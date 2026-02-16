Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Gyertek vissza, és segítsetek” − A lábtörlő anyák szerint a felnőtt gyerekeik igenis tartoznak nekik

gyereknevelés szülőség anya
A szülők felé számtalan elvárás van, de mi a helyzet fordítva? Mit várhat el a szülő a felnőtt gyerekétől? Van-e joga egy anyának az éveken át tartó gondoskodást és szeretetet adósságként kezelni? Ezekre kerestük a válaszokat egy igen különös csoport, a lábtörlő anyák kapcsán.

Az anyaságot gyakran az önfeláldozás szinonimájaként emlegetjük, de mi történik akkor, amikor ez az önfeladás évtizedekkel később számonkéréssé válik? A közösségi médiában egyre több szülő teszi fel a kérdést, hogy vajon a felnőtt gyerekeknek kötelességük-e viszonozni mindazt, amit gyerekként kaptak?

a felnőtt gyerekek szeretet tartozása miatt szomorúak a lábtörlő szülők
A lábtörlő anya attól szenved, hogy nem kapja vissza a szeretetadósságot a felnőtt gyerekétől.
Forrás: 123.rf.com

Mivel tartoznak a felnőtt gyerekek?

Az anyaszerepről élő társadalmi kép még mindig erősen idealizált. Csak az lehet jó anya, aki mindent kibír, háttérbe szorítja saját igényeit, és csak a gyerekeiért él? Egyre többen érzik, hogy nem ennek a tökéletesnek vélt mintának kell megfelelni - lásd például a selymes anyákat. A  szakértők is megerősítik, hogy sokkal fontosabb a hitelesség és az érzelmi elérhetőség, mégis sok nő választja azt az utat, hogy az anyaság oltárán feláldozzák magukat. Ezekből lesznek később azok, akiket a köznyelv – nem túl kedvesen – lábtörlő anyáknak nevez, és akik a hálátlan felnőtt gyerekeik miatt körbeharsogják az internetet.

Az elvárás problémája már korábban is érződik, de igazán akkor éleződik ki, amikor a felnőtt gyerekek elköltöznek, önálló életet kezdenek. Az addig mindent elviselő szülő hirtelen egyedül marad azzal az érzéssel, hogy az élete a gyerekek köré szerveződött, és most járna neki valami viszonzás. Segítség, törődés, rendszeres kapcsolattartás. Nem ritkán anyagi vagy érzelmi támogatás is.

lábtörlő anya mellett van lábtörlő apa is
Az anyák mellett szép számmal akadnak lábtörlő apák is, akik szintén úgy érzik, felnőtt gyerekeik igenis tartoznak nekik.
Forrás: 123.rf.com

A lábtörlő anyák szervezkednek

Egy amerikai anyát, Laura Wellingtont derült égből villámcsapásként ért, amikor 2024-ben lánya úgy döntött, megszakítja vele a kapcsolatot. Annyira elkeseredett, hogy a közösségi média felületeit használva adta ki gyászát. Posztok és videók követték egymást, amelyben Laura értetlenségének és mély fájdalmának adott hangot. Szerinte ugyanis sosem szolgáltatott indokot arra, hogy a felnőtt gyereke ilyen hálátlan legyen vele.

Tartozol a szüleidnek azért, hogy a világra hoztak és életben tartottak. Tartozol nekik a szeretetért, amit adtak, a törődésért és a védelemért, amit nyújtottak, miközben elindítottak az életed útján

 – mondta Laura az egyik legnépszerűbb TikTok-videójában. Azzal érvelt, hogy az az elképzelés, miszerint a felnőtt gyerekek semmivel sem tartoznak a szüleiknek, egy pszichológiai hablaty, ami csak arra jó, hogy felmentsék magukat a felelősség alól.

@doormat.mom #creatorsearchinsights #fyp #owe #gratitude #parents #estranged #nocontact #relationship @Laura ☀️ @chasingjusticethemis @april @Candi Central @CharlieBrownGirl @CurlyGirlDreams @Estranged Parents ♬ original sound - Doormat Mom

Egyre többen kezdtél el követni, és ezzel párhuzamosan nőtt azoknak a száma, akik hálásak voltak az elhagyott anyának. Miért? Mert kimondta azt, amit ők is éreztek. A közösség akkorára nőtt, hogy tavaly Laura létrehozott egy Facebook csoportot Doormat Mom, No More! néven. Ide olyan anyák és apák csatlakozhatnak, akiktől elidegenedtek a saját gyerekeik. A nő szerint rengeteg szülő érzi úgy, hogy bár mindent megtettek, mégis magukra maradtak, mert a gyerekeik elfelejtették, honnan jöttek. A kezdeményezés gyorsan több mint 7 ezer követőkre talált, és egyfajta mozgalommá nőtte ki magát, ahol a szülők egymást erősítik abban, hogy igenis joguk van bizonyos dolgokat elvárni a gyerekeiktől.

Az ellentábor sem marad csendben

Szép számmal akadnak olyanok is, akik nem értenek egyet a lábtörlő anyák felháborodásával és érveivel. Egy családterapeuta szerint a gond ott kezdődik, amikor a szülő-gyerek kapcsolatban kimondatlan adósságlisták alakulnak ki. „A gyerek nem szerződést köt a születésével. A gondoskodás pedig nem befektetés, amit kamatostul vissza lehet kérni” – hangsúlyozza a Yourtango interjújában. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, a kölcsönös tisztelet, az érzelmi jelenlét és az egymás iránti felelősségvállalás teljesen jogos elvárás lehet, de nem követelés formájában.

Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy azok a gyerekek, akik megszakítják vagy minimálisra csökkentik a szüleikkel a kapcsolatot, gyakran önvédelemből teszik. Gyerekként megélték a kontrolláló szülők terrorját, esetleg bántalmazták, elhanyagolták őket, de az is lehetséges, hogy a szüleik irreális elvárásait képtelenek teljesíteni, és szeretnének felszabadulni a romboló nyomás alól.

Mi tehát a felnőtt gyerekek kötelessége?

A kérdésre nincs fekete-fehér válasz. Segíteni a szülőnek lehet szeretetből, belső motivációból, de ha ez bűntudatra vagy számonkérésre épül, az könnyen végleg elmélyítheti a szakadékot. A valódi kérdés talán az: hol húzódik a határ az egészséges kapcsolódás és az érzelmi zsarolás között?

