2026.02.04.
A Reszkessetek, betörők! Kate McCallistereként megismert színésznő még nem volt anya, amikor a filmeket forgatták. Ennek lennére volt egy mondat, amit Catherine O'Hara nehezen mondott ki filmbéli fiának, Kevinnek.

Az egész világ gyászolja Catherine O'Hara színésznőt, akit egykor a Reszkessetek, betörők! filmekben zárt a szívébe minden filmrajongó. Úgy tudni azonban volt egy jelenet a forgatás során, amit a színésznő nagyon nehezen játszott el. 

Catherine O'Hara a Reszkessetek, betörők! forgatásáról beszélt

„Volt az a jelenet, amikor fel kellett rángatnom a padlásra, hogy ott aludjon mert rosszul viselkedett és itt csupa rossz dolgot mond a családról, mire én mondom: 'Nagyon bánatos lennél, ha felébrednél holnap és nem lenne családod', mire ő azt mondja: 'Egy cseppet sem'. Erre pedig azt kellett mondanom: 'Akkor kívánd fennhangon, talán szerencséd lesz!'. Ez borzasztó nehéz volt, mert arra gondoltam, hogy hogy mondhat bárki ilyen csúnya dolgot ennek a gyönyörű gyermeknek” nyilatkozta Catherine O'Hara, amikor filmbéli fia, Macaulay Culkin 2023-ban csillagot kapott a Hírességek sétányán. 

A színésznő és Culkin a Reszkessetek, betörők! forgatásai után is nagyon jóban maradtak, Macaulay Catherine-t a második édesanyjaként emlegette. O'Hara halála összetörte, megható posztban búcsúzott tőle

Catherine O'Hara 2026. január 30-án reggel halt meg. Úgy tudni hajnalban hívták a 911-et, mivel a színésznő légzési nehézségekkel küzdött. Kórházba vitték, ahol nem sokkal később meghalt. Férje és gyerekei, valamint egész Hollywood gyászolja. Úgy tudni, betegségét titkolták, csupán férje, Bo Welch tudta, hogy nagy a baj. 

