Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 4., szerda Csenge, Ráhel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pihenés

A semmittevés művészete – a niksen, a hygge és az ikigai árnyékában

pihenés hollandia semmittevés
Tóth Hédi
2026.02.04.
Az idegrendszerünk folyamatos készenléti állapotban él, ritkán jut neki valódi pihenés. A niksen, a tudatos semmittevés segít lelassítani, csökkenti a stresszt, és teret ad a mentális regenerálódásnak.

Egy olyan világban, ahol a „nem csinálok semmit” vallomás szinte bűnnek számít, egyre többen érzik úgy, hogy elfáradtak a folyamatos teljesítménykényszertől. Nem véletlen, hogy az elmúlt években olyan életfilozófiák kerültek reflektorfénybe, mint az ikigai, a hygge vagy a holland niksen – mindegyik másképp, de ugyanarra emlékeztet: nem csak akkor vagyunk értékesek, ha állandóan csinálunk valamit. Ez a cikk a semmittevés filozófiáját, azon belül is a niksen világát járja körül, és megmutatja, miért válhat a modern élet egyik legfontosabb ellensúlyává.

Nő, aki a niksen elvei mentén él
Mit csinálsz? Semmit. Tegnap is azt csináltad. Ja, még nem fejeztem be. Niksen.
Forrás: Shutterstock

Mi az a niksen? – a semmittevés forradalma Hollandiából

A niksen jelentése egyszerűnek tűnik: semmit sem csinálni. Nem lustálkodásról, nem céltalan képernyőbámulásról van szó, hanem tudatos semmittevésről.

A niksen lényege:

  • cél és haszon nélküli időtöltés,
  • mentális pihenés,   
  • az elme szabad elkalandozása.

Ez lehet az ablakon kifelé nézés, zenehallgatás, láblógatás vagy egyszerűen az az állapot, amikor azt mondjuk: „Most nem akarok semmit csinálni”.
Ez a hozzáállás sokak számára felszabadító, másokban viszont szorongást kelt. Hiszen mit kezdjünk azzal az érzéssel, amikor „nem tudok semmit se csinálni”, és nincs is kedvem?

A niksen erre ad választ: nem kell mindig valamit csinálni. A semmittevés igenis nagyon hasznos.

Nem mindfulness, nem meditáció – hanem nem csinálni semmit

Fontos különbség, hogy a niksen nem mindfulness, és nem is meditáció. Míg a mindfulness a jelenlétről szól, addig a niksen inkább a tudatos nem-jelenlét.
Nem figyeljük a légzésünket, nem irányítjuk a gondolatainkat. Hagyjuk, hogy jöjjenek-menjenek. Ez az állapot az agy úgynevezett alapértelmezett hálózatát aktiválja, amely:

  • segíti a kreatív gondolkodást, 
  • csökkenti a stresszt,   
  • támogatja az érzelmi feldolgozást.

Nem véletlen, hogy sokan a niksent a semmittevés művészetének nevezik.

Hygge, ikigai, niksen – mi a különbség?

A slow life mozgalom több nemzeti változatot is kitermelt. 
Mi a hygge, és mi a hygge jelentése? A hygge dán életérzés, amely az otthonosságra, meghittségre épít. A hygge stílus gyertyafényről, puha takarókról, baráti beszélgetésekről szól – vagyis a hygge otthon elsősorban élmény- és kapcsolatorientált.
Mi az ikigai? Az ikigai jelentése japán eredetű: az élet értelme, az, amiért reggel érdemes felkelni. Az ikigai magyarul gyakran úgy jelenik meg, mint hivatás, küldetés vagy belső motiváció. A kérdés: mi az ikigai, ami hosszú távon értelmet ad az életünknek?

És hol jön a képbe a niksen? A niksen nem célt keres, nem boldogságot épít, nem értelmet kutat. Egyszerűen teret ad az ürességnek. Ebben rejlik az ereje és ezért illeszkedik mégis a slow life gondolkodásba.

A semmittevés nem lustaság 

A semmittevés negatív megítélése mélyen belénk ivódott. Gyakran az elfoglaltságot azonosítjuk az értékességgel. Pedig a niksen nem azt jelenti, hogy elmenekülünk a feladataink elől.

A különbség:

  • lustaság: halogatás, bűntudat, passzív képernyőhasználat
  • niksen: tudatos döntés a mentális feltöltődés mellett
    Ezért vált a niksen sokak szemében a semmittevés forradalmává. 

Olga Mecking és a niksenkönyv

A niksen világszintű ismertségéhez nagyban hozzájárult Olga Mecking holland író és pszichológus. A Niksen – a semmittevés holland művészete című műve 2019-ben robbant be a köztudatba. Olga Mecking értelmezése szerint a semmittevés nem időpazarlás, hanem mentális szükséglet. A könyv – sok más slow life műhöz hasonlóan – arra ösztönöz, hogy újragondoljuk a munkához és pihenéshez való viszonyunkat.

Miért működik Hollandiában a niksen?

Hollandiában a túlórázás nem erény és nem is státuszszimbólum. A társadalmi hozzáállás inkább arra ösztönöz, hogy az emberek ne hajszolják túl magukat, hanem megtartsák az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Ezt jól tükrözi a gyakran idézett holland szemlélet: „Csak legyél normális, az már úgyis elég őrült.”
A stabil szociális háttér, a kiszámítható jóléti rendszer és a pihenés természetes elfogadottsága együtt teremtik meg azt a közeget, ahol a niksen nem különleges luxus, hanem a mindennapok része. Ebben a környezetben a semmittevés nem időpazarlásnak számít, hanem az egészséges életvitel egyik alappillérének, ezért tekintenek sokan a niksenre a semmittevés filozófiájaként. 

Hogyan gyakoroljuk a niksent a mindennapokban?

Nincs szabályrendszer. A niksen ott kezdődik, amikor megengedjük magunknak, hogy

  • ne tervezzünk,
  • ne optimalizáljunk, 
  • ne akarjunk jobbak lenni.

Ha néha azt érzed:
 „Semmit nem akarok csinálni”, ne aggódj, lehet, hogy nem motivációhiányról van szó, hanem a tested és elméd kér pihenőt. Néha a semmi a legtöbb, amit adhatunk magunknak.

Olvass tovább, ha a niksen mellett más idegrendszert pihentető szokások is érdekelnek!

A tökéletes éjszakai alvás titka: hygge, a dán életstílus

A dán életstílust tele van olyan szokásokkal, amelyeket érdemes a nem skandináv népeknek is magukévá tenni. A hygge kifejezés szorosan kapcsolódik ehhez az életérzéshez, amely az élet apró örömeinek megélésére törekszik, de a kortizol szintjének csökkentésével a jó éjszakai alvás titka is.

A kiegyensúlyozott és boldog élet titka: a HYGGE – ismerd meg te is!

Alkalmazd a mindennapokban.

A kutatók szerint igazi egészségbomba a téli bekuckózás

Sokan bűntudatot éreznek egy pizsamában töltött, átlustálkodott nap után. Egy friss kutatás szerint azonban nincs miért csüggednünk: a téli bekuckózás igazi energiabomba is lehet!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu