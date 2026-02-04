Ónos eső miatt adtak ki riasztást, de ez még nem minden: ha teheted, ne ma indulj útnak!

Ha van olyan idő, amikor a kutyát se verik ki, ez a mai biztosan olyan. Esernyő, vízálló cipő ma alap, az ónos eső pedig még veszélyessé is teszi a közlekedést.

Ónos eső miatt csúsznak az utak.

Forrás: Shutterstock

A HungaroMet Pest és Veszprém vármegyében ónos esőre adott ki első fokú riasztást szerdán reggel. Az ónos eső mellett helyenként saras eső és sivatagi por is hullik majd. Megkezdődött az enyhülés, a déli országrészben a csúcsérték 12 fok is lehet – írja előrejelzésében a Köpönyeg.

Az ónos eső kialakulása egy sajátos hőmérsékleti rétegződés eredménye. A magasabban fekvő légrétegekben fagypont feletti a levegő, így a csapadék eső formájában indul el a felhőkből. A felszín közelében viszont már 0 Celsius-fok alatti hőmérséklet uralkodik, ezért az esőcseppek túlhűtött állapotban érkeznek meg. Amint ezek a cseppek hideg felülethez – úthoz, járdához, fához vagy akár vezetékhez – érnek, azonnal megfagynak, és egy vékony, de rendkívül síkos jégréteget képeznek. Ez a jég nem szemcsés vagy érdes, hanem sima, üvegszerű bevonat, ami különösen alattomos: sokszor csak akkor vesszük észre a jelenlétét, amikor már megtörtént a baj.

A hó szerelmesei hoppon maradnak

A télimádóknak csalódniuk kell, a tegnap leesett hó mára latyakká vált, a legtöbb városban olvad. A hegyekben azonban még jóideig csodálhatjuk a fehér tájat, de lassan ott is megindul az olvadás.

A tegnap leesett hó ma elolvad.

Forrás: Olvasói fotó

