Az egész világ gyászolja Catherine O'Hara színésznőt, akit egykor a Reszkessetek, betörők! filmekben zárt a szívébe minden filmrajongó. Úgy tudni azonban volt egy jelenet a forgatás során, amit a színésznő nagyon nehezen játszott el.

John Heard, mint Peter McCallister és Catherine O'Hara Kate McCallister szerepében.

Forrás: Northfoto

Catherine O'Hara a Reszkessetek, betörők! forgatásáról beszélt

„Volt az a jelenet, amikor fel kellett rángatnom a padlásra, hogy ott aludjon mert rosszul viselkedett és itt csupa rossz dolgot mond a családról, mire én mondom: 'Nagyon bánatos lennél, ha felébrednél holnap és nem lenne családod', mire ő azt mondja: 'Egy cseppet sem'. Erre pedig azt kellett mondanom: 'Akkor kívánd fennhangon, talán szerencséd lesz!'. Ez borzasztó nehéz volt, mert arra gondoltam, hogy hogy mondhat bárki ilyen csúnya dolgot ennek a gyönyörű gyermeknek” − nyilatkozta Catherine O'Hara, amikor filmbéli fia, Macaulay Culkin 2023-ban csillagot kapott a Hírességek sétányán.

Macaulay Culkin 2023-ban csillagot kapott a Hírességek sétányán.

Forrás: Getty Images North America

A színésznő és Culkin a Reszkessetek, betörők! forgatásai után is nagyon jóban maradtak, Macaulay Catherine-t a második édesanyjaként emlegette. O'Hara halála összetörte, megható posztban búcsúzott tőle.

Catherine O'Hara 2026. január 30-án reggel halt meg. Úgy tudni hajnalban hívták a 911-et, mivel a színésznő légzési nehézségekkel küzdött. Kórházba vitték, ahol nem sokkal később meghalt. Férje és gyerekei, valamint egész Hollywood gyászolja. Úgy tudni, betegségét titkolták, csupán férje, Bo Welch tudta, hogy nagy a baj.

@life.hu_official Elhunyt Catherine O'Hara, a Reszkessetek, betörők! sztárja A TMZ értesülései szerint a Golden Globe- és kétszeres Emmy-díjas ikon január 30-án hunyt el, a halál pontos okáról azonban egyelőre nem közöltek információt. Catherine O’Hara 71 éves volt. #life #catherineohara #homealone #hollywood #elhunyt #gyász #színésznő #beetlejuice #thelastofus ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: