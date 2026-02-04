A semmittevés művészete – a niksen, a hygge és az ikigai árnyékában

Egy olyan világban, ahol a „nem csinálok semmit” vallomás szinte bűnnek számít, egyre többen érzik úgy, hogy elfáradtak a folyamatos teljesítménykényszertől. Nem véletlen, hogy az elmúlt években olyan életfilozófiák kerültek reflektorfénybe, mint az ikigai, a hygge vagy a holland niksen – mindegyik másképp, de ugyanarra emlékeztet: nem csak akkor vagyunk értékesek, ha állandóan csinálunk valamit. Ez a cikk a semmittevés filozófiáját, azon belül is a niksen világát járja körül, és megmutatja, miért válhat a modern élet egyik legfontosabb ellensúlyává.

Mit csinálsz? Semmit. Tegnap is azt csináltad. Ja, még nem fejeztem be. Niksen.

Forrás: Shutterstock

Mi az a niksen? – a semmittevés forradalma Hollandiából

A niksen jelentése egyszerűnek tűnik: semmit sem csinálni. Nem lustálkodásról, nem céltalan képernyőbámulásról van szó, hanem tudatos semmittevésről.

A niksen lényege: cél és haszon nélküli időtöltés,

mentális pihenés,

az elme szabad elkalandozása.

Ez lehet az ablakon kifelé nézés, zenehallgatás, láblógatás vagy egyszerűen az az állapot, amikor azt mondjuk: „Most nem akarok semmit csinálni”.

Ez a hozzáállás sokak számára felszabadító, másokban viszont szorongást kelt. Hiszen mit kezdjünk azzal az érzéssel, amikor „nem tudok semmit se csinálni”, és nincs is kedvem?

A niksen erre ad választ: nem kell mindig valamit csinálni. A semmittevés igenis nagyon hasznos.

Nem mindfulness, nem meditáció – hanem nem csinálni semmit

Fontos különbség, hogy a niksen nem mindfulness, és nem is meditáció. Míg a mindfulness a jelenlétről szól, addig a niksen inkább a tudatos nem-jelenlét.

Nem figyeljük a légzésünket, nem irányítjuk a gondolatainkat. Hagyjuk, hogy jöjjenek-menjenek. Ez az állapot az agy úgynevezett alapértelmezett hálózatát aktiválja, amely:

segíti a kreatív gondolkodást,

csökkenti a stresszt,

támogatja az érzelmi feldolgozást.

Nem véletlen, hogy sokan a niksent a semmittevés művészetének nevezik.

Hygge, ikigai, niksen – mi a különbség?

A slow life mozgalom több nemzeti változatot is kitermelt.

Mi a hygge, és mi a hygge jelentése? A hygge dán életérzés, amely az otthonosságra, meghittségre épít. A hygge stílus gyertyafényről, puha takarókról, baráti beszélgetésekről szól – vagyis a hygge otthon elsősorban élmény- és kapcsolatorientált.

Mi az ikigai? Az ikigai jelentése japán eredetű: az élet értelme, az, amiért reggel érdemes felkelni. Az ikigai magyarul gyakran úgy jelenik meg, mint hivatás, küldetés vagy belső motiváció. A kérdés: mi az ikigai, ami hosszú távon értelmet ad az életünknek?

És hol jön a képbe a niksen? A niksen nem célt keres, nem boldogságot épít, nem értelmet kutat. Egyszerűen teret ad az ürességnek. Ebben rejlik az ereje és ezért illeszkedik mégis a slow life gondolkodásba.

A semmittevés nem lustaság

A semmittevés negatív megítélése mélyen belénk ivódott. Gyakran az elfoglaltságot azonosítjuk az értékességgel. Pedig a niksen nem azt jelenti, hogy elmenekülünk a feladataink elől.

A különbség: lustaság: halogatás, bűntudat, passzív képernyőhasználat

niksen: tudatos döntés a mentális feltöltődés mellett

Ezért vált a niksen sokak szemében a semmittevés forradalmává.

Olga Mecking és a niksenkönyv

A niksen világszintű ismertségéhez nagyban hozzájárult Olga Mecking holland író és pszichológus. A Niksen – a semmittevés holland művészete című műve 2019-ben robbant be a köztudatba. Olga Mecking értelmezése szerint a semmittevés nem időpazarlás, hanem mentális szükséglet. A könyv – sok más slow life műhöz hasonlóan – arra ösztönöz, hogy újragondoljuk a munkához és pihenéshez való viszonyunkat.