Ha ezeket tapasztalod, menekülj: 4 árulkodó jel, hogy csak érdekből barátkoznak veled

Amikor valaki hirtelen feltűnik az életedben, és hatalmas hévvel igyekszik magát megkedveltetni veled, akkor érdemes látszólag nyitottan fogadni a közeledést, de azért mégis kezeld fenntartásokkal. Az őszinte barátságok nagyon fontosak minden ember életében, azonban egy olyan „barát” senkinek sem kell, aki csak valamilyen hátsó szándék miatt keresi a társaságodat, azaz érdekből barátkozik veled. Márpedig sajnos vannak olyanok, akik csupán önös érdekből, számításból közelednek felénk, kihasználva a jóindulatunkat vagy az aktuális helyzetünket. De hogyan lehet különbséget tenni a valódi barátság és a sunyi számítás között?

Ha valaki csak érdekből barátkozik, akkor néhány jel segíthet lebuktatni.

Forrás: Westend61

Így szúrd ki, ha valaki önös érdekből barátkozik veled

A hamis barátságok felismerése nem könnyű feladat, hiszen alapvetően az ember azt feltételezi, hogy csak olyan közelít felé, aki ténylegesen érdeklődik a társasága iránt. A valóság ezzel szemben sajnos nem mindig ez. Életünk során számos emberrel kerülünk kapcsolatba, de nem mindenkinek a szándékai őszinték. A valódi barátságok és az érdekkapcsolatok között gyakran nehéz különbséget tenni, hiszen mindkét típusú kapcsolat kezdetben hasonlónak tűnhet. Íme 4 jel, amely segíthet lebuktatni azokat, akiket valamilyen hátsó szándék vezérel.

Csak felszínesen érdekli az életed

Egy érdekbarátot nehéz lebuktatni, mert gondosan figyelnek rá, hogy ne keltsenek rossz benyomást. Amikor összefuttok, akkor érdeklődik a helyzeted iránt, kérdez és figyel, azonban az ördög a részletekben rejlik. Ha egy-egy témába nem kérdez bele, vagy nem adja a jelét annak, hogy mélyebben is szeretné megérteni a problémáidat, vagy az adott élethelyzeted, akkor gondolkodj el, hogy vajon tényleg fontos vagy-e számára.

Csak akkor van jelen az életedben, ha éppen „jól megy”

Ennél egyértelműbb jel nem igazán lehet arra, hogy valaki csak érdekből barátkozik veled. Tipikus érdekbarát az, aki akkor van jelen az életedben, amikor haszna származik belőle. Ha éppen jó állásod van és meghívod ebédelni, fürdőbe vagy egy bulira, akkor mindig azonnal ott terem. Amikor mindez nem elérhető számára, akkor hirtelen lelép: nem keres, nem hív vissza. Az ilyen emberek hajlamosak időről időre újra felbukkani az életedben, ezért légy résen: ne barátkozz vele soha többé!