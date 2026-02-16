„Gyertek vissza, és segítsetek” − A lábtörlő anyák szerint a felnőtt gyerekeik igenis tartoznak nekik

Az anyaságot gyakran az önfeláldozás szinonimájaként emlegetjük, de mi történik akkor, amikor ez az önfeladás évtizedekkel később számonkéréssé válik? A közösségi médiában egyre több szülő teszi fel a kérdést, hogy vajon a felnőtt gyerekeknek kötelességük-e viszonozni mindazt, amit gyerekként kaptak?
Mivel tartoznak a felnőtt gyerekek?
Az anyaszerepről élő társadalmi kép még mindig erősen idealizált. Csak az lehet jó anya, aki mindent kibír, háttérbe szorítja saját igényeit, és csak a gyerekeiért él? Egyre többen érzik, hogy nem ennek a tökéletesnek vélt mintának kell megfelelni - lásd például a selymes anyákat. A szakértők is megerősítik, hogy sokkal fontosabb a hitelesség és az érzelmi elérhetőség, mégis sok nő választja azt az utat, hogy az anyaság oltárán feláldozzák magukat. Ezekből lesznek később azok, akiket a köznyelv – nem túl kedvesen – lábtörlő anyáknak nevez, és akik a hálátlan felnőtt gyerekeik miatt körbeharsogják az internetet.
Az elvárás problémája már korábban is érződik, de igazán akkor éleződik ki, amikor a felnőtt gyerekek elköltöznek, önálló életet kezdenek. Az addig mindent elviselő szülő hirtelen egyedül marad azzal az érzéssel, hogy az élete a gyerekek köré szerveződött, és most járna neki valami viszonzás. Segítség, törődés, rendszeres kapcsolattartás. Nem ritkán anyagi vagy érzelmi támogatás is.
A lábtörlő anyák szervezkednek
Egy amerikai anyát, Laura Wellingtont derült égből villámcsapásként ért, amikor 2024-ben lánya úgy döntött, megszakítja vele a kapcsolatot. Annyira elkeseredett, hogy a közösségi média felületeit használva adta ki gyászát. Posztok és videók követték egymást, amelyben Laura értetlenségének és mély fájdalmának adott hangot. Szerinte ugyanis sosem szolgáltatott indokot arra, hogy a felnőtt gyereke ilyen hálátlan legyen vele.
Tartozol a szüleidnek azért, hogy a világra hoztak és életben tartottak. Tartozol nekik a szeretetért, amit adtak, a törődésért és a védelemért, amit nyújtottak, miközben elindítottak az életed útján
– mondta Laura az egyik legnépszerűbb TikTok-videójában. Azzal érvelt, hogy az az elképzelés, miszerint a felnőtt gyerekek semmivel sem tartoznak a szüleiknek, egy pszichológiai hablaty, ami csak arra jó, hogy felmentsék magukat a felelősség alól.
Egyre többen kezdtél el követni, és ezzel párhuzamosan nőtt azoknak a száma, akik hálásak voltak az elhagyott anyának. Miért? Mert kimondta azt, amit ők is éreztek. A közösség akkorára nőtt, hogy tavaly Laura létrehozott egy Facebook csoportot Doormat Mom, No More! néven. Ide olyan anyák és apák csatlakozhatnak, akiktől elidegenedtek a saját gyerekeik. A nő szerint rengeteg szülő érzi úgy, hogy bár mindent megtettek, mégis magukra maradtak, mert a gyerekeik elfelejtették, honnan jöttek. A kezdeményezés gyorsan több mint 7 ezer követőkre talált, és egyfajta mozgalommá nőtte ki magát, ahol a szülők egymást erősítik abban, hogy igenis joguk van bizonyos dolgokat elvárni a gyerekeiktől.
Az ellentábor sem marad csendben
Szép számmal akadnak olyanok is, akik nem értenek egyet a lábtörlő anyák felháborodásával és érveivel. Egy családterapeuta szerint a gond ott kezdődik, amikor a szülő-gyerek kapcsolatban kimondatlan adósságlisták alakulnak ki. „A gyerek nem szerződést köt a születésével. A gondoskodás pedig nem befektetés, amit kamatostul vissza lehet kérni” – hangsúlyozza a Yourtango interjújában. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, a kölcsönös tisztelet, az érzelmi jelenlét és az egymás iránti felelősségvállalás teljesen jogos elvárás lehet, de nem követelés formájában.
Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy azok a gyerekek, akik megszakítják vagy minimálisra csökkentik a szüleikkel a kapcsolatot, gyakran önvédelemből teszik. Gyerekként megélték a kontrolláló szülők terrorját, esetleg bántalmazták, elhanyagolták őket, de az is lehetséges, hogy a szüleik irreális elvárásait képtelenek teljesíteni, és szeretnének felszabadulni a romboló nyomás alól.
Mi tehát a felnőtt gyerekek kötelessége?
A kérdésre nincs fekete-fehér válasz. Segíteni a szülőnek lehet szeretetből, belső motivációból, de ha ez bűntudatra vagy számonkérésre épül, az könnyen végleg elmélyítheti a szakadékot. A valódi kérdés talán az: hol húzódik a határ az egészséges kapcsolódás és az érzelmi zsarolás között?
Ezek is érdekelhetnek: