„Inkább azt bánom meg, amit nem vettem meg” – Interjú Lissák Laurával az impulzusvásárlásról

Szabolcs László
Hajdu Viktória
2026.02.04.
A „hétköznapi bűnök” mindenkit megkísértenek. Lissák Laura mesélt nekünk az impulzusvásárlásról, és arról, hogy ez miként hat rá.

Lissák Laura új szerepben tér vissza a képernyőre: A Nagy Duett, Duett Backstage néven futó háttérműsorának lesz a riportere. A kamera előtti magabiztosság mellett azonban van egy másik terület is, ahol teljesen önazonos: a divat.

Amikor a vásárlás nem bűn, hanem öröm - Lissák Laura interjú

  • Lissák Laura lesz a Duett Backstage műsorvezetője
  • Az impulzusvásárlás mindenkit érintő probléma
  • A divat igazi terápia a számára

Lissák Laura nem titkolja, hogy nála az impulzusvásárlás régóta az élet része.

„Az az igazság, hogy az elmúlt években nem tartoztam a tudatos vásárlók körébe, nagyon sok impulzusvásárlást követtem el, és még most is bele-belefutok egy-egy ilyenbe.”

Laura, sok más nővel ellentétben azonban nem ostorozza magát emiatt, sőt.

„Én ezt nem élem meg negatívan. Számomra a vásárlás boldogságot okoz, az érzés, hogy az adott dolgot meg tudtam magamnak venni.”

Úgy érzi, a divat számára kikapcsolódás, egyfajta jutalom, ami feltölti.

Divat, mint terápia

„Imádom a divatot, teljesen kikapcsol, minden részét nagyon szeretem.” – mondja Laura, aki nem követ szigorú stílusirányzatokat. Sokkal fontosabb számára az önazonosság. „Minden nap az a célom, hogy jól érezzem magam az adott szettben.”

Az öltözködés nála tudatos jelenlét. Figyel arra, mit vesz fel, hogyan kombinál, és azt vallja, ha jól érzi magát a ruháiban, az az egész napjára hatással van.

„Ha jól vagyok a bőrömben, az összességében hozzátesz a napomhoz.”

Tudatosabb lett, de nem szigorúbb

Bár az impulzusvásárlás továbbra is jelen van, Laura ma már más szemmel néz a ruhatárára.

„Egyre tudatosabban próbálom összeállítani a gardróbomat.”

Nem kapszulagardróbban gondolkodik, mint Miranda Priestly, inkább abban, hogy egy-egy darab többféleképpen is működjön.

„Olyan ruhákat próbálok megvenni, amiket nemcsak egy bizonyos cipőhöz vagy kabáthoz tudok felvenni, hanem több alkalommal is.”  Ez számára a tudatosság. Nem a lemondás, hanem a jobb döntések.

„Nem azt bánom meg, amit megvettem”

Laura különösen őszinte abban, hogy hogyan éli meg a csábító vásárlásokat érzelmi szinten. „Nem szoktam megbánni, ha megveszek valamit. Inkább azt bánom meg, ha nem veszem meg.”

Tisztában van vele, hogy a hirtelen döntések nem mindig ideálisak, de realistán látja a mai világot. „Manapság annyi a felület és annyi külső inger ér minket, hogy ez szinte elkerülhetetlen.” Szerinte a kulcs nem a tiltás, hanem az egyensúly.

Impulzusból magabiztosság – A képernyőn is

A divat iránti szenvedély és az önazonos megjelenés különösen fontos Laura új televíziós szerepében is. A Nagy Duett háttérműsorában a készülő interjúk és exkluzív kulisszatartalmak mellett a riporter személyének megjelenése és kisugárzása sem elhanyagolható.

