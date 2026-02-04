Shieldmaidens − A viking női harcosok legendája és rejtélye

A Vikingek című sorozat emblematikus szereplői a pajzsot viselő harcos asszonyok, akik Lagertha Lothbookkal az élükön vonultak csatába. A kosztümös széria alapján a barbár normann seregekben rengeteg nő, angolul shieldmaiden vett részt, akiknek nevét egész Európa rettegte. De vajon mi lehet igaz a viking női harcosok históriájából? A valóságban is vagy csupán az északi sagák lapjain léteztek? Utánajártunk az egyik legérdekesebb történelmi rejtélynek!

A viking női harcosok létezése vitatott téma történész körökben.

Forrás: Getty Images

Shieldmaiden történelem: A normannoknál több joguk volt a nőknek, mint más társadalmakban: válhattak, örökölhettek, birtokolhattak.

Számos északi sagában szerepelnek viking női harcosok, történetüket a mitológia inspirálta.

Kerültek elő régészeti bizonyítékok harcos lányokról.

Valószínű, hogy léteztek shieldmaidenek, viszont ritkák voltak.

Viking női harcosok a mítoszokban

A pogány viking társadalomban a nőknek szélesebb jogköre volt, mint a korabeli keresztény országokban. Földet birtokolhattak, vagyont örökölhettek, részt vettek a farmok irányításában – különösen amikor férjeik portyáztak –, valamint válást is kezdeményezhettek. Ennek tudatában talán nem is olyan elrugaszkodott elképzelés a viking női harcosok jelensége, hiszen ha örökölhettek, miért is ne harcolhattak volna a harctéren?

A skandináv folklórnak gyakori szereplői a harcos asszonyok, akik közül talán a Vikingek sorozatból ismerős Lagertha a legismertebb. Története a 12. századi Gesta Danorumban elevenedik meg, amiben Norvégiát védte a betolakodóktól, később pedig Ragnar Lothbrook oldalán harcolt, akihez aztán feleségül is ment. Válásuk után önálló uralkodóvá vált, ám amikor egykori szerelme bajba került, flottája élén azonnal a segítségére sietett.

Az egyik legismertebb normann női harcos Lagertha volt.

Forrás: Getty Images

Kevésbé ismert, ám ugyanilyen érdekes történet főszereplője Hervor, aki a Hervarar saga ok Heiðreks lapjain tűnik fel. Egy rettegett berserker lánya volt, aki apja halála után eltökélte, hogy annak visszaszerzi elátkozott kardját a Thyrfinget. A fegyverrel az oldalán ő maga is félelmetes harcossá vált, ám az átok lesújtott rá, és meghalt. További említendő példa a Vorsunga-saga Brynhildrje, akit egy tűzgyűrű védett és Sigurdhoz kötött.

Csakhogy a pajzsot viselő női harcosokról szóló írások jószerivel 12-14. századi alkotások, amelyek olykor évszázadokkal a viking kor (kb. 793 és 1066 között) után keletkeztek.

Korabeli források nem tesznek említést róluk, akik pedig sagákban szerepelnek, mitológiai elemekkel vannak vegyítve. Történetük a szájhagyomány útján terjedt, alakjuk számos egyezést mutat a valkűrökkel. Érdekesség, hogy a szkíta, illetve szarmata mondákban is szerepelnek harcos nők, ami bizonyítja, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó. A skandináv folklór shieldmaidenjei a bátorság, önállóság, valamint a konvencióktól való elszakadást testesítik meg.