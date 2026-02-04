A semmittevés művészete – a niksen, a hygge és az ikigai árnyékában

Egy olyan világban, ahol a „nem csinálok semmit” vallomás szinte bűnnek számít, egyre többen érzik úgy, hogy elfáradtak a folyamatos teljesítménykényszertől. Nem véletlen, hogy az elmúlt években olyan életfilozófiák kerültek reflektorfénybe, mint az ikigai, a hygge vagy a holland niksen – mindegyik másképp, de ugyanarra emlékeztet: nem csak akkor vagyunk értékesek, ha állandóan csinálunk valamit. Ez a cikk a semmittevés filozófiáját, azon belül is a niksen világát járja körül, és megmutatja, miért válhat a modern élet egyik legfontosabb ellensúlyává.
Mi az a niksen? – a semmittevés forradalma Hollandiából
A niksen jelentése egyszerűnek tűnik: semmit sem csinálni. Nem lustálkodásról, nem céltalan képernyőbámulásról van szó, hanem tudatos semmittevésről.
A niksen lényege:
- cél és haszon nélküli időtöltés,
- mentális pihenés,
- az elme szabad elkalandozása.
Ez lehet az ablakon kifelé nézés, zenehallgatás, láblógatás vagy egyszerűen az az állapot, amikor azt mondjuk: „Most nem akarok semmit csinálni”.
Ez a hozzáállás sokak számára felszabadító, másokban viszont szorongást kelt. Hiszen mit kezdjünk azzal az érzéssel, amikor „nem tudok semmit se csinálni”, és nincs is kedvem?
A niksen erre ad választ: nem kell mindig valamit csinálni. A semmittevés igenis nagyon hasznos.
Nem mindfulness, nem meditáció – hanem nem csinálni semmit
Fontos különbség, hogy a niksen nem mindfulness, és nem is meditáció. Míg a mindfulness a jelenlétről szól, addig a niksen inkább a tudatos nem-jelenlét.
Nem figyeljük a légzésünket, nem irányítjuk a gondolatainkat. Hagyjuk, hogy jöjjenek-menjenek. Ez az állapot az agy úgynevezett alapértelmezett hálózatát aktiválja, amely:
- segíti a kreatív gondolkodást,
- csökkenti a stresszt,
- támogatja az érzelmi feldolgozást.
Nem véletlen, hogy sokan a niksent a semmittevés művészetének nevezik.
Hygge, ikigai, niksen – mi a különbség?
A slow life mozgalom több nemzeti változatot is kitermelt.
Mi a hygge, és mi a hygge jelentése? A hygge dán életérzés, amely az otthonosságra, meghittségre épít. A hygge stílus gyertyafényről, puha takarókról, baráti beszélgetésekről szól – vagyis a hygge otthon elsősorban élmény- és kapcsolatorientált.
Mi az ikigai? Az ikigai jelentése japán eredetű: az élet értelme, az, amiért reggel érdemes felkelni. Az ikigai magyarul gyakran úgy jelenik meg, mint hivatás, küldetés vagy belső motiváció. A kérdés: mi az ikigai, ami hosszú távon értelmet ad az életünknek?
És hol jön a képbe a niksen? A niksen nem célt keres, nem boldogságot épít, nem értelmet kutat. Egyszerűen teret ad az ürességnek. Ebben rejlik az ereje és ezért illeszkedik mégis a slow life gondolkodásba.
A semmittevés nem lustaság
A semmittevés negatív megítélése mélyen belénk ivódott. Gyakran az elfoglaltságot azonosítjuk az értékességgel. Pedig a niksen nem azt jelenti, hogy elmenekülünk a feladataink elől.
A különbség:
- lustaság: halogatás, bűntudat, passzív képernyőhasználat
- niksen: tudatos döntés a mentális feltöltődés mellett
Ezért vált a niksen sokak szemében a semmittevés forradalmává.
Olga Mecking és a niksenkönyv
A niksen világszintű ismertségéhez nagyban hozzájárult Olga Mecking holland író és pszichológus. A Niksen – a semmittevés holland művészete című műve 2019-ben robbant be a köztudatba. Olga Mecking értelmezése szerint a semmittevés nem időpazarlás, hanem mentális szükséglet. A könyv – sok más slow life műhöz hasonlóan – arra ösztönöz, hogy újragondoljuk a munkához és pihenéshez való viszonyunkat.
Miért működik Hollandiában a niksen?
Hollandiában a túlórázás nem erény és nem is státuszszimbólum. A társadalmi hozzáállás inkább arra ösztönöz, hogy az emberek ne hajszolják túl magukat, hanem megtartsák az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Ezt jól tükrözi a gyakran idézett holland szemlélet: „Csak legyél normális, az már úgyis elég őrült.”
A stabil szociális háttér, a kiszámítható jóléti rendszer és a pihenés természetes elfogadottsága együtt teremtik meg azt a közeget, ahol a niksen nem különleges luxus, hanem a mindennapok része. Ebben a környezetben a semmittevés nem időpazarlásnak számít, hanem az egészséges életvitel egyik alappillérének, ezért tekintenek sokan a niksenre a semmittevés filozófiájaként.
Hogyan gyakoroljuk a niksent a mindennapokban?
Nincs szabályrendszer. A niksen ott kezdődik, amikor megengedjük magunknak, hogy
- ne tervezzünk,
- ne optimalizáljunk,
- ne akarjunk jobbak lenni.
Ha néha azt érzed:
„Semmit nem akarok csinálni”, ne aggódj, lehet, hogy nem motivációhiányról van szó, hanem a tested és elméd kér pihenőt. Néha a semmi a legtöbb, amit adhatunk magunknak.
