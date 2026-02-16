„Gyertek vissza, és segítsetek” − A lábtörlő anyák szerint a felnőtt gyerekeik igenis tartoznak nekik

Az anyaságot gyakran az önfeláldozás szinonimájaként emlegetjük, de mi történik akkor, amikor ez az önfeladás évtizedekkel később számonkéréssé válik? A közösségi médiában egyre több szülő teszi fel a kérdést, hogy vajon a felnőtt gyerekeknek kötelességük-e viszonozni mindazt, amit gyerekként kaptak?

A lábtörlő anya attól szenved, hogy nem kapja vissza a szeretetadósságot a felnőtt gyerekétől.

Mivel tartoznak a felnőtt gyerekek?

Az anyaszerepről élő társadalmi kép még mindig erősen idealizált. Csak az lehet jó anya, aki mindent kibír, háttérbe szorítja saját igényeit, és csak a gyerekeiért él? Egyre többen érzik, hogy nem ennek a tökéletesnek vélt mintának kell megfelelni - lásd például a selymes anyákat. A szakértők is megerősítik, hogy sokkal fontosabb a hitelesség és az érzelmi elérhetőség, mégis sok nő választja azt az utat, hogy az anyaság oltárán feláldozzák magukat. Ezekből lesznek később azok, akiket a köznyelv – nem túl kedvesen – lábtörlő anyáknak nevez, és akik a hálátlan felnőtt gyerekeik miatt körbeharsogják az internetet.

Az elvárás problémája már korábban is érződik, de igazán akkor éleződik ki, amikor a felnőtt gyerekek elköltöznek, önálló életet kezdenek. Az addig mindent elviselő szülő hirtelen egyedül marad azzal az érzéssel, hogy az élete a gyerekek köré szerveződött, és most járna neki valami viszonzás. Segítség, törődés, rendszeres kapcsolattartás. Nem ritkán anyagi vagy érzelmi támogatás is.

Az anyák mellett szép számmal akadnak lábtörlő apák is, akik szintén úgy érzik, felnőtt gyerekeik igenis tartoznak nekik.

A lábtörlő anyák szervezkednek

Egy amerikai anyát, Laura Wellingtont derült égből villámcsapásként ért, amikor 2024-ben lánya úgy döntött, megszakítja vele a kapcsolatot. Annyira elkeseredett, hogy a közösségi média felületeit használva adta ki gyászát. Posztok és videók követték egymást, amelyben Laura értetlenségének és mély fájdalmának adott hangot. Szerinte ugyanis sosem szolgáltatott indokot arra, hogy a felnőtt gyereke ilyen hálátlan legyen vele.

Tartozol a szüleidnek azért, hogy a világra hoztak és életben tartottak. Tartozol nekik a szeretetért, amit adtak, a törődésért és a védelemért, amit nyújtottak, miközben elindítottak az életed útján

– mondta Laura az egyik legnépszerűbb TikTok-videójában. Azzal érvelt, hogy az az elképzelés, miszerint a felnőtt gyerekek semmivel sem tartoznak a szüleiknek, egy pszichológiai hablaty, ami csak arra jó, hogy felmentsék magukat a felelősség alól.