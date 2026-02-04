„Inkább azt bánom meg, amit nem vettem meg” – Interjú Lissák Laurával az impulzusvásárlásról

Lissák Laura új szerepben tér vissza a képernyőre: A Nagy Duett, Duett Backstage néven futó háttérműsorának lesz a riportere. A kamera előtti magabiztosság mellett azonban van egy másik terület is, ahol teljesen önazonos: a divat.
Amikor a vásárlás nem bűn, hanem öröm - Lissák Laura interjú
- Lissák Laura lesz a Duett Backstage műsorvezetője
- Az impulzusvásárlás mindenkit érintő probléma
- A divat igazi terápia a számára
Lissák Laura nem titkolja, hogy nála az impulzusvásárlás régóta az élet része.
„Az az igazság, hogy az elmúlt években nem tartoztam a tudatos vásárlók körébe, nagyon sok impulzusvásárlást követtem el, és még most is bele-belefutok egy-egy ilyenbe.”
Laura, sok más nővel ellentétben azonban nem ostorozza magát emiatt, sőt.
„Én ezt nem élem meg negatívan. Számomra a vásárlás boldogságot okoz, az érzés, hogy az adott dolgot meg tudtam magamnak venni.”
Úgy érzi, a divat számára kikapcsolódás, egyfajta jutalom, ami feltölti.
Divat, mint terápia
„Imádom a divatot, teljesen kikapcsol, minden részét nagyon szeretem.” – mondja Laura, aki nem követ szigorú stílusirányzatokat. Sokkal fontosabb számára az önazonosság. „Minden nap az a célom, hogy jól érezzem magam az adott szettben.”
Az öltözködés nála tudatos jelenlét. Figyel arra, mit vesz fel, hogyan kombinál, és azt vallja, ha jól érzi magát a ruháiban, az az egész napjára hatással van.
„Ha jól vagyok a bőrömben, az összességében hozzátesz a napomhoz.”
Tudatosabb lett, de nem szigorúbb
Bár az impulzusvásárlás továbbra is jelen van, Laura ma már más szemmel néz a ruhatárára.
„Egyre tudatosabban próbálom összeállítani a gardróbomat.”
Nem kapszulagardróbban gondolkodik, mint Miranda Priestly, inkább abban, hogy egy-egy darab többféleképpen is működjön.
„Olyan ruhákat próbálok megvenni, amiket nemcsak egy bizonyos cipőhöz vagy kabáthoz tudok felvenni, hanem több alkalommal is.” Ez számára a tudatosság. Nem a lemondás, hanem a jobb döntések.
„Nem azt bánom meg, amit megvettem”
Laura különösen őszinte abban, hogy hogyan éli meg a csábító vásárlásokat érzelmi szinten. „Nem szoktam megbánni, ha megveszek valamit. Inkább azt bánom meg, ha nem veszem meg.”
Tisztában van vele, hogy a hirtelen döntések nem mindig ideálisak, de realistán látja a mai világot. „Manapság annyi a felület és annyi külső inger ér minket, hogy ez szinte elkerülhetetlen.” Szerinte a kulcs nem a tiltás, hanem az egyensúly.
Impulzusból magabiztosság – A képernyőn is
A divat iránti szenvedély és az önazonos megjelenés különösen fontos Laura új televíziós szerepében is. A Nagy Duett háttérműsorában a készülő interjúk és exkluzív kulisszatartalmak mellett a riporter személyének megjelenése és kisugárzása sem elhanyagolható.
