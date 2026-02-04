Ónos eső miatt adtak ki riasztást, de ez még nem minden: ha teheted, ne ma indulj útnak!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.02.04.
Olyan időjárásra ébredtünk, hogy legszívesebben az ablakon se néznénk ki. A havazást eső, ónos eső váltotta fel.

Ha van olyan idő, amikor a kutyát se verik ki, ez a mai biztosan olyan. Esernyő, vízálló cipő ma alap, az ónos eső pedig még veszélyessé is teszi a közlekedést. 

Forrás: Shutterstock

Ónos eső miatt csúsznak az utak

A HungaroMet Pest és Veszprém vármegyében ónos esőre adott ki első fokú riasztást szerdán reggel. Az ónos eső mellett helyenként saras eső és sivatagi por is hullik majd. Megkezdődött az enyhülés, a déli országrészben a csúcsérték 12 fok is lehet – írja előrejelzésében a Köpönyeg.

Az ónos eső kialakulása egy sajátos hőmérsékleti rétegződés eredménye. A magasabban fekvő légrétegekben fagypont feletti a levegő, így a csapadék eső formájában indul el a felhőkből. A felszín közelében viszont már 0 Celsius-fok alatti hőmérséklet uralkodik, ezért az esőcseppek túlhűtött állapotban érkeznek meg. Amint ezek a cseppek hideg felülethez – úthoz, járdához, fához vagy akár vezetékhez – érnek, azonnal megfagynak, és egy vékony, de rendkívül síkos jégréteget képeznek. Ez a jég nem szemcsés vagy érdes, hanem sima, üvegszerű bevonat, ami különösen alattomos: sokszor csak akkor vesszük észre a jelenlétét, amikor már megtörtént a baj.

A hó szerelmesei hoppon maradnak

A télimádóknak csalódniuk kell, a tegnap leesett hó mára latyakká vált, a legtöbb városban olvad. A hegyekben azonban még jóideig csodálhatjuk a fehér tájat, de lassan ott is megindul az olvadás. 

A tegnap leesett hó ma elolvad.
Forrás: Olvasói fotó

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Phil, a világ leghíresebb mormotája megjósolta, meddig tart még a tél

Te hallottál már a híres időjárásjós mormotáról? Punxsutawney Phil minden évben reflektorfénybe kerül, mégpedig a mormoták napján és „elárulja”, mikor érkezik a tavasz.

Te tudtad miért ónos eső az ónos eső? Van bármi köze az ónhoz? Most eláruljuk

A neve sokakat megtéveszt, pedig nem kémiai különlegességről van szó. Az ónos eső az egyik legveszélyesebb időjárási jelenség, amely szinte láthatatlanul bénítja meg a közlekedést és borít mindent jégpáncél alá.

Így vezess ónos esőben, hogy elkerüld a balesetet

Az elkövetkező napokban nem kímél minket az időjárás. A riasztás ónos esőre szól, de a szakemberek szerint a következő napokban még hó is hullhat, ezért nem árt felkészülnünk a csúszós utakra.

 

