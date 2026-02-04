Shieldmaidens − A viking női harcosok legendája és rejtélye

A Vikingek című sorozat emblematikus szereplői a pajzsot viselő harcos asszonyok, akik Lagertha Lothbookkal az élükön vonultak csatába. A kosztümös széria alapján a barbár normann seregekben rengeteg nő, angolul shieldmaiden vett részt, akiknek nevét egész Európa rettegte. De vajon mi lehet igaz a viking női harcosok históriájából? A valóságban is vagy csupán az északi sagák lapjain léteztek? Utánajártunk az egyik legérdekesebb történelmi rejtélynek!
Shieldmaiden történelem:
- A normannoknál több joguk volt a nőknek, mint más társadalmakban: válhattak, örökölhettek, birtokolhattak.
- Számos északi sagában szerepelnek viking női harcosok, történetüket a mitológia inspirálta.
- Kerültek elő régészeti bizonyítékok harcos lányokról.
- Valószínű, hogy léteztek shieldmaidenek, viszont ritkák voltak.
Viking női harcosok a mítoszokban
A pogány viking társadalomban a nőknek szélesebb jogköre volt, mint a korabeli keresztény országokban. Földet birtokolhattak, vagyont örökölhettek, részt vettek a farmok irányításában – különösen amikor férjeik portyáztak –, valamint válást is kezdeményezhettek. Ennek tudatában talán nem is olyan elrugaszkodott elképzelés a viking női harcosok jelensége, hiszen ha örökölhettek, miért is ne harcolhattak volna a harctéren?
A skandináv folklórnak gyakori szereplői a harcos asszonyok, akik közül talán a Vikingek sorozatból ismerős Lagertha a legismertebb. Története a 12. századi Gesta Danorumban elevenedik meg, amiben Norvégiát védte a betolakodóktól, később pedig Ragnar Lothbrook oldalán harcolt, akihez aztán feleségül is ment. Válásuk után önálló uralkodóvá vált, ám amikor egykori szerelme bajba került, flottája élén azonnal a segítségére sietett.
Kevésbé ismert, ám ugyanilyen érdekes történet főszereplője Hervor, aki a Hervarar saga ok Heiðreks lapjain tűnik fel. Egy rettegett berserker lánya volt, aki apja halála után eltökélte, hogy annak visszaszerzi elátkozott kardját a Thyrfinget. A fegyverrel az oldalán ő maga is félelmetes harcossá vált, ám az átok lesújtott rá, és meghalt. További említendő példa a Vorsunga-saga Brynhildrje, akit egy tűzgyűrű védett és Sigurdhoz kötött.
Csakhogy a pajzsot viselő női harcosokról szóló írások jószerivel 12-14. századi alkotások, amelyek olykor évszázadokkal a viking kor (kb. 793 és 1066 között) után keletkeztek.
Korabeli források nem tesznek említést róluk, akik pedig sagákban szerepelnek, mitológiai elemekkel vannak vegyítve. Történetük a szájhagyomány útján terjedt, alakjuk számos egyezést mutat a valkűrökkel. Érdekesség, hogy a szkíta, illetve szarmata mondákban is szerepelnek harcos nők, ami bizonyítja, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó. A skandináv folklór shieldmaidenjei a bátorság, önállóság, valamint a konvencióktól való elszakadást testesítik meg.
Shieldmaidenek: a történelem harcos lányai
Régóta dúl a vita a történészek között az északi harcos lányok létezéséről: az egyik tábor váltig állítja, hogy léteztek, míg a másik hevesen tagadja.
A viking női harcosokról szóló történetek jelentős része tehát jórészt mítosz, azonban mégsem lehet őket fikciónak nevezni. Már ókori római forrásokban is tesznek említést harcoló germán nőkről. Egy bizánci történész, John Skylitzes szintén megdöbbenve jegyezte le, hogy miután Dorosztolonnál csatát vesztett a Kijevi Rusz Bizánc ellen, a varég hadifoglyok között nők is voltak.
Régészeti bizonyítékok is alátámasztják létezésüket. 1870-ben egy olyan viking harcos sírját tárták föl a Svédországi Birka településen, akiről a DNS vizsgálat később bebizonyította, hogy nő volt. Több más olyan nő sírját is feltárték, akik mellé fegyverek voltak temetve, bár azok pontos okát még nem sikerült megfejteni.
Léteztek viking női harcosok?
Legenda vagy valóság? Mint oly sok esetben, az igazság most is valahol a kettő között helyezkedik el. Van régészeti bizonyíték a sagák női harcosaira, történetírók is tettek róluk említést, viszont szerepük és számuk jelentősen kisebb, mint amit a filmek, sorozatok sugallnak. Valószínűleg léteztek – létezhettek – viszont nagyon ritkán fordultak elő.
