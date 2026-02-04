„Inkább azt bánom meg, amit nem vettem meg” – Interjú Lissák Laurával az impulzusvásárlásról

Lissák Laura új szerepben tér vissza a képernyőre: A Nagy Duett, Duett Backstage néven futó háttérműsorának lesz a riportere. A kamera előtti magabiztosság mellett azonban van egy másik terület is, ahol teljesen önazonos: a divat.

Lissák Laura a vásárlásról és a divatról mesélt nekünk.

Forrás: MW Bulvár

Amikor a vásárlás nem bűn, hanem öröm - Lissák Laura interjú Lissák Laura lesz a Duett Backstage műsorvezetője

Az impulzusvásárlás mindenkit érintő probléma

A divat igazi terápia a számára

Lissák Laura nem titkolja, hogy nála az impulzusvásárlás régóta az élet része.

„Az az igazság, hogy az elmúlt években nem tartoztam a tudatos vásárlók körébe, nagyon sok impulzusvásárlást követtem el, és még most is bele-belefutok egy-egy ilyenbe.”

Laura, sok más nővel ellentétben azonban nem ostorozza magát emiatt, sőt.

„Én ezt nem élem meg negatívan. Számomra a vásárlás boldogságot okoz, az érzés, hogy az adott dolgot meg tudtam magamnak venni.”

Úgy érzi, a divat számára kikapcsolódás, egyfajta jutalom, ami feltölti.

Divat, mint terápia

„Imádom a divatot, teljesen kikapcsol, minden részét nagyon szeretem.” – mondja Laura, aki nem követ szigorú stílusirányzatokat. Sokkal fontosabb számára az önazonosság. „Minden nap az a célom, hogy jól érezzem magam az adott szettben.”

Az öltözködés nála tudatos jelenlét. Figyel arra, mit vesz fel, hogyan kombinál, és azt vallja, ha jól érzi magát a ruháiban, az az egész napjára hatással van.

„Ha jól vagyok a bőrömben, az összességében hozzátesz a napomhoz.”

Tudatosabb lett, de nem szigorúbb

Bár az impulzusvásárlás továbbra is jelen van, Laura ma már más szemmel néz a ruhatárára.

„Egyre tudatosabban próbálom összeállítani a gardróbomat.”

Nem kapszulagardróbban gondolkodik, mint Miranda Priestly, inkább abban, hogy egy-egy darab többféleképpen is működjön.



„Olyan ruhákat próbálok megvenni, amiket nemcsak egy bizonyos cipőhöz vagy kabáthoz tudok felvenni, hanem több alkalommal is.” Ez számára a tudatosság. Nem a lemondás, hanem a jobb döntések.

„Nem azt bánom meg, amit megvettem”

Laura különösen őszinte abban, hogy hogyan éli meg a csábító vásárlásokat érzelmi szinten. „Nem szoktam megbánni, ha megveszek valamit. Inkább azt bánom meg, ha nem veszem meg.”