Phil, a világ leghíresebb mormotálja megjósolta, meddig tart még a tél

Te hallottál már a híres időjárásjós mormotáról? Punxsutawney Phil minden évben reflektorfénybe kerül, mégpedig a mormoták napján és „elárulja”, mikor érkezik a tavasz.

Február 2-án, a mormotanapon az Egyesült Államokban különös rituálé zajlik: az emberek feszülten figyelik, vajon a mormota árnyéka mit üzen a közelgő hetek időjárásáról. A legenda egyszerű. Ha Punxsutawney Phil meglátja az árnyékát, elhúzódik a tél. Ha nem, korai tavasz érkezik.

Punxsutawney Phil, az időjós mormota idén meglátta az árnyékát
Punxsutawney Phil meglátta az árnyékát

Hétfő reggel ismét reflektorfénybe került a világ talán leghíresebb rágcsálója. Punxsutawney Philt, az időjárás ikonikus jósát kihúzták meleg üregéből, hogy a fagyos pennsylvaniai hajnalban megtegye éves jóslatát. Phil meglátta az árnyékát – írja a CNN.  A hagyomány szerint ez egyet jelent azzal: még hat hét tél vár ránk. Phil a pennsylvaniai Punxsutawney városában él, és az 1800-as évek vége óta jósol, tehát a történet szerint mindig is volt egy Phil. Hogy ez pontosan hány mormotagenerációt jelent, nem tudni. Azt azonban igen, hogy Philnek időközben konkurenciája is akadt, a New York-i Chuck és kettejük véleménye nem mindig egyezik. 

Tudomány versus Phil

A valóság azonban kevésbé misztikus. A csillagászati tél minden évben a tavaszi napéjegyenlőségkor ér véget, idén március 20-án, függetlenül attól, mit látott Phil hétfő hajnalban. Az időjárás viszont gyakran fittyet hány a naptárra, és úgy tűnik, Philre is.

Phil jóslatát várni hagyomány, szórakoztató folklór és közösségi élmény. Minden évben milliók figyelik, mit „mond” a mormota, mintha egy pillanatra jólesne hinni abban, hogy a tél végét egy kis szőrös állat árulja el. A mormotanap egy filmben, az 1993-as Idétlen Időkigben is központi szerepet kapott.

 

