, a helyükre pedig nem jönnek az újak, hiszen, ha a biztos alapokkal rendelkező barátságokra sem volt idő, hogy tudnánk egy friss kapcsolatot megalapozni és ápolni?

Felnőttként már kifejezetten nehéz barátságokat kötni, ráadásul manapság szinte minden online történik

– mondta Kylie Sligar klinikai szakpszichológus a Vice-nak, majd hozzátette, hogy "az új és tartós kapcsolatok kialakításának feltételei között a kezdeményezőkészség, a következetesség és a sebezhetőség vállalása áll", ezt pedig sok felnőtt már nem vállalja.